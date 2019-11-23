加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国

（德国之声中文网）德国外交部长马斯周三晚些时候说，8名加入所谓的伊斯兰国（IS）恐怖组织的德国妇女已经从叙利亚被遣返到德国。23名儿童也已被带回德国。

马斯说。"孩子们对他们的处境不用负责......而这些母亲们必须为她们的行为负责。"

被遣返妇女面临调查

载有这些妇女和儿童的飞机于周三深夜在法兰克福国际机场降落。抵达后，大多数妇女被拘留，并接受刑事调查。

安全人士告诉德新社，德国司法机关向其中的六名妇女发出逮捕令。

马斯说，德国与丹麦一起安排了遣返工作，丹麦在这次任务中接收了三名妇女和14名儿童。

德国外长说，重要的是要尽一切可能让返回的儿童 "在安全和良好的环境中生活"。

外交部表示，这些儿童 "特别需要保护"。青年福利机构正在检查这些孩子可以被安置在哪里。其中一些孩子在德国仍有法定监护人。

打击“伊斯兰国”的娘子军 “伊斯兰国就在眼前” 敌人就在眼前，这里就是前线。库尔德娘子军挺进到伊拉克摩苏尔市附近，库尔德人同伊拉克政府军并肩战斗，打击所谓的“伊斯兰国”。

打击“伊斯兰国”的娘子军 冲锋在前 观察到敌人，就开枪将他消灭。 库尔德与亚兹迪的妇女武装组织好攻势，在消灭“伊斯兰国”的战斗中，她们肩负排头兵的重任。

打击“伊斯兰国”的娘子军 盘起美发，穿上戎装 为了战斗，美发不能成为障碍，阻挡视线。不舍剪短？盘起来！和平世界里，这一女子戎装是一种模仿的时尚，但在战区它可是严酷的现实。

打击“伊斯兰国”的娘子军 舍不下的忠实伴侣 这是战斗间歇里的阿斯马，她多想同小泰迪熊多待一会儿。自从2014年“伊斯兰国”闯进家乡后，这一切却都成了奢侈。

打击“伊斯兰国”的娘子军 逃亡 “伊斯兰国”甚至不放过老弱病残。数十万人走上了逃亡的道路。两年前，这张老人也不得不逃亡的图片传遍世界，成为亚兹迪人深重灾难最有说服力的代表作。

打击“伊斯兰国”的娘子军 不幸的15岁少女 这名亚兹迪女孩不愿公开她的面容。在2014年的那个夏天，她被“伊斯兰国”绑架，然后又被强迫结婚。两个月之后，15岁的她逃出了魔掌，同家人团聚。

打击“伊斯兰国”的娘子军 战后一片废墟 圣战武装分子围困叙利亚北部城市科巴尼，该地靠近叙土边境，这里库尔德人是打击“伊斯兰国”的主要力量，他们在美军空袭的掩护下获得重大胜利。但战役结束后留下的却是一片废墟。

打击“伊斯兰国”的娘子军 战斗中的深厚友谊 “伊斯兰国”在不同宗教族群以及民族之间挑拨离间，实施分化政策。但他们的计策不是回回都能得逞。战斗中，亚兹迪人同库尔德人结下深厚友谊。

打击“伊斯兰国”的娘子军 女人不是奴隶 “伊斯兰国”目前军事上还没有被战胜，他们在叙利亚和伊拉克还控制着大片地区。库尔德人同亚兹迪人会继续打击圣战分子。她们同时告诉敌人：女人不是奴隶。 作者: Kersten Knipp



这些妇女在叙利亚的情况如何？

在返回德国之前，这些妇女和儿童一直被关押在叙利亚东北部罗杰的一个拘留营。

上个月有报道称，在罗杰和阿尔霍尔拘留营，每周都有两名儿童死亡。恐怖组织IS在巴古兹做出最后抵抗之后，IS战士的家属被带到这些设施，这标志着这一恐怖武装组织的崩溃。

西方政府正在努力探讨如何处理自2019年3月该组织开始溃败后，离开自己所生活的国家加入IS组织的公民及其家人的问题。

人们在一定程度上不愿意接受曾参与该恐怖组织的人回国，主要原因是担心他们构成潜在威胁，并激起负面的公众舆论。

在德国，之前几名回国人员已经因涉嫌恐怖主义和其它指控而接受了审判。

（德新社、法新社）

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