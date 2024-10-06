力挺以色列 对美国意味着什么？

尽管中东局势在不断升级，但美国对以色列的坚定支持似乎仍没有丝毫动摇。专家们普遍认为，华盛顿对以色列的支持立场也将会对即将举行的美国大选产生影响。

（德国之声中文网）美国总统拜登周三再度强调了美国对以色列的支持。拜登总统在社媒平台X上写道，同西方七国首脑会晤时，“我再度强调了美国捍卫以色列安全的坚定承诺。”

拜登强调对以色列支持立场的时机，正值中东局势日益激化之际。去年十月七日，被美国和欧盟以及其他一些国家定性为恐怖组织的哈马斯对以色列发动了袭击。袭击行动中，大约1200人遭杀害，另有近250人被哈马斯劫为人质。其中部分人质目前仍被拘押在加沙地带。

作为回应，以色列发起了对加沙地带的大规模军事行动，目标是彻底消灭哈马斯，并解救被扣人质。军事行动开始至今，加沙地带已有超过四万人丧生，其中包括部分平民。

与此同时，以色列军队同黎巴嫩真主党民兵之间的武装冲突也在不断加剧。作为哈马斯的盟友，真主党不断从以色列北部向以境内发射火箭炮。本周一，以色列对黎巴嫩境内发起了地面攻势。而上周末，真主党领导人纳斯鲁拉遇刺身亡。

美国官员表示，美方希望避免中东爆发大规模战争，并希望促成人质释放以换取停火。不过，周二，伊朗对以色列发起了大规模导弹袭击后，冲突升级的可能性已经远远超过了实现停火的可能性。

拜登与内塔尼亚胡 – 复杂的关系

在处理以哈战争的问题上，以色列总理内塔尼亚胡在国内面临诸多压力。批评者认为，内塔尼亚胡的强硬立场使哈马斯释放人质的可能性变得更加渺茫。

内塔尼亚胡的政策在国内招致诸多批评，图为今年九月特拉维夫一次呼吁交换人质的集会。 图像来源: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

作为以色列最重要的盟友，美国一直试图向以色列施加影响，允许向加沙地带运送更多救援物资。虽然拜登周三再度强调，华盛顿对以色列的坚定支持是不会动摇的。但这并不意味着，美以两国领导人总是能够以诚相待。

大西洋理事会智库斯考克罗夫特中东安全倡议（Scowcroft Middle East Security Initiative）主任帕尼科夫（Jonathan Panikoff）对德国之声表示：“拜登总统同以色列的关系，不能和拜登总统和内塔尼亚胡的关系被混为一谈，这一点非常重要。拜登与内塔尼亚胡的关系多年来一直时好时坏，但他对以色列和对以色列的安全承诺则一直非常坚定。”

帕尼科夫说，美国周二帮助以色列抵御伊朗发射的导弹，就是这种承诺的充分体现。但与此同时，拜登政府“对内塔尼亚胡的决策则感到非常沮丧”。

美国对以色列的信任已经“大打折扣”

以色列对纳斯鲁拉的刺杀就是这种决策的一个例子。大西洋理事会拉菲克·哈里里中心和中东项目高级主管维克斯勒（（William Wechsler）认为，拜登同内塔尼亚胡之间的个人信任度并不高。他表示：“一周前，美国正在竭尽全力促成黎巴嫩和以色列边境地区的21天停火协议。而且美方每天都在就此同以色列进行沟通，而与此同时，以色列人却正在策划刺杀纳斯鲁拉的行动。但以方并没有向拜登政府通报他们的计划。这种经历大大降低了他们相互间的信任程度。”

美国卷入中东战争的风险与日俱增

周二，伊朗对以色列发起导弹袭击后，内塔尼亚胡表示：“伊朗今晚犯了一个严重的错误，并将为此付出代价。”

观察家们普遍担心，作为报复，以色列将会发射导弹袭击伊朗境内的目标。以色列对伊朗的报复行动以及以色列在黎巴嫩境内发起的军事行动都有可能会引发后果严重的大规模战争。

韦克斯勒表示，一旦发生战争，真主党民兵就有可能会向以色列发射数以十万计的火箭炮，令以色列的铁穹防御系统不堪重负。而伊朗也有可能会向以色列发射足够多的导弹，令美国部署在以色列境内的防空系统无法应对。

拜登与内塔尼亚胡-复杂的伙伴关系。 图像来源: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

韦克斯勒说：“战争还有一种可能性则是，以色列先发制人，试图摧毁真主党和伊朗的大量武器，以阻止来自他们的袭击。这样就会使大量无辜者陷入危险，因为真主党有意将武器藏匿在无辜者当中。”韦克斯勒说：“如果真到了这一步，居住在以色列境内的美国人，美军设在中东的军事基地以及美国在海湾的合作伙伴就将陷入危险，那么，美国就很有可能会介入战争。”

挺以立场有损哈里斯选情？

虽然美国选民最为关心的还是内政议题，但美国对以色列的支持也有可能会成为影响选情的一大因素。从去年春天蔓延美国各大校园的支持巴勒斯坦抗议集会就可以看出，一些美国人非常关注美国在中东冲突中所扮演的角色。

十月一日，伊朗对以色列发动导弹袭击。 图像来源: JACK GUEZ/AFP

在拥有大量阿拉伯裔选民的密歇根州，大约有十万共和党选民在党内初选时，没有将选票投给当时的民主党总统候选人拜登，而是投了“不确定票”。而动员选民投“不确定票”的倡议者，正是拜登政府在以哈战争中支持以色列立场的反对派。在2020年的总统选举中，拜登总统在密歇根州仅以15万4千的优势获胜。



帕尼科夫认为，基于哈里斯支持以色列的立场，会促使一些人改变投票意向，而这对特定摇摆州、乃至整个美国的选情都有可能会产生影响。

关注加沙局势的密歇根选民，会对密歇根的选举结果产生影响，以至于使该州选情变得对特朗普有利？这完全有可能。帕尼科夫说：“我认为，宾州的情况可能也类似。如果出现这样的情况，那么，副总统哈里斯赢得大选就会变得非常困难。”

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