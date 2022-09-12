劍指中國 白宮：美對外國芯片公司投資存隱憂

（德國之聲中文網）美中科技戰加劇之際，美國白宮一名官員週三（9月14日）表示，美國對外國芯片公司的投資是拜登政府的一個潛在顧慮，但該名官員強調，白宮尚未就監管美國對華投資的潛在機制做出最後決定。

根據路透社，美國國家安全委員會官員哈雷爾（Peter Harrell）週三（9月14日）在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）活動上發表談話。他讚許了拜登政府近期通過的半導體有關法律及出口管制政策。

美國政府日前通過《芯片法案》，希望通過挹注520億美元的補貼來重振美國的芯片製造產業，這些政策也試圖遏制美國向中國輸送特定的芯片和芯片製造設備。

但是哈雷爾表示，他認為更重要的是，要考慮美國對外國競爭者半導體公司的某些特定目標類別投資，是否以及如何破壞這些政策工具的有效性。

路透社引述熟悉此事的消息人士指，白宮一直在制定有關行政命令，希望允許美國政府審查和阻止美國在海外高科技領域的某些投資——特別是在中國——因為這可能會損害美國的國家安全。

最快將於下個月卸任的哈雷爾強調，任何針對美國海外投資的措施都應該被嚴格限縮，以解決美國現有漏洞和具體的國家安全風險。

他的發言呼應了週三（14日）由「大西洋理事會」高級研究員和新美國安全中心共同撰寫的報告。該報告建議：「為了確保新當局符合美國對開放市場的承諾，支持美國企業的全球競爭力，並能有效實施，對外投資機制必須目標明確，定義清晰，不與現有工具重復，與行政能力相稱，並與盟友和合作夥伴進行有意義的多邊接觸。」

哈雷爾還表示，拜登政府正在與已經實施類似制度的盟友接觸，但強調尚未決定新制度針對哪一類投資者。

哈雷爾說：「我們真的應該把重點放在少數幾個與國安相關技術和產品極為敏感的領域，所以如果你不在某個行業投資，例如半導體......這將與你無關 。」

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

美傳將對華擴大限制半導體出口

路透社日前引述消息獨家報導稱，拜登政府計劃下月擴大對中國半導體出口的限制，涵蓋用於人工智慧（AI）的半導體和芯片製造設備。美國商務部計劃再對3家美國廠商發出限制令，不得出口14奈米以下芯片製造設備給中國公司。這項行政命令最快可能在今年第四季度公布。

根據路透社看到的一份美國商會文件， 該商會向成員表示：「我們堅定地期待拜登總統在今年秋天發布一個更有針對性的、狹義的（對外投資行政命令）」。

該商會補充道，它預計美國財政部和商務部將在實施該計劃中發揮作用，該計劃至少將在初期針對半導體、人工智能和量子行業的投資。

彭博：美國公司也將受影響

白宮正在考慮對中國實施比以前更嚴格的技術限制。彭博社報導指出，華盛頓近期的舉動代表了美國旨在阻礙中國實現技術獨立的政策升級，與此同時美國公司也會感受到影響。

報導稱，此前，不斷升級的國際緊張局勢對於英偉達等美國本土矽公司來說只是一個模糊的擔憂，但現在，這家美國最有價值的上市半導體製造商已經表示，有關運送被美國禁止向中國供貨的芯片規定，可能導致其本季度損失多達4億美元的收入。

設備製造商也面臨審問。9月，美國無廠半導體公司博通（Broadcom）的首席執行官表示，該公司約13%的芯片收入與中國有關。「中國芯片市場廣闊，對賣家來說至關重要。」總體而言，美國公司支持華盛頓對中國採取的行動。過去，他們指責中國公司不尊重他們的知識產權，但現在，由於更嚴格的規範導致數十億美元的風險，芯片公司可能正在重新考慮他們對華盛頓介入干預的立場。

根據中國官媒《環球時報》，中國半導體產業中心上海的有關部門週三（14日）表示，14奈米芯片正在上海大規模生產。

報導寫道，這一成果是上海建設​​現代科技中心的里程碑，也是在中美科技競爭加劇的情況下，中國芯片製造行業打破美國政府封鎖的重大事件，也是對美國擴大對華高端芯片出口封鎖的有力回應，並引述專家說法表示：「 美國的封鎖範圍越廣，中國研發的速度就越快。」

芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

（路透社、彭博社、《環球時報》）

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