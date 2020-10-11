 加中建交50周年 特鲁多批北京“胁迫外交” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

加中建交50周年 特鲁多批北京“胁迫外交”

加拿大总理特鲁多批评北京任意拘押两名加拿大国民，他同时对香港和维吾尔人处境等表示关切。北京则称，加拿大逮捕孟晚舟才是“真正的任意拘押与胁迫外交”。

Kanada Ottawa Pressekonferenz Hubschrauberabsturz | Justin Trudeau (picture-alliance/empics/The Canadian Press/S. Kilpatrick)

（德国之声中文网）加拿大与中国建交50周年之际，周二（10月13日），总理特鲁多在一次新闻发布会上表示：“我们将继续不遗余力地与我们的各盟友合作，以确保中国胁迫外交的方式、对两名加拿大公民以及世界其他国家其他公民的任意拘押不会被其视为成功的策略。”

DW.COM

华为财务长孟晚舟五个月以来首次在法庭上露面。她的辩护律师主张她没有隐藏与伊朗之间的生意关系，反而是美国刻意误导加拿大。

加中关系在孟晚舟案急速冰冻，除了两名加拿大人因为「间谍罪」被逮捕，相关农产品进出口也受阻，现在两国的疫苗合作也因为北京不授权而卡关。

加拿大官方表示，今年1月以来加拿大驻华大使首次获准视频探望在华仍被拘押的加拿大商人斯帕弗和前外交官康明凯。

加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国被拘押近两年了，他们受到间谍指控。加外交部称，加拿大驻华大使周末获得对康明凯和斯帕弗的“虚拟领事准入权”。

特鲁多还提到加拿大对人权保护以及香港和维吾尔人处境的关切。他说，加拿大将与“世界各地志同道合的国家向中国表明，其在内政和国际事务上的方式并非走在一条特别有成效的道路上，无论是对其自身还是对我们所有人来说”。

西方政府将这两名加拿大人被拘押视为北京对加拿大逮捕华为首席财务官、创始人任正非之女孟晚舟的报复。

孟晚舟于2018年12月在美国的逮捕令之下，在温哥华转机时被捕。她受到的指控是与违反美国对伊朗制裁相关的银行假账罪名。此后，她直在努力阻止被引渡。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

2018年，加拿大按美国要求拘捕在温哥华机场转机的华为高管孟晚舟

作为对特鲁多表态的回应，北京称，对孟晚舟的逮捕才是“真正的任意拘押与胁迫外交”。中国外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上指责加拿大政府“虚伪和软弱”，称“已向加方提出严正交涉”。

赵立坚称，“近2年来中加关系遭遇困难的起因是加方无理拘押并没有违反任何加拿大法律的无辜中国公民孟晚舟”。他敦促加方“立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国，搬掉阻碍中加关系发展的这块绊脚石，让中加关系早日重回正轨”。

 

苗子/叶宣（法新社等）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

相关内容

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

加拿大外交官罕见获准探望在华被拘加拿大公民 11.10.2020

加拿大官方表示，今年1月以来加拿大驻华大使首次获准视频探望在华仍被拘押的加拿大商人斯帕弗和前外交官康明凯。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou

孟晚舟案再度开庭 辩方指责美国误导司法 28.09.2020

周一，华为财务总监孟晚舟及其律师团队将再度出庭，以敦促加拿大法庭释放孟晚舟。律师团队提出的理由是，美国方面为了促成加拿大逮捕孟晚舟，提供了误导性的犯罪指控。

Kanada | Vancouver | Finanzvorstand von Huawei Technologies | Meng Wanzhou | Gerichtsverhandlung

孟晚舟出庭 PowerPoint成争议证据 29.09.2020

华为财务长孟晚舟五个月以来首次在法庭上露面。她的辩护律师主张她没有隐藏与伊朗之间的生意关系，反而是美国刻意误导加拿大。

广告

长平观察

China | Xi Jinping auf Bildschirm in Peking während Fernsehansprache (picture-alliance/Kyodo)

长平观察：习近平会搞改革开放吗？

习近平“南巡”要求“改革不停顿，开放不止步”。时评人长平认为，更大的国际压力换来中国更多的经济开放并非没有可能，但这不过是为了养出更强壮的“战狼”而已。  