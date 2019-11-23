 加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国 | 德国新闻 | DW | 10.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国

几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。

叙利亚战乱期间 有许多拥有德国国籍的穆斯林妇女加入了IS恐怖组织（摄于20201年1月7日）

叙利亚战乱期间 有许多拥有德国国籍的穆斯林妇女加入了IS恐怖组织（摄于20201年1月7日）

（德国之声中文网）德国外交部长马斯周三晚些时候说，8名加入所谓的伊斯兰国（IS）恐怖组织的德国妇女已经从叙利亚被遣返到德国。23名儿童也已被带回德国。

马斯说。"孩子们对他们的处境不用负责......而这些母亲们必须为她们的行为负责。"

被遣返妇女面临调查

载有这些妇女和儿童的飞机于周三深夜在法兰克福国际机场降落。抵达后，大多数妇女被拘留，并接受刑事调查。

安全人士告诉德新社，德国司法机关向其中的六名妇女发出逮捕令。

马斯说，德国与丹麦一起安排了遣返工作，丹麦在这次任务中接收了三名妇女和14名儿童。

德国外长说，重要的是要尽一切可能让返回的儿童 "在安全和良好的环境中生活"。

外交部表示，这些儿童 "特别需要保护"。青年福利机构正在检查这些孩子可以被安置在哪里。其中一些孩子在德国仍有法定监护人。

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    “伊斯兰国就在眼前”

    敌人就在眼前，这里就是前线。库尔德娘子军挺进到伊拉克摩苏尔市附近，库尔德人同伊拉克政府军并肩战斗，打击所谓的“伊斯兰国”。

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    冲锋在前

    观察到敌人，就开枪将他消灭。 库尔德与亚兹迪的妇女武装组织好攻势，在消灭“伊斯兰国”的战斗中，她们肩负排头兵的重任。

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    盘起美发，穿上戎装

    为了战斗，美发不能成为障碍，阻挡视线。不舍剪短？盘起来！和平世界里，这一女子戎装是一种模仿的时尚，但在战区它可是严酷的现实。

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    舍不下的忠实伴侣

    这是战斗间歇里的阿斯马，她多想同小泰迪熊多待一会儿。自从2014年“伊斯兰国”闯进家乡后，这一切却都成了奢侈。

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    逃亡

    “伊斯兰国”甚至不放过老弱病残。数十万人走上了逃亡的道路。两年前，这张老人也不得不逃亡的图片传遍世界，成为亚兹迪人深重灾难最有说服力的代表作。

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    不幸的15岁少女

    这名亚兹迪女孩不愿公开她的面容。在2014年的那个夏天，她被“伊斯兰国”绑架，然后又被强迫结婚。两个月之后，15岁的她逃出了魔掌，同家人团聚。

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    战后一片废墟

    圣战武装分子围困叙利亚北部城市科巴尼，该地靠近叙土边境，这里库尔德人是打击“伊斯兰国”的主要力量，他们在美军空袭的掩护下获得重大胜利。但战役结束后留下的却是一片废墟。

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    战斗中的深厚友谊

    “伊斯兰国”在不同宗教族群以及民族之间挑拨离间，实施分化政策。但他们的计策不是回回都能得逞。战斗中，亚兹迪人同库尔德人结下深厚友谊。

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    打击“伊斯兰国”的娘子军

    女人不是奴隶

    “伊斯兰国”目前军事上还没有被战胜，他们在叙利亚和伊拉克还控制着大片地区。库尔德人同亚兹迪人会继续打击圣战分子。她们同时告诉敌人：女人不是奴隶。

    作者: Kersten Knipp


这些妇女在叙利亚的情况如何？

在返回德国之前，这些妇女和儿童一直被关押在叙利亚东北部罗杰的一个拘留营。

上个月有报道称，在罗杰和阿尔霍尔拘留营，每周都有两名儿童死亡。恐怖组织IS在巴古兹做出最后抵抗之后，IS战士的家属被带到这些设施，这标志着这一恐怖武装组织的崩溃。

西方政府正在努力探讨如何处理自2019年3月该组织开始溃败后，离开自己所生活的国家加入IS组织的公民及其家人的问题。

人们在一定程度上不愿意接受曾参与该恐怖组织的人回国，主要原因是担心他们构成潜在威胁，并激起负面的公众舆论。

在德国，之前几名回国人员已经因涉嫌恐怖主义和其它指控而接受了审判。

（德新社、法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德国接回一名支持“伊斯兰国”的妇女

德国首次主动将一名支持伊斯兰国的成年德国女性及其孩子从叙利亚接回。这名德国妇女自2016年起在战争地区逗留，最后是在阿尔霍尔（Al-Hol）战俘营。  

IS在德国头号支持者被判重刑

历经3年半程序，德国一地方法院对疑似伊斯兰国在德头号招募人阿布·瓦拉（Abu Walaa）做出判决：有期徒刑10年半。   

“伊斯兰国”支持者被遣返德国

多名“伊斯兰国”支持者本周被从土耳其遣返回德国。他们是否应该立即受到关押？人们对他们存在恐惧心理，但若关押他们，是否有法律依据？  

叙利亚北部的棋手和棋子

美军撤离叙利亚北部，库尔德人武装直面土耳其的攻势。叙利亚政府军应库尔德人之邀开进北部，俄军依然是政府军的盟友。他们到底谁是棋手、谁是棋子？关押在库尔德战俘营里的“伊斯兰国”恐怖分子会不会逃之夭夭？内战打了八年的叙利亚，局势依然错综复杂、扑朔迷离。  

相关音频视频

极端分子的“目标”  

相关内容

Foreign women stand in queue in al-Hol camp, which houses relatives of Islamic State (IS) group members, in al-Hasakeh governorate in northeastern Syria on March 28, 2019. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

德国接回一名支持“伊斯兰国”的妇女 23.11.2019

德国首次主动将一名支持伊斯兰国的成年德国女性及其孩子从叙利亚接回。这名德国妇女自2016年起在战争地区逗留，最后是在阿尔霍尔（Al-Hol）战俘营。

广告

非常德国

超长待机总理默克尔

德国总理默克尔连任四届，执政长达16年。在默克尔执政期间，其他国家换了几任领导人？  

评论分析

Pandora Papers | Symbolbild

客座评论：潘多拉文件何以如此重要

潘多拉文件——又一个有关逃税、权力和贪婪的泄密材料，涉及世界各地顶层政界人士。《南德意志报》编辑Frederik Obermaier和Bastian Obermayer在为德国之声撰写的客座评论中指出，此事危及民主。  