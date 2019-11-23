加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国

几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
（德国之声中文网）德国外交部长马斯周三晚些时候说，8名加入所谓的伊斯兰国（IS）恐怖组织的德国妇女已经从叙利亚被遣返到德国。23名儿童也已被带回德国。
马斯说。"孩子们对他们的处境不用负责......而这些母亲们必须为她们的行为负责。"
被遣返妇女面临调查
载有这些妇女和儿童的飞机于周三深夜在法兰克福国际机场降落。抵达后，大多数妇女被拘留，并接受刑事调查。
安全人士告诉德新社，德国司法机关向其中的六名妇女发出逮捕令。
马斯说，德国与丹麦一起安排了遣返工作，丹麦在这次任务中接收了三名妇女和14名儿童。
德国外长说，重要的是要尽一切可能让返回的儿童 "在安全和良好的环境中生活"。
外交部表示，这些儿童 "特别需要保护"。青年福利机构正在检查这些孩子可以被安置在哪里。其中一些孩子在德国仍有法定监护人。
这些妇女在叙利亚的情况如何？
在返回德国之前，这些妇女和儿童一直被关押在叙利亚东北部罗杰的一个拘留营。
上个月有报道称，在罗杰和阿尔霍尔拘留营，每周都有两名儿童死亡。恐怖组织IS在巴古兹做出最后抵抗之后，IS战士的家属被带到这些设施，这标志着这一恐怖武装组织的崩溃。
西方政府正在努力探讨如何处理自2019年3月该组织开始溃败后，离开自己所生活的国家加入IS组织的公民及其家人的问题。
人们在一定程度上不愿意接受曾参与该恐怖组织的人回国，主要原因是担心他们构成潜在威胁，并激起负面的公众舆论。
在德国，之前几名回国人员已经因涉嫌恐怖主义和其它指控而接受了审判。
（德新社、法新社）
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