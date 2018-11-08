加利福尼亚森林大火已导致多人丧命

（德国之声中文网）眼下正在加利福尼亚州蔓延的山林野火之烈对这一季节而言殊不寻常。天堂镇首当其冲，当地2.6万居民择路逃奔。至少9人未能成功，和所驾车一起被大火吞噬。有关当局称，他们的尸体已无法辨认；另有35人下落不明，6000多座房屋被烧毁。记者从现场报道说，林火让天堂镇成火海一片，黑色浓烟遮天蔽日，无数建筑物熊熊燃烧。

101高速公路封道

因火势继续蔓延，当局指令疏散本图拉和洛杉矶县的7.5万建筑物内人员，并宣布巴特县（Butte County）、洛杉矶县及本图拉县进入紧急状态，派出约2000名消防人员。

遭受火灾的还有奢华海滨胜地马里布（Malibu）的大片地区。在这个1.2万人口的小镇，部分地区断电。当地电视台播放了显示载着当地住民逃离该镇的长长车流的画面；加利福尼亚最重要交通命脉之一的太平洋高速公路部分被封。

大风和不同寻常的盛夏般高温加大了灭火的困难

近16万人被迫逃离

据加利福尼亚救灾保护局提供的数字，迄今，该州全境已有15.7万人逃离家园。该局负责人称，火灾毁坏之大，"令人心碎"，他已要求邻州伸出援手。

特朗普批有关政府部门失职

美国总统特朗普指责加利福尼亚州有关当局要为林火导致这么多人丧生承担责任。特朗普推文道："除却森林管理不善，没别的原因。"他写道，联邦政府每年拨出巨额款项给该州，现在却有这么多人死去。他威胁取消联邦拨款。

加州是民主党执政。在联邦层面，民主党乃为反对党。

此次山林野火是当地时间本周四早晨爆发的，并迅速扩大。由于夏季般的高温持续以及干旱，美国西海岸目前火险很高。80公里时速的烈风阻挠了灭火工作。美国国家气象部门指出，自然条件目前极恶劣，警告发生更多火灾。

凝炼/雨涵（德新社、法新社）