力挺女同行 美国足球界呼吁男女同酬

（德国之声中文网）美国女足国家队的发言人莱文森（Molly Levinson）说，科迪罗（Carlos Cordeiro）列出的数字是"完全错误的"。

本月初，美国女足刚刚赢得女子足球世界杯冠军。而美国足球协会（USFF）主席将女足在参加国内联赛的收入也计算在内，夸大女足队员的报酬。美国女足发言人莱文森说： "无论怎样比较都表明，男足的收入远高于女足。"

数字不全面

科迪罗曾在一封公开信中表示，2010年至2018年期间，美国女子国家足球队总共获得3410万美元的薪金和比赛奖金，而男足在此期间的收入仅2440万欧元。

女足发言人莱文森说，这位足协主席所说的数字"描述不清楚"、 是"错误"的。事实是国家男足队员每参加一场比赛，所获得的基本薪金都高于女足队员。此外，男足获胜或踢平获得的奖金也更高，莱文森写道："这应该定义为性别歧视。"

美国女足队长Megan Rapinoe：挑战“制度化的性别歧视”

"财务报表造假"

美国国家足球协会球员（USNSTPA）工会对国家女足给予支持。该工会发表一份声明说，科迪罗所谈的数据"缺乏说服力"。因为他没有将美国足球协会所获得的赞助款和电视转播费计算在内，财务报表掺假的成分更多些。 这是"经常卷入纠纷和官司、只看中金钱和利润的协会的典型表现。他们从没有想过应该如何把钱花在促进体育运动上。"

去年3月，28名美国国家女足队成员挑战了"制度化的性别歧视"，呼吁为足球运动员提供同等报酬。在里昂举行的世界杯决赛中，以队长拉皮诺（Megan Rapinoe）为首的美国女足以2比0战胜荷兰队时，看台上的观众多次高呼"平等薪酬"。科迪罗在纽约为庆祝女足夺冠举行的庆祝活动上发表讲话时，这样的场景再次重演。