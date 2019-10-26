（德国之声中文网）希望只延续了短暂时间：虽然肆虐南加利福尼亚的灼热的圣安娜飓风一度减弱，却可能于本周末挟持原来的强势重新反扑。此前，飓风以100公里以上时速横扫洛杉矶以北的圣克拉拉，并一再使地区的火点重燃。

俗称的"Tick"林火已使近18平方公里的土地成为焦土；5万居民不得不疏散至安全地带；至少有6栋住房完全烧毁。其它方面的损失也相当大。消防队动用了直升机和灭火飞机。

电力供应商角色不光彩

在这个联邦州的另一端，出现名为"Kincade"的野火。在索诺玛县（Sonoma）的酒葡萄种植区，一片面积超过曼哈顿的葡萄园已成灰烬；包括多个住宅楼在内，已有49座建筑烧毁。参与灭火战斗的人员超过1300人。

Santa Clarita的房屋已无法挽救

能源供应商--太平洋天然气与电力公司（PG&E）在此扮演了不光彩的角色。加利福尼亚州长纽瑟姆（Gavin Newsom）指责该康采恩多年来经营不善，未通过投资地下电缆等措施更新其装备设施，使之更安全。纽瑟姆州长称，一味追求盈利导致加州电网处于老旧易损状态。他表示，将追求该公司的责任。

数百万加州居民断电？

的确，一旦遭遇强风，电线杆有可能倒塌、树枝拉断电线，从而导致火险。1年前，导致85人丧生的北加州天堂镇（Paradise）森林大火的起因即被认为是电线有损。

为防止再度出现此类情况，因预期将有飓风，两周前，PG&E公司切断约73万户家庭的供电。人们担心，本周末，加州36个地区的约85万用户将受到影响，--实际上将有数百万人"出于预防考虑"在黑暗中度日。

"Tick "和"Kincade"只是目前蹂躏加州的众多森林野火中最大的两个。而这个州仍留有过去两年严重森林火灾的痕迹。纽瑟姆州长已宣布受灾地区进入紧急状态，从而可快速提供救援资金和人员。这位民主党人表示，人类正生活在一个面对干旱、气候转变和极端气候灾难的"新世界"。

凝炼/任琛（德新社、路透社）