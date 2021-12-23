加入欧美行列  日本不派官员参加北京冬奥

（德国之声中文网）日本媒体引述多名日本政府相关人士报导称，日本体育代表团将按计划参加冬奥，但确定不派政府高官参加，加入美英等国外交抵制北京冬奥的行列。

日本放送协会（NHK）报导，日本内阁官房长官松野博今天表示明年的北京冬季奥运，日本政府将不派阁员或政府相关人员出席。

中央社报导称，北京冬奥将由东奥组委会主席桥本圣子等3人代表出席。当被询及是否为「外交抵制」时，松野说没有特定名称。

美国和其他西方国家因担心中国的人权问题而宣布对冬奥会进行外交抵制，但日本迄今采取了温和的语气。

日本首相岸田文雄12月中决定不出席明年二月在北京举行的冬季奥运会，当时路透社报导称，岸田的语气同几个西方盟友宣布外交抵制相比似乎缓和得多。

共同社称，由于明年是日中邦交正常化50周年，考虑到有必要与中国稳定关系，日方不采取由首相亲自宣布的形式。在执政的自民党内部，要求「外交抵制」的论调高涨。

日本谨慎决定

另外，日本前首相安倍晋三也于23日与岸田文雄举行会谈，似乎要求了尽早表明态度。也基于岸田「重视人权」的立场，日方得出了难以派遣高官的结论。

美国早前鉴于中国持续不断侵犯人权的行为决定不派官员参加北京冬奥会，以此作为外交抵制。英国、加拿大和澳大利亚也加入了抵制行列。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



另外一些国家则以疫情为由，宣称之前就没有派员前往北京的计划。德国刚上任的总理肖尔茨在这问题上非常审慎，迄今还没有明确表态。

至于日本的举动则特别受到关注，因为日本是美国的亲密盟友，并且一段时间来不断表达来自中国的威胁正在增长的忧虑，但另一方面，日本的经济对中国有着较高的依赖程度，中国是日本汽车最大的销售市场。

（共同社、日經、路透社等）

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