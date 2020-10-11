加中建交50周年 特鲁多批北京“胁迫外交”

（德国之声中文网）加拿大与中国建交50周年之际，周二（10月13日），总理特鲁多在一次新闻发布会上表示：“我们将继续不遗余力地与我们的各盟友合作，以确保中国胁迫外交的方式、对两名加拿大公民以及世界其他国家其他公民的任意拘押不会被其视为成功的策略。”

加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国被拘押近两年了，他们受到间谍指控。加外交部称，加拿大驻华大使周末获得对康明凯和斯帕弗的“虚拟领事准入权”。

特鲁多还提到加拿大对人权保护以及香港和维吾尔人处境的关切。他说，加拿大将与“世界各地志同道合的国家向中国表明，其在内政和国际事务上的方式并非走在一条特别有成效的道路上，无论是对其自身还是对我们所有人来说”。

西方政府将这两名加拿大人被拘押视为北京对加拿大逮捕华为首席财务官、创始人任正非之女孟晚舟的报复。

孟晚舟于2018年12月在美国的逮捕令之下，在温哥华转机时被捕。她受到的指控是与违反美国对伊朗制裁相关的银行假账罪名。此后，她直在努力阻止被引渡。

作为对特鲁多表态的回应，北京称，对孟晚舟的逮捕才是“真正的任意拘押与胁迫外交”。中国外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上指责加拿大政府“虚伪和软弱”，称“已向加方提出严正交涉”。

赵立坚称，“近2年来中加关系遭遇困难的起因是加方无理拘押并没有违反任何加拿大法律的无辜中国公民孟晚舟”。他敦促加方“立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国，搬掉阻碍中加关系发展的这块绊脚石，让中加关系早日重回正轨”。

苗子/叶宣（法新社等）

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