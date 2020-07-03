加入美国 澳政府向中国南海主张说不

（德国之声中文网）在7月23日向联合国秘书长提交的声明中，澳方表示反对任何与1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）相抵触的中国主权主张，特别是不遵守公约对基线、海事区域及特征分类规定的海洋主张。

其中澳大利亚政府明确表态称，澳方拒绝中国所谓历史上长期对南中国海拥有"历史性主权"以及"海洋权益"的说法。国际法庭2016年已经判定相关主张违反了《联合国海洋法公约》。中国没有法律依据在南中国海的海洋特征或'岛群'最外围地带划笔直基线。澳大利亚拒绝任何基于这类基线的对内部水域、领海、专属经济区和大陆架提出的主权要求。澳洲政府提及的国际法庭裁决，中国没有参与，也不予承认。

在这份写满两页A4纸的声明中，许多段落都是以"澳大利亚拒绝"、"澳大利亚政府拒绝"以及"澳大利亚政府不接受中国有关……的说法"开始的。内容涉及帕拉塞尔群岛（中方称西沙群岛）、称斯普拉特利群岛（中方称南沙群岛）以及2016年联合国常设仲裁法院判定中国的"九段线"主张没有法律基础后，中方研究学者提出的"四沙"概念。

澳大利亚政府声称，不接受中方2020年4月17日提出的，对帕拉塞尔群岛和斯普拉特利群岛拥有主权，并"得到国际社会广泛承认"的说法，并指出越南和菲律宾都对此抱有歧义。同时，澳方表示对中国"连续并且实际"的对落潮后凸显岛屿行使主权的做法表示强烈关注，因为澳方不认为它们能构成属于一国的领土。

澳大利亚对南海争端的态度发生改变

立场大转折

在南海争端中，澳大利亚一直支持美国之捍卫南海航行自由的立场。但到目前为止并没有明确表示站在同时声称对南海诸岛拥有主权的某一国一方。在菲律宾向国际法庭提出诉讼的2016年，澳大利亚总理特恩布尔曾表示：中国在南海争议海域的军事布署对解决南海争端只会起到"适得其反"的效果。但同时他也曾强调澳大利亚对南海没有诉求，对那场国际法争端不持立场。如今澳大利亚政府向联合国的明确表态，彻底推翻了之前不持立场的态度。

近年来，中国不断加大了在南中国海海域部署军事和民用设施的步伐，包括在永兴岛布署防空导弹系统。以及向民众开放西沙群岛的旅游项目。中国外长王毅曾表示，中国在南海地区的军事布署和美军在夏威夷布署军队的性质相同。2020年4月，中国国务院批准海南省三沙市在南海设立行政辖区，在西沙群岛主岛永兴岛部署了大规模的军事设施，引发周边邻国反弹。今年7月在西沙群岛举行的军事演习又遭到了越南和菲律宾的强烈谴责。

美国是此轮反对中国在南海"九段线"主张的领军力量。7月中旬，美国国务卿彭佩奥发表声明批评中国多年来在南海"实施威吓以便控制"近海资源，以"强权决定是非"取代国际法，在南海建立"海洋帝国"，并首次明确公开表示不接受中国主张的"九段线"。澳大利亚此轮加入美国的行列，通过向联合国秘书长进言表达自身立场，并表示愿意"鼓励包括中国在内的对南中国海海域有主权主张的国家根据国际法，特别是《联合国海洋法公约》澄清其海事主张，并和平解决分歧"。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究