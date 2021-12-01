加勒比海前殖民地对英国新君主说“不”？

（德国之声中文网）牙买加总理表示，将为伊丽莎白二世举行官方的悼念活动，安提瓜和巴布达政府则下令在女王葬礼当天降半旗致哀。

但另一些人士则对远在另一个大洲的英国君主在21世纪所发挥的作用表示质疑。今年早些时候，在卢旺达首都基加利举行的英联邦峰会上，一些国家领导人表达了对查尔斯王子将继承英联邦主席身份的不安。

而今年3月，威廉王子夫妇出访伯利兹、牙买加和巴哈马群岛，则伴随着要求英国为殖民地时期奴隶贩运道歉并赔偿的呼声。

"随着君主制的角色发生改变，我们期望这可以成为推动我们地区赔偿讨论的一个机会"，巴哈马国家赔偿委员会的主席霍尔-坎贝尔（Niambi Hall-Campbell）周四向女王家人发出唁电后表示。她同时指出，去年在巴巴多斯结束英国王室的名义统治成为共和国的庆典上，查尔斯王子承认了历史上 "骇人听闻的奴隶制暴行"。

她表示，希望查尔斯能成为一个反映 "时代要求的正义 "的领导人。而这种正义是"赔偿的正义"。

殖民地和贩奴历史

从15世纪到19世纪，在欧洲国家进行的跨大西洋奴隶贸易中，超过1000万非洲人成为劫掠、奴役的对象。那些在惨无人道的航行中幸存下来的人被迫在加勒比海和美洲的种植园里劳作。

牙买加赔偿运动的倡导者汉密尔顿（Rosalea Hamilton）说，查尔斯在基加利会议上表达的他个人对奴隶制的沉痛反思，让人看到 "某种程度的希望，即他将从历史中吸取教训，理解许多国家直到今天还在忍受的痛苦影响 "，并回应赔偿的诉求。

她的倡议组织在今年3月威廉王子和凯特王妃到访期间，发表公开信呼吁英国道歉并予以赔偿。

牙买加政府去年宣布了要求英国提供赔偿的计划。估计有60万人被英国殖民者以暴力贩运到该加勒比海岛屿，在甘蔗和香蕉种植园劳作，为奴隶主创造了大笔财富。

威廉王子夫妇2022年3月与牙买加总理和夫人

告别君主？

无论谁成为继任，都应该被要求允许王室向非洲后裔提供赔偿"，设在巴巴多斯的"加勒比和平与融合运动"的秘书长戴尼（David Denny）说。他还表示，"我们应该致力于结束（英国）王室作为我们国家元首的状况。"

牙买加已释放信号，有意效仿巴巴多斯摒弃英王室的名义上的统治。这两个国家都仍是英联邦成员国。

英联邦目前有54个成员国，其中15个名义上仍以英国君主作为国家元首，其余成员国为共和国或拥有自己的君主。

今年8月的一项民调显示，56%的牙买加人赞成不再保留英国君主为该国的名义元首。牙买加议会反对党议员菲利普斯（Mikael Phillips）2020年曾提交一份相关的动议。他说，该国总理曾表示，在英国迎来新君主后，将加快步伐。

另一个加勒比岛国圣卢西亚（St. Lucia）前总理、现反对派领导人切斯塔内特（Allen Chastanet）对路透社表示，他支持国内走向共和主义的"广泛运动"："在目前的时机，我毫无疑问支持（我们）成为一个共和国。"

（路透社）

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