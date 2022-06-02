劍指北京 美兩黨參議員提台灣法案

（德國之聲中文網）先前曾訪問台灣的2名美國兩黨參議員週四（6月16日）共同提出《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），內容包括美國對台提供數十億美元的安全援助，以及進一步提升美台非官方關係。此次提案被認為凸顯美國增加對台灣的支持。

路透社報導稱，美國作為台灣最主要的支持者和武器供應國，近來指控中國對台不斷提高軍事脅迫，與此同時，華盛頓與北京的關係也已降至近十年來的低點。

這項《台灣政策法案》的草案，是由民主黨籍參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）共同提出。草案內容指出，若中國武力犯台將會遭受到嚴厲制裁，美國會在未來4年提供45億美元的軍事融資，並將台灣列為「主要非北约盟邦」（Major non-NATO ally）。

法案發起者稱，這是自1979年《台灣關係法》生效以來，美國對台政策最全面的一次調整。《台灣關係法》是華盛頓當年與中國建交之後，穩定台美關係的重要基石。

梅嫩德斯在聲明中提到，「隨著中國對台繼續尋求脅迫和孤立手段，我們支持台灣人民及其民主政體的決心是無庸置疑的。」他表示，這項法案傳遞了另一個清楚的訊息，即中國不應該重犯俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤。

格雷厄姆認為，「如果我們在中國對台灣威脅和侵略上表現軟弱，只會助長危險情況發生。」國會幕僚告訴路透社，兩人皆希望最快下週委員會能將法案提交參議院進入投票程序。

過去以來華盛頓和北京在台灣問題上站在各執己見，對於此次修訂，白宮與國務院並未做出任何評論，中國駐華盛頓大使館也沒有立即回覆路透社的置評請求。

憂刺激北京

一名熟悉該法案的美國官員告訴路透社，草案部分內容讓美國總統拜登（Joe Biden）的政府團隊與美國國務院感到不安，擔心會激怒中國。因為草案內文寫道，在美國國會認定台灣面臨的威脅顯著減少之前，美國要「優先且迅速運送」出售的武器給台灣。

《台灣政策法案》也要求美國國防部制定訓練專案，增加台美軍事互操作性。一旦中國對台灣的敵對行為有明顯增加，像是破壞或推翻台灣政府或占領該島，美國總統將向國家主席在內的中國官員祭出制裁。

此外，新法案將修訂台灣關稅法部分內容，像是增列提供台灣「有利嚇阻侵略」的武器，還預計推動與國務院談判，將台灣駐美代表處正名為「台灣代表處」。這也意味著未來美國在台協會（AIT）處長任命須經參院審議批准。

路透社報導，任何法案都必須經由眾議院通過。此前，另一項旨在提高美國對中國競爭力的法案已在國會擱置了數個月至今。

（路透社）

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