割席继续 岭大宣布停止代收学生会会费

继城大、中大、港大、理大之后，香港岭南大学校方今日（7月15日）亦宣布停止代收学生会会费，即日生效。7月14日，香港大学发“最后通牒”，要求港大学生会7日内迁离学生会综合大楼。
（德国之声中文网）香港岭南大学校方今日向师生及员工发内部短信，指近年收到公众、学生及家长就有关学生会费的投诉，投诉主要为将会费及学费以捆绑式的方式收费表示不妥。校方表示经研究后，认为学生会作为本地独立注册伙伴，故宜由学生会自行处理其财政事务，包括收取会费，因此校方决定即时停止代学生会收取会费，但仍会继续为学生提供学校活动，如有问题可向学生事务处查询。
岭大学生会回应表示，校方的理由牵强、荒唐，校方兼收会费沿用多年，突然单方面宣布停收的解释令人难以信服和接受。此外，学生会被逼自行收取会费，难以掌握会员的基本资料，而会员大会、全民投票也将受阻。学生会还批评，校方以各种行政手段破坏学生会的财政稳健、为学生会行政带来繁重负担，减低学生会影响力，连带影响多个学生会属会的长远发展、损害学生权益。
据《香港01》报道，岭大学生会代表会临时行政委员会副主席陈颖茵指，相信校方在当局施压下，借机打压学生会。
在岭南大学之前，香港总共8所公立大学中已有4所停止代收学生会会费。
香港城市大学去年8月即宣布从新学年起，不再代学生会收取会费。校方指学生会账目不清，又指是基于学生会的独立运作。
香港中文大学今年2月宣布暂停为学生会代收会费，并要求学生会注册为独立社团或公司，自行承担法律责任。校方声明还指中大学生会干事会当选内阁在其政纲中所发表的内容，并不代表大学立场。
今年4月，中国官媒《人民日报》发表《切除港大学生会“毒瘤”，还校园一片安宁》评论，公开批评港大学生会是“毒瘤”，非管不可。不到两周后，香港大学4月30日发表声明，宣布不再代学生会收取会员费用，同时收回学生会会址及设施的管理权。声明称，学生会近年行事日趋政治化，令大学的整体利益和声誉蒙损，故此停止代为收取学生会会费。据港媒报道，有港大学生会前干事透露，校方每年代收的约140万港元会费是学生会重要收入来源之一，新措施将对学生会财政带来“灾难性”影响，校方欲将学生会“连根拔起”。
7月13日，香港理工大学学生会称，收到校方通知，校方决定新学年起停止代收学生会会费。香港理工大学回复传媒查询时表示，学生会是本地独立注册团体，应由学生会自行处理财政事务，包括收会费。
7月13日当天，香港大学学生会评议会先前通过议案，哀悼七一刺警嫌犯的事件继续发酵。港大学生会虽道歉，撤回哀悼动议，并宣布全体干事会请辞，但港大13日仍宣布不再承认港大学生会在校内的角色，并称将按大学程序，严肃调查该事件。香港特首林郑月娥13日表示，议案令人发指，她感到“非常愤怒”。她表示，就算港大学生会致歉及撤回议案，她也觉得校方应继续采取行动。“如警务处觉得有跟进空间，她亦同意由执法机关跟进。”
7月11日，香港大学校方已从校园内的“民主墙”和学生会办事处移除了所有抗议海报和其他文宣材料。7月14日，香港大学校方又在社交平台上发“最后通牒”，要求港大学生会在7日内迁离学生会综合大楼。港大学生会是独立于香港大学之外的注册社会团体，拥有多项业权资产，港大校方收回学生会会址及管理权，意味着切断其部分资金来源。
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港大学生会评议会早前通过「感激」七一刺警嫌犯议案引起争议，事件持续发酵，校方13日发声明不再承认学生会地位。理工大学也传出停代收学生会会费的状况，疑似与学生组织划清界限。