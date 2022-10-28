劝中国上谈判桌 华盛顿忧核武发展失控

（德国之声中文网）美国高级官员周二（11月1日）表示，尽管有60年前古巴导弹危机的教训，但中国对于讨论减少核武器带来的风险没有兴趣。中国国家主席习近平上个月才表示，北京将加强其战略威慑力量。

五角大楼称，中国正在进行核力量的大幅扩张，并正朝着到2030年拥有1000枚核弹头的方向发展。但北京长期以来一直抵制与华盛顿的军备控制谈判，认为美国已经拥有更大的武库。

负责军备控制、核查和履约的副助理国务卿贝尔（Alexandra Bell）告诉在大西洋理事会（Atlantic Council）办理的论坛上表示，尽管美国做出了努力，但华盛顿和北京仍未开始就这一问题进行接触。

贝尔说：「作为第一步，我们真的希望与他们就彼此的理论、危机沟通、危机管理进行对话」，并指出华盛顿与俄罗斯进行这样的会谈已有几十年。

她也提到：「我们与北京还没有进入这个空间。因此，我们认为在开始对话方面还有很多工作要做。」

贝尔强调，今年是古巴导弹危机的60周年，中美「不需要重复这种情况」，所以需要在谈判桌上直接进行对话。

中国准备扩张核武？

美国空军大学（US Air University）辖下的中国航空航天研究所（China Aerospace Studies Institute）10月24日公布《解放军火箭军组织》（PLA Rocket Force Organization）报告，披露中国火箭军的部署，包括基地座标。

报告显示，中国火箭军（PLARF）目前辖下共有9处基地，其中6处负责各类弹道导弹作战。分析研判，自2017年以来，中国火箭军看似增加了至少10个导弹发射旅，超过三成的增速恐为了大量生产核弹预做准备。

1966年成立的中国火箭军，前身为「第二炮兵部队」（PLASAF），自2016年升格为解放军的第四个军种后，发展速度备受国际关注。中国火箭军也陆续强化装备，如东风-21D反舰弹道导弹（ASBM）和射程更远、威力更强的东风-41公路机动洲际弹道导弹（ICBM），以及东风-17超高音速导弹（HGV）等。

其部队规模也同步快速扩张，该报告指出，光是2017年至2019年间，中国火箭军破纪录地从29个旅增加到39个旅，扩张幅度达33%。相较10年前，中国火箭军已从一支短程且易受攻击的导弹部队现扩编为拥有各类核武及常规武器的现代化部队。

中美争霸

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）去年在习近平和美国总统拜登通话后说，两人已同意 「寻求开始推进关于战略稳定的讨论」。

但习近平在10月的共产党大会上表示，中国将加强其战略威慑力，这个词通常被用来描述核武器。

美国国防部负责核与反大规模杀伤性武器政策的副助理部长约翰逊（Richard Johnson）在论坛上强调，美国希望与中国就「更基本的事情」开始交流，而不是弹头的数量。

他说：「如果那是北京给出的论据，我们并不要求讨论数字......我们说的是，让我们讨论为这种关系设置一些护栏，以便我们不会出现不必要的危机。」

约翰逊补充说，如果北京不愿意进行双边接触，可以通过国际原子能机构宣布其用于民用目的钚库存，来「展示其核建设的一些透明度」。

中国方面，被问到美国国防部公布《2022年美国防战略报告》，认为中国对美国家安全构成「最严重的系统性挑战」。外交部发言人赵立坚表示，报告「充满冷战零和思维和唯我独尊的霸权逻辑」，称其「暴露了美方为遏制打压中国刻意编造借口的险恶用心」。

（路透社等）

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