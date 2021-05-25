力求不再受制于人！华为发布鸿蒙新系统

中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。
（德国之声中文网）华为在2019年就"官宣"了鸿蒙操作系统，不过此前的鸿蒙系统仅覆盖智慧屏、可穿戴等产品。如今，可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙OS2.0系统来了。北京时间6月2日晚8点，鸿蒙产品发布会在线上举办。
华为官方微博上周表示，鸿蒙寓意"'鸿'鹄志远，一举千里。承'蒙'厚爱，不负期待"，称希望进一步在操作系统层面"实现万物互联"。
法新社在报道中称，这是因为美国制裁措施而陷入困境的华为，为自救做出的最新努力。《华尔街日报》则报道称，华为欲借"鸿蒙"挑战谷歌安卓的主导地位。
自2018年起，前特朗普政府以安全风险为由对华为采取了一系列行动。例如，限制美国供应商出售产品给华为，这导致这家中国科技巨头几乎被排除在全球芯片采购链之外。美国的制裁措施也禁止谷歌为新的华为手机型号提供技术支持，华为设备因此自2020年8月起无法再从谷歌直接获得安卓操作系统的更新。
华为曾是全球最大智能手机制造商，然而自美国限制措施以来，市场份额下滑。据路透社报道，华为目前全球排名第六，2021年一季度的市场份额为4%。
如今华为推出鸿蒙手机操作系统，意味着将不再依赖于安卓系统。此前在公司内部会议上，华为创始人任正非就特别强调华为重视软件，因为在该领域，未来的发展基本不受美国控制，有较大独立自主权，可以"扎到根、捅破天"。
不过，想要撼动谷歌和苹果在智能手机操作系统上的主导地位绝非易事。在该领域，安卓与iOS可谓是双雄争霸，无论是黑莓还是微软的Windows Phone都无法撼动其霸主地位。
据中国官媒新华社5月底报道，目前华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作，共同开发跨终端设备的应用。华为公司预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达到3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
这意味着鸿蒙系统将首先主要服务于华为内部手机。据中国媒体《证券时报》报道，目前手机、互联网行业专家普遍认为，短期来看，鸿蒙系统面临手机友商支持率低、开发者数量与巨头相比有差距、终端连接数量大规模提升存变数等现状；而长期来看，鸿蒙作为全球首个定位于物联网时代的全场景中国国产自研操作系统，为中国国内软件行业未来崛起提供了一线生机，"有望成为统领物联网时代的操作系统"。
《华尔街日报》也在报道中表示，说服其他厂商采用鸿蒙系统可能艰难。毕竟，谷歌的安卓系统拥有成熟的软件开发者网络和积累的客户粘性。不过，也有分析人士表示，华为在中国推广其新操作系统会更容易，因为中国对谷歌应用的依赖较低。美国咨询公司International Business Strategies Inc.的首席执行官琼斯（Handel Jones）指出，未来十年，鸿蒙系统在中国被广泛采用的可能性为80%-90%。
据《华尔街日报》6月2日报道，迄今为止，中国三大手机品牌小米集团、广东步步高旗下的OPPO和Vivo的代表没有回应是否愿意使用华为操作系统的问题。目前，它们使用的都是谷歌的安卓系统。
近日，一起OPPP公关"痛骂鸿蒙遭反噬"事件也引起中国舆论关注。
在华为宣布召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会后不久，一位OPPO员工（微博名为"芝士芒胖"）5月24日在微博上表示，他认为鸿蒙本质上是基于AOSP开发的，其版本太低，而适配与维护的成本较高，其他厂商如果使用了鸿蒙系统，"很多服务掌握在了阿为（华为）手里，没有厂商会傻到把自己的命脉掌握在别人手里。小的智能硬件厂可以试试"。
这条微博引起了激烈讨论。"芝士芒胖"在隔天的25日表示，为"此前在微信群、微博上发表了关于友商产品的不当言论"诚恳道歉，表示其言论"给友商以及我所在的公司带来了很多困扰和伤害"，并特别澄清这是个人言论，不涉及其就职的公司。
又隔了三日，这位OPPO员工5月28日再度发微博道歉，称"我没有依据，仅凭一些所谓网络文章和挑动，就否定鸿蒙价值，不仅伤害了华为，也影响了公司……今天，我正式结束我在OPPO的工作"。
对于这起事件，有网友表示，这位OPPO公关发布的言论"是就事论事而已，没有什么恶意攻击华为之类的言论"，其微博不是认证的OPPO员工，应该只能算是个人行为。一些网友在"芝士芒胖"微博下方写道"兄弟，加油"。
不过，也有不少网友反感这位OPPO公关的行为，称是"在落井下石"。也有人将其上升至民族情怀的层面上。网易转载的一篇来自"人民焦点"的文章称，OPPO的员工向华为扔了块"石头"，其中强调"作为第一款国产系统，无数中国人对鸿蒙寄予厚望，现阶段对于鸿蒙的讨论已经不仅限于技术问题，它更像是一个'图腾'，代表着中国品牌的一次绝地反抗。所以无论成败与否，人们都愿意支持它"。
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