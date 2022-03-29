劍指中國 美英澳共同開發高超音速導彈

（德國之聲中文網）根據法新社，美國軍方週二（4月5日）宣布完成了一項新的高超音速導彈（hypersonic missile）測試。五角大廈此舉是為了追上、甚至超越中國和俄羅斯在尖端戰略武器技術方面的進展。

高超音速導彈對全球軍事平衡構成了潛在威脅，它能夠以快到無法攔截的速度，精確地將核武器送達目標。根據《CNN》報導，五角大廈此次的高超音速導彈測試是在3月中旬完成，但為了避免與俄羅斯的緊張局勢升級而保持低調。

美國國防部高級研究計劃局（DARPA）表示，該局近期完成了由飛行器發射的高超音速導彈自由飛行測試，該導彈速度保持在5馬赫以上，也就是音速的5倍以上（至少每小時3800英里，或每小時6100公里）。DARPA稱，該枚導彈飛至超過6萬5000英尺（18萬9812米）的高度，並飛越了300海哩。

這是該機構「進氣式高超音速概念武器」（HAWC）計劃下，第二次成功的高超音速導彈測試，也是航太軍火公司洛克希德馬丁（Lockheed Martin）系統版本的第一次試射。此次測試導彈的系統及配置，與去年9月第一次測試時的不同。

HAWC計畫的項目經理克諾德勒（Andrew Knoedler）在一份聲明中表示：「這次的洛克希德馬丁系統版本的HAWC飛行測試，成功地展示了第二種（系統）設計，它將使我們的作戰人員能夠更有競爭力地選擇正確能力來主宰戰場。」

劍指中國

美國測試高超音速導彈之際，美國、英國、澳大利亞的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）5日也發表共同聲明表示三方將深化合作，共同開發高超音速武器。

根據美國總統拜登、澳大利亞總理莫里森及英國首相約翰遜的聲明，三國將加強包括高超音速武器在內的多個領域合作，作為他們對「自由和開放的印太地區」承諾的一部分。

「今日我們也承諾在高超音速和反高超音速及電子戰能力方面，開展新的三方合作，並擴大資訊共享和深化國防創新合作。」三國領導人在聲明中表示。

法新社指出，五角大廈正面臨壓力，因為中國已對高超音速導彈進行了數百次試驗，遠遠超過只進行了不到十幾次測試的美軍。

英國《金融時報》指出，美英澳「擴大三邊安全條約是對中國軍隊迅速擴張的回應。」三國推動合作開發高超音速武器，標誌著三國將加強夥伴關係，以應對中國在印太地區的崛起。

2021年，美國和英國簽署一項協議，以幫助澳大利亞獲得核動力潛艇。

日前，印度太平洋司令部司令阿奎利諾海軍上將（Admiral John Aquilino）和太空司令部司令迪金森將軍（General James Dickinson）在接受英國《金融時報》採訪時亦表示，美國和澳大利亞正在加強太空和網絡領域的合作，部分原因是人們越來越擔心中國高超音速武器。

中國去年測試的系統，使得在南極上空發射高超音速武器成為可能。對美國來說，這對旨在應對來自北極上空導彈威脅的導彈防禦系統帶來了新的問題。

美國、俄羅斯、中國和北韓都曾試驗過高超音速導彈。法國、德國、澳大利亞、印度和日本一直在研究高超音速武器。伊朗、以色列和韓國也對該技術進行了基礎研究。

（法新社、金融時報、CNN）

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