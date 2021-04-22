 劍指北京？拜登邀台灣及越南打擊非法捕魚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2022

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时政风云

劍指北京？拜登邀台灣及越南打擊非法捕魚

美國簽署首份「非法、未報告和無管制捕魚活動」的國家安全備忘錄，旨在與國際機構和政府共同打擊非法捕撈活動。白宮進一步表示，未來將與台灣和越南就對抗非法捕魚活動上展開合作。外界解讀，該行動是衝著中國而來。

Fischfangindustrie | Schleppnetzfischerei

拜登政府加強打擊非法捕魚活動，簽署首份國家安全備忘錄，將與國際機構、政府展開合作。（資料畫面）

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週一（6月27日）簽署首份關於打擊非法捕魚行為的國家安全備忘錄，內容要求美國政府與其他機構合作，遏止與非法捕魚相關的犯罪活動。另外，美國也表示會與越南和台灣等國加強合作。

白宮的聲明中提到，接下來將與加拿大和英國組成聯盟「採取緊急行動」，以改善對非法、未報告和無管制（illegal, unreported and unregulated，簡稱IUU）的捕撈行為進行監測、控制和監視。

美國政府高級官員在簡報中提到，該備忘錄指示美國勞工部、國防部、海岸警衛隊和其它執法機構將與私人和外國夥伴合作，努力「結束人口販運、強迫勞動」，以及其他與非法捕魚掛鈎的犯罪活動，同時促進「海洋的安全、可持續發展」。

美聯社指出，這也是白宮有史以來首次將「非法、不報告和無管制捕魚活動」的問題寫進美國的國家安全備忘錄。

DW.COM

菲律賓與中國談判三年的南海油氣開發合作協商正式畫下句點，根據菲律賓外長透露，馬尼拉已全面終止該談判，因為若談下去就是陷入「憲法危機」。

菲律賓外交部日前稱4月召見了中國外交官，以抗議中國海警船在菲律賓領海內干擾正進行科研的台灣籍「勵進號」研究船。船上領隊向德國之聲敘述，他們在海上是如何被中國海警船持續騷擾。

新近当选菲律宾下届总统的小费迪南德·马科斯（ Ferdinand Marcos Jr ）周四（5月26日）明确表示，他将维护有关南海问题的不利于北京的一项国际裁决，不会任由中国侵犯菲海洋权益。

劍指中國

儘管白宮政策框架中沒有明確指出是針對任何特定國家，但外界解讀，其內容無疑是針對中國。因為這名美國官員在簡報中表示，中國是所謂「世界範圍內非法捕魚的主要實施者」。

路透社稱，美國官員放話要出台政策打擊非法捕魚活動，但實際上是想限制中國在印太地區日益擴張的影響力。

早在過去，印太地區國家隊中國龐大的捕魚船感到困擾，認為中國的船隻經常侵犯其200海裡的經濟海域，造成環境破壞及經濟損失。

而在今年6月，菲律賓外交部指控中國單方面宣佈南海捕魚禁令，此舉已侵犯管轄權。美國國務院力挺菲律賓，並稱中方此舉不符2016年南海仲裁結果。

對於美國和印太地區國家的指控，中國稱自己是負責任的漁業國家，並與國際合作打擊非法捕撈，根據雙邊協議在相關專屬經濟區開展捕撈活動。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在聲明中提到，「美方的不實指責指責，對保護海洋環境和促進永續漁業國際合作無濟於事。」

與台、越攜手合作

除了簽署國安備忘錄，白宮27日進一步表示，美國還計畫就打擊IUU捕魚活動，與厄瓜多、巴拿馬、塞內加爾、台灣和越南展開合作。

不具名的政府官員告訴美聯社，合作內容將包括「能力建設」，這是戰略計畫的一部分。而美國點名合作國家，「並非因為他們是IUU捕魚的主要犯罪者，而是因為他們表示願意與美國共同打擊在他們國家的IUU捕撈活動」。

China | Marineflotte im Südchinesischen Meer | Der chinesische Präsident Xi Jinping

今年四月中國解放軍在南海舉行海上閱兵，中國國家主席習近平親自檢閱。（資料畫面）

在這個合作國家名單中，越南與北京就南海主權議題存在海上爭端。北京聲稱擁有大片南海，並試圖執行自己的捕魚規則。而越南認為中國觸犯包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

總部在倫敦的環境正義基金會（Environmental Justice Foundation）近期發布一份報告指出，中國擁有世上最大的遠洋捕魚船隊，而目前為止，這個非政府組織也收到許多虐待的申訴。有來自印尼和迦納的船員表示，遭中國籍船長強逼無薪超時工作、威脅或暴力，甚至提供劣質食物導致腹瀉等疾病的情況。

（路透社、美聯社）

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