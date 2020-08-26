 加国批中「胁迫外交」 两国疫苗合作卡关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2020

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加国批中「胁迫外交」 两国疫苗合作卡关

加中关系在孟晚舟案急速冰冻，除了两名加拿大人因为「间谍罪」被逮捕，相关农产品进出口也受阻，现在两国的疫苗合作也因为北京不授权而卡关。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor (Reuters/L. Wasson)

中国称逮捕孟晚舟是代表美国的政治策略，并指责华盛顿试图遏制华为的崛起。加拿大则反控中国为了报复任意逮捕加拿大人康明凯 (海报上右)与迈克尔(海报上左)。

(德国之声中文网) 加拿大外交部长商鹏飞 (Francois-Philippe Champagne)周四 (8月27日)表示，中国试图争取释放孟晚舟所采取的「胁迫外交」方式不会奏效。

商鹏飞25日在罗马与中国外交部长王毅会面，他在电话会议上向记者表示：「我非常清楚地跟他说，胁迫外交不会带来理想的结果。」

他说：「我告诉他，任意拘留从来都不利于国家间的关系，而现在更是如此。」

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2018年12月，加拿大警方以美国的引渡令拘留了华为财务长孟晚舟。不久后，中国逮捕了加拿大人迈克尔和康明凯，并指控他们从事间谍活动。其后，中加关系恶化。这次两国外长碰面会有帮助吗?

2018年12月，华为财务长孟晚舟在温哥华被捕后，因涉嫌银行欺诈和违反美国对伊朗的制裁而被起诉。9天后，中国以涉嫌间谍罪拘留了两名加拿大人，前外交官康明凯和商人斯帕弗。从那之后中加关系出现摩擦。自1月以来，渥太华一直在催促恢复领事访问。

商鹏飞说，王毅提到「很清楚国际社会正揪着这个问题不放」。对此，商鹏飞说：「这不仅仅是两个加拿大人被任意拘留，那是两个自由民主国家的公民，世界上每个自由民主国家都应该关注中国使用胁迫外交的行为。」

王毅26日也呼吁渥太华透过释放孟晚舟来确保双边关系。他说:「中加之间没有历史纠葛，也没有现实利害冲突，但由于加方无端拘押中国公民，两国关系遭遇严重困难。」

疫苗合作告吹

加拿大外交部长商鹏飞25日才在罗马与中国外交部长王毅讨论了面对新冠疫情，全球合作的重要性，包括共同研发疫苗。不过现在却传出因为中国官方迟迟未通过许可，导致合作计划胎死腹中。

中国企业康希诺原本在5月已同意将研发中的疫苗运往加拿大，与加拿大国家研究委员会(NRC)合作进行疫苗测试，但加拿大国家研究委员会 (NRC)周三 (8月26日)表示，已经结束与中国企业康希诺生物 (CanSino Biologics) 在研发新冠病毒疫苗上的合作，称原因在于康希诺还没有得到运送疫苗的许可。

China Tianjin Coronaimpfstoff | CanSino Biologics Inc (Reuters/)

康希诺表示：「由于授权延误，加拿大国家研究委员会已经让我们的团队和设施转而聚焦于其他合作伙伴。」

康希诺CEO宇学峰接受加拿大《环球邮报》访问时称，合作失败是因为中国官僚机构针对是否将疫苗运送到加拿大迟迟未决，相关政府部门不清楚疫苗是否应该「进行全球测试或如何进行」。

加拿大国家研究委员会则说，与康希诺的协议受到中国政府的审查。在签订协议后，中国政府改变了向其他国家运送疫苗的流程要求。

加拿大外长周四 (8月27日)表示，中国公司康希诺生物  (CanSino Biologics)与加拿大国家研究委员会 (NRC)在新冠病毒疫苗上的合作终止，「不一定」与两国的外交紧张关系有关。

中国外交部发言人赵立坚在27日的例行记者会上也表示，疫苗合作的结束与外交关系恶化无关。

目前有多家公司竞相研发安全和有效的新冠病毒疫苗，而康希诺的疫苗是为数不多的进入后期阶段研究的疫苗之一。

邹宗翰/张慈 (路透社、法新社)

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