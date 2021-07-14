割席继续 岭大宣布停止代收学生会会费

（德国之声中文网）香港岭南大学校方今日向师生及员工发内部短信，指近年收到公众、学生及家长就有关学生会费的投诉，投诉主要为将会费及学费以捆绑式的方式收费表示不妥。校方表示经研究后，认为学生会作为本地独立注册伙伴，故宜由学生会自行处理其财政事务，包括收取会费，因此校方决定即时停止代学生会收取会费，但仍会继续为学生提供学校活动，如有问题可向学生事务处查询。

岭大学生会回应表示，校方的理由牵强、荒唐，校方兼收会费沿用多年，突然单方面宣布停收的解释令人难以信服和接受。此外，学生会被逼自行收取会费，难以掌握会员的基本资料，而会员大会、全民投票也将受阻。学生会还批评，校方以各种行政手段破坏学生会的财政稳健、为学生会行政带来繁重负担，减低学生会影响力，连带影响多个学生会属会的长远发展、损害学生权益。

据《香港01》报道，岭大学生会代表会临时行政委员会副主席陈颖茵指，相信校方在当局施压下，借机打压学生会。

流亡英国的香港雨伞运动学生领袖罗冠聪曾担任岭南大学学生会主席

对学生会财政带来“灾难性”影响

在岭南大学之前，香港总共8所公立大学中已有4所停止代收学生会会费。

香港城市大学去年8月即宣布从新学年起，不再代学生会收取会费。校方指学生会账目不清，又指是基于学生会的独立运作。

香港中文大学今年2月宣布暂停为学生会代收会费，并要求学生会注册为独立社团或公司，自行承担法律责任。校方声明还指中大学生会干事会当选内阁在其政纲中所发表的内容，并不代表大学立场。

今年4月，中国官媒《人民日报》发表《切除港大学生会“毒瘤”，还校园一片安宁》评论，公开批评港大学生会是“毒瘤”，非管不可。不到两周后，香港大学4月30日发表声明，宣布不再代学生会收取会员费用，同时收回学生会会址及设施的管理权。声明称，学生会近年行事日趋政治化，令大学的整体利益和声誉蒙损，故此停止代为收取学生会会费。据港媒报道，有港大学生会前干事透露，校方每年代收的约140万港元会费是学生会重要收入来源之一，新措施将对学生会财政带来“灾难性”影响，校方欲将学生会“连根拔起”。

7月13日，香港理工大学学生会称，收到校方通知，校方决定新学年起停止代收学生会会费。香港理工大学回复传媒查询时表示，学生会是本地独立注册团体，应由学生会自行处理财政事务，包括收会费。

香港大学发最后通牒

7月13日当天，香港大学学生会评议会先前通过议案，哀悼七一刺警嫌犯的事件继续发酵。港大学生会虽道歉，撤回哀悼动议，并宣布全体干事会请辞，但港大13日仍宣布不再承认港大学生会在校内的角色，并称将按大学程序，严肃调查该事件。香港特首林郑月娥13日表示，议案令人发指，她感到“非常愤怒”。她表示，就算港大学生会致歉及撤回议案，她也觉得校方应继续采取行动。“如警务处觉得有跟进空间，她亦同意由执法机关跟进。”

7月11日，香港大学校方已从校园内的“民主墙”和学生会办事处移除了所有抗议海报和其他文宣材料。7月14日，香港大学校方又在社交平台上发“最后通牒”，要求港大学生会在7日内迁离学生会综合大楼。港大学生会是独立于香港大学之外的注册社会团体，拥有多项业权资产，港大校方收回学生会会址及管理权，意味着切断其部分资金来源。

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