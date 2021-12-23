 加入欧美行列  日本不派官员参加北京冬奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2021

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时政风云

加入欧美行列  日本不派官员参加北京冬奥

中国因侵犯人权事件频传，北京冬奥遭多国外交抵制，日本24日宣布不派政府高官参加，北京尚未对此做出回应。

China Vorbereitung Winterspiele 2022 in Peking

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普京12月23日举行了年度记者会。他在会上表示，美国及其盟国对北京冬奥会的外交抵制是一个错误，其动机是为了遏制中国发展。这位俄罗斯总统还谈到乌克兰冲突、北约东扩等问题。

全球最强冰球运动员聚集的北美冰球联盟宣布禁止其球员代表本国参加北京冬奥。这一决定意味着什么？会对中国产生怎样的影响？

美国前总统特朗普说中国国家主席习近平是「Killer」(杀手)，但两人「关系很好」。他以美国在1980年代抵制莫斯科奥运为例，指这种做法对美国反而是种伤害。

（德国之声中文网）日本媒体引述多名日本政府相关人士报导称，日本体育代表团将按计划参加冬奥，但确定不派政府高官参加，加入美英等国外交抵制北京冬奥的行列。

日本放送协会（NHK）报导，日本内阁官房长官松野博今天表示明年的北京冬季奥运，日本政府将不派阁员或政府相关人员出席。

中央社报导称，北京冬奥将由东奥组委会主席桥本圣子等3人代表出席。当被询及是否为「外交抵制」时，松野说没有特定名称。

美国和其他西方国家因担心中国的人权问题而宣布对冬奥会进行外交抵制，但日本迄今采取了温和的语气。

日本首相岸田文雄12月中决定不出席明年二月在北京举行的冬季奥运会，当时路透社报导称，岸田的语气同几个西方盟友宣布外交抵制相比似乎缓和得多。

共同社称，由于明年是日中邦交正常化50周年，考虑到有必要与中国稳定关系，日方不采取由首相亲自宣布的形式。在执政的自民党内部，要求「外交抵制」的论调高涨。

日本谨慎决定

另外，日本前首相安倍晋三也于23日与岸田文雄举行会谈，似乎要求了尽早表明态度。也基于岸田「重视人权」的立场，日方得出了难以派遣高官的结论。

美国早前鉴于中国持续不断侵犯人权的行为决定不派官员参加北京冬奥会，以此作为外交抵制。英国、加拿大和澳大利亚也加入了抵制行列。

  • China | Logo Olympische Spiele 2022

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  • China Olymische Winterspiele 2022 Peking

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    冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Olympia in Tokio, Coronapandemie

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    东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

  • USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

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    拜登祭出“外交抵制”

    美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

  • Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

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    不愿选边站

    “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

  • Frankreich | Vorstellung Strategie EU-Ratspräsidentschaft | Emmanuel Macron

    你应该知道的北京冬奥

    法国和韩国不参与抵制

    巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

  • Russland Präsident Wladimir Putin

    你应该知道的北京冬奥

    普京总统要去的

    普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

  • COP26 in Glasgow

    你应该知道的北京冬奥

    古特雷斯收到邀请并答应出席

    联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

  • FIS Ski WM 2021 Cortina d'Ampezzo

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    运动员：不一定再去一次

    Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。


另外一些国家则以疫情为由，宣称之前就没有派员前往北京的计划。德国刚上任的总理肖尔茨在这问题上非常审慎，迄今还没有明确表态。

至于日本的举动则特别受到关注，因为日本是美国的亲密盟友，并且一段时间来不断表达来自中国的威胁正在增长的忧虑，但另一方面，日本的经济对中国有着较高的依赖程度，中国是日本汽车最大的销售市场。

（共同社、日經、路透社等）

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