副总统彭斯拒绝罢免特朗普

（德国之声中文网）在致民主党籍的国会众院议长佩洛西的一封信中，彭斯声明，无意援引第25宪法修正案，理由是，如果由他和多名内阁成员走出这一步，将既不符合国家利益，也有违于宪法，并开启一个可怕的先例。他强调，相关宪法修正案只有在总统因健康或精神原因不具备履政能力时才适用，而不能作为惩罚手段。



根据第25宪法修正案，彭斯和内阁重要成员构成的多数可以宣布现任总统无行政能力，从而可以立即取消其权力。在致佩洛西的这封信中，彭斯表示，在发生了上周“可怕的”和“悲惨的”事件后，当务之急是走到一起，“治愈”国家，确保向未来的民主党籍总统拜登新政府的有序政务移交。

民主党人要启动正式弹劾程序

共和党籍的副总统拒绝民主党人的相关动议在意料之中。因此，民主党阵营现在要走出第二步，在国会正式提出议案，对特朗普总统启动正式弹劾程序。根据民主党人的计划，即将卸任的特朗普应以“煽动暴乱”行为受到指控。上周三（1月6日），在冲击国会山庄事件发生前，他向支持者们作了煽动性讲话。在民主党阵营看来，特朗普因此要对暴力骚乱事件的发生负个人责任。



佩洛西力主对特朗普动用第25宪法修正案



本周三，国会众院就将表决这一控点，并由此正式启动弹劾程序。鉴于民主党在众院拥有多数，因此，相关表决肯定成功。不过，弹劾程序的真正战场是在国会参议院，通过相关议案至少需要获得三分之二多数。

参院三分之二多数难实现

问题是，即使此间已有首批共和党国会成员反戈特朗普，但在参议院，还难以看到形成三分之二多数的前景。前副总统切尼之女、众院重量级议员利兹·切尼（Liz Cheney）严厉抨击特朗普说，美国历史上还从未有过哪位总统犯下如此重大的叛国罪。她表示，特朗普煽动了暴徒冲击国会，“我将投票支持罢免总统” 。另两名共和党议员卡特科（John Katko ）和金青格（Adam Kinzinger）也宣布将投票赞同弹劾。





《纽约时报》报引述匿名消息人士称，共和党籍的参院多数党领袖麦康奈尔对民主党方面致力于第二次弹劾特朗普总统感到满意，原因是，对共和党来说，这将易于脱离特朗普。



假若相关计划实现，特朗普将成为美国历史上经历两次弹劾程序的首位总统。第一次弹劾程序因其争取乌克兰向他提供选战帮助的行为而进行。

大量案件

在发生了成百上千特朗普支持者冲击国会山事件后，美国司法部已对170多人立案调查。根据哥伦比亚特区代理检察官舍温（Michael Sherwin）的说法，当事人受到从暴力闯入、阴谋、骚乱直到谋杀的指控，不仅是在联邦调查局还是在司法部历史上，立案调查规模均属空前。他指出，事件发生当天，国会山庄内外场地都成了作案地点，迄今已有70人正式受到起诉。冲击事件导致5人死亡，其中一名警官。



凝炼/苗子（德新社、路透社）



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