加参院未通过新疆种族灭绝动议 政界意见不同

(德国之声中文网) 根据加拿大媒体报道，加拿大参议院29日针对中国是否在新疆针对维族穆斯林等少数民族实施种族灭绝进行投票，最后29名参议员投票赞成该动议，33名反对，13名参议员弃权。

参议院的投票是继2月份众议院的类似投票之后进行。当时绝大多数议员，包括参加投票的大多数自由党议员投票赞成将中国对待维吾尔人的行为称为种族灭绝。

这次在参议院就此议案进行辩论时，独立参议员小组组长不列颠哥伦比亚省胡元豹(Yuen Pau Woo)参议员称该议案是「贴标签的行为」，并援引了加拿大在寄宿学校方面的可怕历史。

他敦促其他参议员对该动议投反对票，并鼓励加拿大与北京进行对话，作为解决中国对待维吾尔人问题的一个途径。

担任参议院外交事务委员会主席的博姆(Peter Boehm)说，他反对这项动议，部分原因是它相当于「扩音器式的议会外交」。他认为，众议院将中国对待其维吾尔族人口的行为称为种族灭绝的投票 「没有明显的影响」。

他说：「在我看来，这项动议不会推进解决中国西部局势的重要性，也无助于解决或缓解我们现在已经充满争议的复杂关系。」但他表示会与盟友进行坚定的国际合作，来处理这个问题。

在动议被否决后，提出议案的参议员豪萨克斯(Leo Housakos)在推特上说，这「令人失望但不令人惊讶」。

他在辩论中说：「中国这个专制国家正在实施这些暴行，这些反人类的罪行，却没有受到惩罚。他们公然无视人的生命和人权，态度傲慢，我们决不能允许这种行为不受控制，不被揭露其本质，」

加拿大总理特鲁多和他的政府一直不愿意使用种族灭绝一词来描述中国对维吾尔人的待遇，认为需要独立调查等更多证据。

对此投票结果，中国表示肯定，外交部发发言人汪文斌说：「加拿大参议院否决有关涉疆错误动议再次表明，少数反华势力的卑劣图谋已被越来越多的有识之士看穿，炒作新疆『种族灭绝』不得人心，注定不会得逞。」

中国近来加强报道加拿大前寄宿学校场地上发现的数百个无名墓，以此批评加拿大的在原住民同化政策。

上周，加拿大在联合国协助发起要求中国允许联合国人权专员自由进入新疆，以调查许多报告指出的侵犯人权的行为，就在同一天，中国及其盟友呼吁联合国调查针对加拿大原住民的罪行。

(综合报道)

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