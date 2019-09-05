 副部长还未见面谈判 特朗普再放话施压北京 | 经济纵横 | DW | 18.09.2019

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经济纵横

副部长还未见面谈判 特朗普再放话施压北京

世界两大经济体之间贸易激战持续了14个月。外界关注，在双方都出现明显的经济影响后，这次谈判是否可以让贸易战画下句点。

US Präsident Donald Trump (AFP/B. Smialowski)

特朗普说，他已经告诉北京，如果协议在2020年11月3日大选之后才谈成，那么对于中国来说，条件会比现在「糟的多」。

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美国总统特朗普周三宣布，他同意延后两周对价值2500亿的中国商品征收关税，并且强调他做下这个决定，是听取了北京提出的请求。北京方面对于推迟的决定表示欢迎，还暗示可能会重新购买美国农产品。 (12.09.2019)

中国当局宣布，将对16种美国商品暂停加征关税，为期一年。中国媒体指出，此举是为了减轻贸易战对在华企业的不利影响。巴克莱银行等国际金融机构则认为，这是中方在10月份中美新一轮磋商前释放善意。 (11.09.2019)

许多人好奇，中美经过了这么多轮谈判卻仍未达成协议，双方在10月又要如何向前推进?白宫贸易顾问纳瓦罗表示，要从5月谈判时双方几乎达成的协议谈起。不过当时就否决的北京，现在又有什么理由接受呢? (09.09.2019)

中美双方迟迟无法敲定九月的会谈日期，直到今天才终于达成共识。特朗普的一番发言，也让贸易磋商达成共识的可能性再添变数。 (05.09.2019)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二(9月17日)表示，美国可能会在总统大选之前就与中国达成贸易协议，或者是在美国选民投票后的第二天达成协议。

他在从新墨西哥州前往加利福尼亚时，对空军一号上的记者说，北京认为他将成功连任，但比起跟他谈，中方更愿意跟其他人打交道。

他说:「我认为可能很快就会达成协议，可能在选举之前或选举后的第二天。如果是在大选之后，这将是一个你从未见过的协议，将是史上最伟大的交易。中国也知道这件事。」

他还说:「他们(中国)认为我会赢。中国认为我会轻易地获胜，而且他们很担心。因为我告诉他们：『如果是在选举之后(才谈)，那(情况)会比现在更糟糕。 』我这样告诉他们。他们是不是希望看到其他人胜选？当然。」

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)周二表示，特朗普挑战中国的贸易行为是正确的，但他的做法让中国伤害了美国农民和消费者。

她向CNBC表示:「我认为我们应该以多边方式与欧盟及其他国家一起(谈判)......无论他想采取什么样的途径改善贸易关系，都不能让对方伤害你的农民和消费者。"

中美贸易专家、高管和政府官员都表示，美中贸易战已经上升为一场政治和意识形态的鬥争。这场鬥争背后的问题远远超过关税所能处理的范围，可能需要好几年才能找到解决方法。他们认为，未来几周会谈产生的任何协议都可能只是一个表面的过渡方案。

背景

美中副部长级的贸易谈判代表将在9月19日，於华盛顿举行近两个月的第一次面对面会谈，为预计在10月初举办的高层谈判铺路。

谈判前，贸易紧张局势稍有缓和。特朗普将10月1日对价值2500亿美元的中国商品进口关税延迟两周。而中国则延后对美国制造的抗癌药物、动物饲料原料、润滑剂徵收报复性关税。

夏立民/羅法 (路透社)

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