 加入一带一路收获投资 意大利招致盟友批评 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2019

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时政风云

加入一带一路收获投资 意大利招致盟友批评

欧盟在战略文件中将中国定义为“体制竞争对手”不久，意大利就签约成为第一个加入中国一带一路倡议的G7成员国，引起盟友不满。结束访意行程的习近平接着访问摩纳哥和法国，并将在下周与法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧委会主席容克共同会晤。

Italien Rom | Xi Jinping, Präsident China & Giuseppe Conte, Premierminister (picture-alliance/dpa/Maxppp)

意大利与中国签署一带一路谅解备忘录，习近平与意总理孔德握手

（德国之声中文网）周六，意大利同中国签署了一带一路倡议谅解备忘录，成为七国集团中第一个加入该倡议的成员国。这也是中国国家主席习近平访问意大利的重头戏。

除此之外，中意两国的企业还在罗马签署了多项协议，涉及能源和钢铁等领域。据意大利副总理迪马约（Luigi Di Maio）透露，这些协议设计总规模达25亿欧元的经贸合作，而长远来看相关合作的总价值有望达到200亿欧元。迪马约表示，这是"意大利和意大利企业取得胜利"的一天。

Infografik Chinas Wirtschaftsinitiativen Europa ZH

意大利加入一带一路版图

据德新社报道，两国此次签署的合作协议也包括允许意大利的牛精子、甜橙和冷冻猪肉出口中国的内容。此外中国还计划投资意大利两座港口的里雅斯特（Trieste）和热那亚（Genova）。与同为欧洲重要港口的汉堡和鹿特丹相比，的里雅斯特和热那亚港口显得十分陈旧失修。

对于饱受经济萧条困扰、国家债台高筑的意大利来说，中国的合作热情可谓来得正是时候。意大利很多地区的基础设施陈旧，2018年8月发生的热那亚港桥梁坍塌事故就是一例。

Italien Rom | Giuseppe Conte, Premierminister | Besuch Xi Jinping, Präsident China (picture-alliance/Zuma Press/M. Trevisan)

德国外长：别醒悟得太晚

不过对于意大利"拥抱一带一路"的热情，欧洲盟友大多持怀疑态度。德国外长马斯在接受《周日世界报》采访时说："如果有个别国家认为自己可以精明地与中国人做生意的话，最终它们很可能是大吃一惊、有朝一日在已经陷入依赖性之后才幡然觉醒。"

这位来自社民党的外交部长认为，面对中国、俄罗斯或者美国这样的"巨人"，欧洲国家"只有在欧盟的框架下统一行动才能捍卫自己的利益"。

摩纳哥5G携手华为

习近平在结束意大利的行程之后，周日抵达摩纳哥访问，会见阿尔贝二世亲王。摩纳哥电信已经在2018年9月和华为公司签署了5G网络合作协议。据法国《世界报》（Le Monde）报道，华为计划将摩纳哥打造成世界上第一个全面覆盖5G网络的国家。摩纳哥虽然不是欧盟成员国，但是也使用欧元。

周日晚，中国代表团一行将抵达法国尼斯。法国总统马克龙将携夫人布里吉特接待习近平和夫人彭丽媛。周二，由马克龙出面邀请，习近平将在巴黎和德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克共同举行会谈。

雨涵/李鱼（路透社、德新社、法新社）

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