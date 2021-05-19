 力抗中国 美加强核武现代化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2021

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时政风云

力抗中国 美加强核武现代化

熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。

USA Washington | Joe Biden

美国总统拜登计画在国防预算请求当中加强核武现代化。(资料画面)

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两名美国退役海军出版了一本虚拟小说，书中讲述了中美两国2034年在南中国海爆发战争，最终演变成世界大战的故事。在中美关系愈发紧张之际，作者之一、美国前海军上将塔夫里迪斯指出，现实中两国非常有可能开战。有高级军官对他说，战争可能不是在遥远的2034年，而是更早爆发。

菲律宾和美国国防部长通话表示，希望恢复去年取消的“肩并肩”联合军事演习。此外，菲律宾方面再次提及中国停留在牛轭礁水域的大量船只；美方则重申了延续两国间的《来访部队协议》（VFA）的重要性。

在中国加速军事建设的背景下，美国国防部长奥斯汀呼吁华盛顿，利用技术进步来应对新出现的网络和太空威胁以及更大规模的战争。

在中美关系紧张之际，美国防长奥斯汀访问华盛顿在亚太地区的重要伙伴印度。他在新德里称两国是 "志同道合的伙伴 "，并表示两国拥有"共同的价值观和一致的战略利益"。

（德国之声中文网）路透社报导，熟悉美国国防预算的人士指出，美国总统拜登的7150亿美元国防预算将投注资金在用来威慑中国的核武现代化领域，同时也发展未来的战争能力。

路透社引述知情者指出，该预算将包含对部队战备丶太空丶核武技术以及为对抗中国在太平洋地区军事势力所设立的「太平洋威慑计画」（Pacific Deterrence Initiative）的投资，也涵盖了购买船舰丶喷气式飞机丶维修和工资等费用。

「太平洋威慑计划」聚焦於印太地区的竞争，也会通过投注资金在雷达丶卫星和导弹系统，提高美国此地区的准备程度。

前述预算加上380亿美元指定用于联邦调查局丶能源部和其他机构的国防相关项目，这会让美国2022财政年度的国家安全预算总额增长到7530亿美元，比2021年的预算增加1.7%。

在美国建立对抗俄罗斯和中国能力的同时，其中一些资金也会被用於进一步开发和测试高超音速武器和其他「下一代」的武器系统。

美国总统的预算请求通常是与国会谈判的起点，而美国国会最终会决定如何使用资金。

挪预算实现核武现代化

根据彭博社，美军参谋长联席会议主席米利上将(General Mark Milley) 在一份书面报告中说，提升核武力量的现代化是一项高度优先事项。他赞同放弃一些旧的系统，「继续购买和维护传统设备会占用所需的国防资金，从而无法购买现代化所需的系统。」

消息人士指出，美国国防部正寻求淘汰一些维护成本较高的旧设备，包括四艘濒海战斗舰丶几架能为地面提供近距离空中支援的A-10攻击机和一些KC-10 和 KC-135 空中加油机等。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）在2月前的任命听证会中说：「威慑力要持续下去的话，我们就必须实现现代化，我将寻求提高我们部队的创新速度和规模。」

根据美国国会预算办公室数据，拜登政府将继续投资美国「核武三位一体」（nuclear triad）的现代化。十年间，这项工程平均每年将花费超过600亿美元，总花费金额超过1万亿美元。

资金将用于改善核能指挥丶控制与运载平台，比如亨廷顿·英格尔斯工业（Huntington Ingalls Industries）和通用动力公司（General Dynamics）制造的哥伦比亚级（Columbia Class）核潜艇，以及在F-35隐形喷气式战斗机上携带核弹的合格证等。

（路透社丶彭博）

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