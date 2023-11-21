功归谁，责谁担——中共金融领导机构两名主任出炉

（德国之声中文网）据新华社报道，中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议。这是中国官媒首次公开提到李强已任中央金融委员会主任职务。

中央金融委员会于今年3月16日组建。随着它的组建，2017年7月成立的政府机构国务院金融稳定发展委员会及其办事机构不复存在。原来的国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入属于中共党中央机构的中央金融委员会办公室。

根据2023年3月中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》，中央金融委员会是中共党中央决策议事协调机构，旨在"加强党中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等"。此外，这次的“党和国家机构改革”还组建中央金融工作委员会。该机构为中共党中央派出机关，同中央金融委员会办公室合署办公，其任务是"统一领导金融系统党的工作，指导金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等"。中央金融工作委员会首次成立于1998年，后于2003年撤销。2023年3月为重新建立。

两个主任

11月6日，中国央行下属《金融时报》已经透露，中央金融委员会办公室主任及中央金融工作委员会书记为何立峰。报道称，"11月3日，中央金融工作委员会召开会议，传达学习中央金融工作会议精神，中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话"。这是中国官方首次透露中央政治局委员、中国国家副主席何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记职务。

此前新华社已报道"10月29日下午，中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰在京会见法国总统外事顾问博纳"，显示何立峰已接替前国务院副总理刘鹤，担任中央财办主任。何立峰11月8日还以"中美经贸中方牵头人"身分访美，与美国财政部长耶伦举行两天的双边对话，为"习拜会"做铺垫。鉴于属于习近平"福建帮"的何立峰获得多个重要职位，路透社撰文称，中国新的"经济沙皇"何立峰正在成为国家主席习近平最有影响力的副手之一。有评论也将何立峰称为中共财金界的"新霸主"。

与此同时，外界也在猜测，何立峰位高权重是否意味着属于习近平"浙江帮"的国务院总理李强已经被晾到一边。

但李强任中央金融委员会主任一职的消息似乎在显示，习近平正在平衡其政策思路执行者"浙江帮"和"福建帮"的力量，同时让其相互制约。旅居美国的独立时评人蔡慎坤在社媒X上写道：习近平让李强兼任中央金融委员会主任，算是对李强的信任和授权，在中囯懂不懂金融并不重要，重要的是懂政治，李强显然是懂政治的高手，从去年上海封城就足以说明李强对习式政治的理解非常深刻，绝对服从是延续政治生命的唯一出路，今年上任伊始，李强公开表态，"国务院首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治"。之前历任总理没有谁说过这种话表过这种态，这是李强的发明创造，也改变了国务院的性质。

蔡慎坤还说，"而现在李强给国务院重新定位，使得国务院沦为习的办事机构，总理的地位大大弱化，按照习的思路，中国的总理就应该跟普京治下的俄罗斯总理一样，首先必须忠于普京，绝对服从普京的指挥，同样普京也可以随时任命总理撤换总理。"

网民"徽湖说房"在蔡慎坤的上述帖子下评论道："这哪是信任李强啊，让总理背锅啊，金融这个雷随时炸，总要找一个扛累的。这和疫情期间，让李克强当小组长不是一个道理嘛"。网民"HELI"写道："两个主任 功归谁 责谁担 看心情"。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



IMF对中国存在金融风险发出警告

中国领导人正试图重振经济，防范长期房地产低迷和巨额地方政府债务所带来的潜在金融风险。据报道，2022年中国的地方债务已达92万亿元人民币，占GDP的76%。

据新华社报道，李强11月20日主持召开的中央金融委员会会议指出，要"深入学习领会习近平总书记重要讲话精神"，"加快建设金融强国"，"围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措"，"在持续加大存量风险化解力度的同时，强化源头管控，深化相关领域改革，完善风险防范、预警和处置机制"。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



国际货币基金组织11月对中国金融和房地产业风险发出警告，呼吁中国允许遭受重创、没有可能改善经营情况的开发商退出房地产行业。中国央行副行长张青松11月上旬在香港举行的金融会议上承认，中国的房地产行业已陷入困境，并称"严重依赖基础设施投资和房地产业的发展模式已难以持续"。他呼吁中国寻找保持经济增长的新途径。中国的国有银行系统目前已经加大了对工厂建设和其他工业投资的放贷力度。

IMF11月的报告还对中国的银行系统是否有足够的金融储备提出了疑问，报告写道，"由于金融机构资本缓冲减少、资产质量风险不断上升，金融稳定风险很高且仍在上升。"中国向发展中国家提供了大量援助贷款，在今年第三季度，中国的外商投资出现了118亿美元赤字，是自1998年有记录以来的首次。

(综合报道）

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