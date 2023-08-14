力挽外商投資 中國祭出24條政策

（德國之聲中文網）中國國務院為吸引更多外資，週日（8月13日）發布《國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》。文件內容包含24條指導意見，並表示各級政府將針對外資財政支持、稅收優惠、知識產權保護等外國投資者權益，加大保護力度。

該文件針對「提高利用外資質量」、「保障外商投資企業國民待遇」、「加強外商投資保護」、「提高投資運營便利化水平」、「加大財稅支持力度」、「完善外商投資促進方式」等6個面向，提出了24條措施，包含拓寬吸引外資渠道、確保外資與國企平等享受支持政策、優化外企外籍員工停居留政策及涉外商投資企業執法檢查等。此外，外商投資企業若將中國境內獲利投入市場進行「再投資」，中國政府亦將提供相關稅收優惠。

該文件還表示將探索「便利化的數據跨境流動安全管理機制」，以促進國內外數據安全有序自由流動。路透社報導，中國當局正因數據安全問題，與許多全球會計師事務所、外國企業陷入緊張關係；中國國務院推出此提案，可能是為了修復國際企業對中國數據安全的信心。

中國國務院祭出24條措施，欲吸引外資回流中國市場。圖為上海世貿中心（資料照）。

中國陷入外國投資寒冬

中國疫後經濟復甦步調放緩，但北京政府以國家安全措施為優先，再加上中國與西方世界關係惡化，皆讓外國企業和投資者十分警惕、難以回流。根據中國商務部7月的數據，今年上半年的外國對華直接投資（FDI）較去年同期下降2.7%。

彭博社指出，外企投資下降，反映外企在中國利潤及業務規模的變化，顯示中國作為外資投資地的吸引力已經受損。

日本野村控股（Nomura Holdings Inc.）的分析師陸挺告訴彭博社，外企在華經營的出口佔中國總出口的30%，因此外國直接投資下滑也對中國的貿易產生了影響。法國興業銀行大中華區經濟學家林米謝（Michelle Lam）則表示，這樣「令人震驚」的跌幅，可能顯示隨著「供應鏈多元化」相關意識的抬頭，許多在中國營運的國際企業「正在減少現有利潤的再投資」。

（新華社、路透社、彭博社）

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