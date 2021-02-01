力挺调查团 世卫批放话者不负责任

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一(2月1日)抨击批评新冠起源调查的人士，并挑战那些声称自己更了解状况的放话者，要他们站出来提供确切证据。

世卫新冠起源调查小组正在武汉查访，试图从这个2019年12月发现首起病例的湖北武汉拼凑出病毒传播的方式。

世卫紧急事务主任瑞安（Michael Ryan）不满专家考察团遭到部份人士诋毁，要求那些自称掌握疫情爆发信息的人站出来，不要只会在背后批评。

他说，许多批评者都说他们「不会接受报告出来后的结果」，或者说「其他情报可能会显示出不同的发现」。他问道：「在报告写好之前就说不接受报告，这是多大的责任？」他也要所谓掌握情报者提供确切证据。

美国新任国务卿布林肯（Antony Blinken）1日稍早告诉美国全国广播公司（NBC），有关透明度，中国 「远远没有达到目标」。

他说：「中国必须加强并确保调查是透明的，会提供并分享信息，让国际专家和检查员进入。」他认为中国并没有确实做到这些事。

针对布林肯所言，瑞安回应，世卫团队应该得到国际支持，与此同时，「是时候让那些说和认为自己有信息的人开始提供信息了。」

他补充说，所有的传染病调查都会发现一些信息，然后抛出进一步的问题，还以「侦探故事」来形容调查过程。

在访问医院、华南海鲜市场和湖北疾控中心后，世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，该团队将访问武汉病毒学研究所。

这个行程引起外界高度关注，因为美国前总统特朗普在任内提过好几次新冠病毒是从该所泄露，这种未经证实的理论。

范科霍芙说：「调查团队正与中国同行进行非常富有成效的讨论，参观武汉周边的不同医院。」

她也提到专家们在海鲜市场的查访很顺利，亲自到摊位上去了解情况，也会见了中国疾病预防控制中心的同行。

调查结果有限?

根据路透社，世卫独立专家组在湖北疾控中心待了约4个半小时，是查访以来待最久的地方。专家们事后并没有与等候的记者交谈。

范科霍芙说：「他们所进行的访问提供了详细的信息，而所有这些信息都需要进行分析。」

她表示，国际团队会与中国专家一起努力，从这些分析中找出更多问题，双方目前也就早期病例进行良好的讨论沟通。

华盛顿外交关系委员会高级研究员黄严忠对路透社表示，两周的实地工作时间对专家们来说并不多。

他说：「我认为他们没有时间获得任何结论性的结果。这更像是沟通和信息交流。这取决于他们在挖掘新信息方面的勤奋程度，但也关系到中方的合作和包容程度。」

路透社报导，北京不断对新冠病毒源自中国的说法提出质疑，指出进口冷冻食品是一种渠道。而在1月31日，中国官媒又重提了这一假说。

邹宗翰 (法新社、路透社)

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