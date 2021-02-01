 力挺调查团 世卫批放话者不负责任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2021

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时政风云

力挺调查团 世卫批放话者不负责任

世卫新冠起源调查小组持续在湖北查访，但各界质疑声不断，美国新任国务卿布林肯也批调查不够透明，对此世卫出面强力回击。

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世卫查访湖北疾控中心 记者报导受阻

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一(2月1日)抨击批评新冠起源调查的人士，并挑战那些声称自己更了解状况的放话者，要他们站出来提供确切证据。

世卫新冠起源调查小组正在武汉查访，试图从这个2019年12月发现首起病例的湖北武汉拼凑出病毒传播的方式。

世卫紧急事务主任瑞安（Michael Ryan）不满专家考察团遭到部份人士诋毁，要求那些自称掌握疫情爆发信息的人站出来，不要只会在背后批评。

他说，许多批评者都说他们「不会接受报告出来后的结果」，或者说「其他情报可能会显示出不同的发现」。他问道：「在报告写好之前就说不接受报告，这是多大的责任？」他也要所谓掌握情报者提供确切证据。

美国新任国务卿布林肯（Antony Blinken）1日稍早告诉美国全国广播公司（NBC），有关透明度，中国 「远远没有达到目标」。

他说：「中国必须加强并确保调查是透明的，会提供并分享信息，让国际专家和检查员进入。」他认为中国并没有确实做到这些事。

针对布林肯所言，瑞安回应，世卫团队应该得到国际支持，与此同时，「是时候让那些说和认为自己有信息的人开始提供信息了。」

他补充说，所有的传染病调查都会发现一些信息，然后抛出进一步的问题，还以「侦探故事」来形容调查过程。

在访问医院、华南海鲜市场和湖北疾控中心后，世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，该团队将访问武汉病毒学研究所。

这个行程引起外界高度关注，因为美国前总统特朗普在任内提过好几次新冠病毒是从该所泄露，这种未经证实的理论。

范科霍芙说：「调查团队正与中国同行进行非常富有成效的讨论，参观武汉周边的不同医院。」

她也提到专家们在海鲜市场的查访很顺利，亲自到摊位上去了解情况，也会见了中国疾病预防控制中心的同行。

China WHO-Team in Wuhan

法新社说，世卫调查团政治包袱沉重，中国直到1月中旬还拒绝其入境查访，而且疫情爆发一年后，专家还能找到什么也是个问题。图为记者试图拍摄世卫专家访问团，但遭到中方安全人员阻挡。

DW.COM

在中国调查新冠病毒起源的世卫组织考察团周日参观了武汉的华南海鲜市场和白沙洲市场。前者被视为与最早报告的新冠肺炎感染病例有直接关联。参观过程并未公开，因为媒体人员被禁止进入市场，考察团也没有接受记者采访。

尽管中国方面一直强调，疫情溯源工作是一个科学议题，不应被政治化。但是本周六，位于武汉的世卫调查组依然被安排参观了旨在突出中国共产党领导作用的“武汉抗疫成就展”。此前，世卫调查组探访了武汉的两间医院，与疫情最早期的一线医护人员展开交谈。

英国广播公司26日播出一部武汉疫情爆发初期的纪录片，内容显示中国政府在疫情初期，如何尝试掩盖新冠病毒快速传播的证据，并禁止当地医护人员对外分享资讯。

调查结果有限?

根据路透社，世卫独立专家组在湖北疾控中心待了约4个半小时，是查访以来待最久的地方。专家们事后并没有与等候的记者交谈。

范科霍芙说：「他们所进行的访问提供了详细的信息，而所有这些信息都需要进行分析。」

她表示，国际团队会与中国专家一起努力，从这些分析中找出更多问题，双方目前也就早期病例进行良好的讨论沟通。

华盛顿外交关系委员会高级研究员黄严忠对路透社表示，两周的实地工作时间对专家们来说并不多。

他说：「我认为他们没有时间获得任何结论性的结果。这更像是沟通和信息交流。这取决于他们在挖掘新信息方面的勤奋程度，但也关系到中方的合作和包容程度。」

路透社报导，北京不断对新冠病毒源自中国的说法提出质疑，指出进口冷冻食品是一种渠道。而在1月31日，中国官媒又重提了这一假说。

邹宗翰　(法新社、路透社)

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