副部长还未见面谈判 特朗普再放话施压北京

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二(9月17日)表示，美国可能会在总统大选之前就与中国达成贸易协议，或者是在美国选民投票后的第二天达成协议。

他在从新墨西哥州前往加利福尼亚时，对空军一号上的记者说，北京认为他将成功连任，但比起跟他谈，中方更愿意跟其他人打交道。

他说:「我认为可能很快就会达成协议，可能在选举之前或选举后的第二天。如果是在大选之后，这将是一个你从未见过的协议，将是史上最伟大的交易。中国也知道这件事。」

他还说:「他们(中国)认为我会赢。中国认为我会轻易地获胜，而且他们很担心。因为我告诉他们：『如果是在选举之后(才谈)，那(情况)会比现在更糟糕。 』我这样告诉他们。他们是不是希望看到其他人胜选？当然。」

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)周二表示，特朗普挑战中国的贸易行为是正确的，但他的做法让中国伤害了美国农民和消费者。

她向CNBC表示:「我认为我们应该以多边方式与欧盟及其他国家一起(谈判)......无论他想采取什么样的途径改善贸易关系，都不能让对方伤害你的农民和消费者。"

中美贸易专家、高管和政府官员都表示，美中贸易战已经上升为一场政治和意识形态的鬥争。这场鬥争背后的问题远远超过关税所能处理的范围，可能需要好几年才能找到解决方法。他们认为，未来几周会谈产生的任何协议都可能只是一个表面的过渡方案。

背景

美中副部长级的贸易谈判代表将在9月19日，於华盛顿举行近两个月的第一次面对面会谈，为预计在10月初举办的高层谈判铺路。

谈判前，贸易紧张局势稍有缓和。特朗普将10月1日对价值2500亿美元的中国商品进口关税延迟两周。而中国则延后对美国制造的抗癌药物、动物饲料原料、润滑剂徵收报复性关税。

夏立民/羅法 (路透社)