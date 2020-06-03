力挺“一国两制” 马克龙称密切关注香港局势

（德国之声中文网）据爱丽舍宫一名官员透露，法国总统马克龙在周五（6月5日）与中国国家主席习近平通电话时表示，自己正在密切关注香港局势动态，并且继续支持在香港实行"一国两制"原则。

"总统表示，他在密切关注（香港）局势发展，再次强调了法国对于'一国两制'原则的支持"，这名官员周六对路透社记者表示。该官员透露，马克龙和习近平在周五进行了长达一个半小时的电话会谈，香港问题是其中一个话题。

爱丽舍宫在周五晚间通报了两位领导人通电话的情况，但是未提到香港。该通报还指出，双方就抗击新冠疫情方面的合作进行了讨论，马克龙强调了世卫组织在其中扮演的重要角色。此前华盛顿曾经指责世卫组织在疫情危机中应对不力。

中国人大在不久前表决通过了香港国安法的草案，民主运动人士、外交官和一些商界人士担心，该法将会破坏香港作为特别行政区的自治地位，从而使其作为全球金融中心的角色受到影响。西方国家也对这个昔日的英国殖民地城市将会面临自由权利方面的限制表示忧虑。

港版国安法的通过导致华盛顿和北京之间的紧张气氛重新升级，欧盟上周就此表达"严重担忧"。英国、德国等多国也表态支持香港人享有自由，呼吁中国尊重"一国两制"的原则。

平壤支持中国的香港政策

不过，在香港问题上，中方也并非没有支持者。据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜外交部长会见了中国驻朝鲜大使，表达了平壤对于中国在香港所采取措施的支持。

朝鲜外长李善权（Ri Son Gwon）表示，香港问题纯属中国内政，任何外部势力的干涉都会侵犯中国的主权，违反了国际法。

朝中社的报道援引李善权写道："他强调，朝鲜民主主义人民共和国会一如既往地对中国共产党和中国政府提供积极支持。"

报道称，中国驻朝鲜大使李进军对朝方的支持立场表示感谢。

朝鲜方面周四表示，美国根本没有资格去批评中国的香港政策或者人权问题，因为华盛顿自己也在威胁要"放恶狗"去压制反对种族歧视的抗议活动--此言论主要指的是特朗普发布的推特。

雨涵/王凡（路透社）