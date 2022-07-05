劉鶴促耶倫撤對華關稅 王毅將見布林肯談中俄

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴週二（7月5日）進行了一場視訊會議。外界關注，雙方對談是否可能促使美國加速決定削減部分對華關稅，不過會後各自的聲明稿中，雙方關注的重點並不同。

這是耶倫與劉鶴自去年10月來首度對話。會後美中各自的官方聲明稿皆提到，這是一場「坦誠」、「具建設性」的對話，雙方皆表示期待日後保持對話。

美國財政部聲明稿指出，耶倫與劉鶴談及了美中的宏觀經濟和金融發展，以及商品價格上漲和糧食安全挑戰下的全球經濟前景；中國商務部聲明稿則稱，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題進行交換意見，並皆認為當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

然而，雙方聲明稿也都表明了各自關切的不同議題。美方指出，耶倫提出了俄烏戰爭對全球經濟的影響，以及對於中國「不公平的非市場經濟行為」表達關切。

中方聲明則首先強調，此次對談是劉鶴「應約」與耶倫舉行視訊通話，且全文未提及俄烏戰爭，反而表達了對「美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切」。

綜合美媒報導，美國商務部表示，儘管劉鶴在通話中表達了美國對華關稅的擔憂，但美中這方面衝突並沒有取得突破進展。不過兩人對談的同日，由於市場期待美國可能很快將撤銷部分對華關稅，週二全球股市仍應聲上漲。

美國傳出最快本週將宣布取消部分前總統特朗普（Donald Trump）執政期間實施的對華關稅，以緩解國內持續升高的通膨危機。《華盛頓郵報》早前引述知情人士的說法報導稱，拜登近期一直深思此事，最快可能本週公佈決定。取消關稅的商品可能包含服飾、學校用品等消費性商品。此外，也可能推動一個更廣泛的框架，允許進口商申請關稅豁免。然而，政府內部意見的分歧恐為此決定增添變數。

以耶倫為首一派傾向削減對華關稅，以緩解國內通脹；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）一派則擔憂，取消對華關稅恐讓美國失去制衡北京的利器。為了取得平衡，《彭博社》報導指出，美國可能針對中國對高科技項目的工業補貼展開新調查，這可能導致美國在技術等戰略領域向中國徵收更多關稅。

王毅與布林肯將會談

過去一個月以來，美中會談似乎越來越頻繁。美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）6月才與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪在盧森堡會晤，美中防長同月也在新加坡香格里拉會談舉行場外面談。

繼耶倫與劉鶴週二（5日）通話之後，美國國務院同日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長王毅將於本週在印尼峇里島的二十大工業國（G20）外長會議場邊，舉行會晤。

根據路透社報導，布林肯將於週三（6日）啟程前往亞洲，準備參加週五（8日）舉行的二十大工業國外長會議。

布林肯與王毅在二十大工業國外長會議的場邊面談，將是兩人自去年10月以來的首次會晤。《華盛頓郵報》指出，兩人此次會談預料將著重於中俄「無上限」的夥伴關係。

在俄羅斯入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科宣布了「無上限」的夥伴關係。俄羅斯入侵烏克蘭後，中國至今拒絕譴責俄羅斯，並批評了美國主導的西方制裁。

美方警告，如果中國為俄羅斯的戰爭提供物質支持，面臨的後果包括制裁。但美國官員表示，目前他們尚未看到中國規避美國主導的製裁，或向俄羅斯提供軍事裝備。

俄烏戰爭與台海局勢

拜登政府一直試圖阻止北京加深與莫斯科的關係。《華盛頓郵報》指出，此次會談預料將關注俄烏戰爭，為布林肯提供一個傳達美國對中俄關係深化的擔憂的機會。此外，有美國官員向《華盛頓郵報》表示，他們希望這次會議能夠為美中關係帶來更多穩定。

華盛頓一直稱中國為主要的戰略對手，並擔心北京外來可能借鑑俄羅斯入侵烏克蘭，試圖以武力接管台灣。 該報導引述美國官員的說法稱，儘管兩國無意軍事升級，但台海的緊張局勢引發了美中擔憂。

一名不願透露姓名的美國官員表示：「（布林肯與王毅）會議的一個關鍵目標將是加強關係的防護欄，以便我們的競爭不會蔓延到誤判或對抗。」

（綜合報導）

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