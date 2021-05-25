力求不再受制于人！华为发布鸿蒙新系统

（德国之声中文网）华为在2019年就"官宣"了鸿蒙操作系统，不过此前的鸿蒙系统仅覆盖智慧屏、可穿戴等产品。如今，可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙OS2.0系统来了。北京时间6月2日晚8点，鸿蒙产品发布会在线上举办。

华为官方微博上周表示，鸿蒙寓意"'鸿'鹄志远，一举千里。承'蒙'厚爱，不负期待"，称希望进一步在操作系统层面"实现万物互联"。

华为的自救

法新社在报道中称，这是因为美国制裁措施而陷入困境的华为，为自救做出的最新努力。《华尔街日报》则报道称，华为欲借"鸿蒙"挑战谷歌安卓的主导地位。

自2018年起，前特朗普政府以安全风险为由对华为采取了一系列行动。例如，限制美国供应商出售产品给华为，这导致这家中国科技巨头几乎被排除在全球芯片采购链之外。美国的制裁措施也禁止谷歌为新的华为手机型号提供技术支持，华为设备因此自2020年8月起无法再从谷歌直接获得安卓操作系统的更新。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



华为曾是全球最大智能手机制造商，然而自美国限制措施以来，市场份额下滑。据路透社报道，华为目前全球排名第六，2021年一季度的市场份额为4%。

如今华为推出鸿蒙手机操作系统，意味着将不再依赖于安卓系统。此前在公司内部会议上，华为创始人任正非就特别强调华为重视软件，因为在该领域，未来的发展基本不受美国控制，有较大独立自主权，可以"扎到根、捅破天"。

在中国打败安卓和iOS？

不过，想要撼动谷歌和苹果在智能手机操作系统上的主导地位绝非易事。在该领域，安卓与iOS可谓是双雄争霸，无论是黑莓还是微软的Windows Phone都无法撼动其霸主地位。

据中国官媒新华社5月底报道，目前华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作，共同开发跨终端设备的应用。华为公司预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达到3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

这意味着鸿蒙系统将首先主要服务于华为内部手机。据中国媒体《证券时报》报道，目前手机、互联网行业专家普遍认为，短期来看，鸿蒙系统面临手机友商支持率低、开发者数量与巨头相比有差距、终端连接数量大规模提升存变数等现状；而长期来看，鸿蒙作为全球首个定位于物联网时代的全场景中国国产自研操作系统，为中国国内软件行业未来崛起提供了一线生机，"有望成为统领物联网时代的操作系统"。

《华尔街日报》也在报道中表示，说服其他厂商采用鸿蒙系统可能艰难。毕竟，谷歌的安卓系统拥有成熟的软件开发者网络和积累的客户粘性。不过，也有分析人士表示，华为在中国推广其新操作系统会更容易，因为中国对谷歌应用的依赖较低。美国咨询公司International Business Strategies Inc.的首席执行官琼斯（Handel Jones）指出，未来十年，鸿蒙系统在中国被广泛采用的可能性为80%-90%。

据《华尔街日报》6月2日报道，迄今为止，中国三大手机品牌小米集团、广东步步高旗下的OPPO和Vivo的代表没有回应是否愿意使用华为操作系统的问题。目前，它们使用的都是谷歌的安卓系统。

OPPO员工批评鸿蒙事件

近日，一起OPPP公关"痛骂鸿蒙遭反噬"事件也引起中国舆论关注。

在华为宣布召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会后不久，一位OPPO员工（微博名为"芝士芒胖"）5月24日在微博上表示，他认为鸿蒙本质上是基于AOSP开发的，其版本太低，而适配与维护的成本较高，其他厂商如果使用了鸿蒙系统，"很多服务掌握在了阿为（华为）手里，没有厂商会傻到把自己的命脉掌握在别人手里。小的智能硬件厂可以试试"。

这条微博引起了激烈讨论。"芝士芒胖"在隔天的25日表示，为"此前在微信群、微博上发表了关于友商产品的不当言论"诚恳道歉，表示其言论"给友商以及我所在的公司带来了很多困扰和伤害"，并特别澄清这是个人言论，不涉及其就职的公司。

又隔了三日，这位OPPO员工5月28日再度发微博道歉，称"我没有依据，仅凭一些所谓网络文章和挑动，就否定鸿蒙价值，不仅伤害了华为，也影响了公司……今天，我正式结束我在OPPO的工作"。

对于这起事件，有网友表示，这位OPPO公关发布的言论"是就事论事而已，没有什么恶意攻击华为之类的言论"，其微博不是认证的OPPO员工，应该只能算是个人行为。一些网友在"芝士芒胖"微博下方写道"兄弟，加油"。

不过，也有不少网友反感这位OPPO公关的行为，称是"在落井下石"。也有人将其上升至民族情怀的层面上。网易转载的一篇来自"人民焦点"的文章称，OPPO的员工向华为扔了块"石头"，其中强调"作为第一款国产系统，无数中国人对鸿蒙寄予厚望，现阶段对于鸿蒙的讨论已经不仅限于技术问题，它更像是一个'图腾'，代表着中国品牌的一次绝地反抗。所以无论成败与否，人们都愿意支持它"。

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