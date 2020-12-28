 力堵变种新冠  日本今起“封国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2020

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时政风云

力堵变种新冠  日本今起“封国”

确诊首批新冠变种感染病例后，日本自12月28日起至明年1月31日闭关，非常住外国公民入境，国民及已有签证外国人除外。另外，来自泰国、越南、韩国和中国台湾等10个国家和地区的商务人员和学生不受禁令影响。

Japan Corona Pandemie | Winter Urlaub

（德国之声中文网）日本政府今天（12月28日）做了上述宣布。到目前为止，该国国内共确认8例始发现于英国的变异新冠感染病例。日本卫生省通报说，其中4人被送入了医院，另4人尚无症状，被采取隔离措施。

上周四，日本政府已宣布暂时禁止近期去过英国和南非的外国公民入境。此间，南非发现又一种变异新冠病毒。

迄今，日本成功避免了发生像美国和一些欧洲国家那样规模的病毒传播。自Covid-19新冠大流行瘟疫爆发以来，该岛国22万多人染疫，约3250人直接死于新冠或死于与新冠有关的并发症。不过，新近，染疫人数复呈上升趋势。上周六，报告单日染疫数量为3881人，为迄今最高纪录。上周五，菅义伟首相即已呼吁国民“平静”度过年末岁尾，遏制新冠传播。

 

凝炼/洪沙（德新社）

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