加国大学标台湾为中国一省 学生揭中国影响力

(德国之声中文网) 中加关系恶化的背景下，加拿大学府英属哥伦比亚大学(UBC)在招生报告中将「台湾」标注为「中国一省」（Taiwan, Province of China），引发台湾外交部抗议。

UBC学生报纸Ubyssey报导，校方在2019-2020年度招生报告中将「台湾」标注为「中国一省」（Taiwan, Province of China）。该校公关部资深沟通主任亨利治(Kurt Heinrich)发出的声明说，将台湾名称后加上「中国一省」的原因是该校的数据治理指导委员会在2018年采用国际标准化组织（ISO）的数据标准。在之后的补充信件中，校方表示采用新数据标准的目的是为了更好的衔接新软件系统Workday。

在国际标准化组织3166条规定之下，从1974年开始台湾就被认定为「中国一省」。目前位于台湾的中华民国政权从1971年退出联合国以后，中华人民共和国成为联合国中的「中国」代表。

台湾外交部发言人歐江安回复德国之声表示，外交部在得知本案后，立即请驻温哥华办事处进洽英属哥伦比亚大学，「呼吁学术领域回归中立、自主，勿屈从中国压力，并且要求UBC更正对我不当名称」。

Ubyssey访问该校专门研究中国与亚太区域的政治科学教授Yves Tiberghien表示，他「不能想象」校方是基于中国的金钱压力而改变对台湾的认定。他猜测这个改变更有可能是因为学校委员会对于两岸关系之间的敏感的政治局势「没有足够的认识」。

报导揭露，UBC有三分之一的国际学生都来自中国，而因此使得UBC高度依赖来自中国的学费收入。例如在2019/2020学年度，UBC从国际学生身上赚取5.0700亿加币的收入，相对从国内学生身上只赚取到3.86亿加币的收入。

此外，报导也提到中国科技巨头华为近年在该校挹注了950万加币的资金，即便在孟晚舟被加拿大当局逮捕之后也仍然没有中断。

近日中加关系因香港议题雪上加霜，因此UBC尽管低调改变对台湾的称乎，被学生报纸揭露时仍然在推特上引发广大讨论，就连澳洲战略政策研究所(ASPI)也转发报导链接。

7月4日，加拿大总理特鲁多宣布，作为对港版国安法的回应，除了停止对港出售敏感军事物资、撤销与香港之间签订的引渡条约，甚至更新了对香港的旅行建议。再加上两名加拿大人被中国拘押、以及孟晚舟案的纠葛，中加关系已然来到了新低点。

Ubyssey是由英属哥伦比亚大学(UBC)学生所组成的学生报纸，是加拿大西部规模最大的学生报纸，每周二出刊，虽然聚焦校园议题，但也囊括文化、运动等题目，分类十分完整。