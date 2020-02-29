副总理视察武汉 居民隔窗怒喊：“全是假的！”

（德国之声中文网）据中国官媒新华社周四（3月5日）报道，当天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组到武汉市青山区翠园社区、江汉区西桥社区，实地察看社区防控和群众生活保障情况。

乍一看似稀松平常的"领导视察"结合一段网络视频却引起轩然大波。"假的，假的，全部都是假的……"视频中这样的呼声此起彼伏；同时，有一群人在高楼下缓慢行走。有网帖称，这是当地居民拍下的中央指导小组视察武汉市青山区翠园社区开元公关小区的情景，主要反映的是社区物业假装让志愿者送菜送肉给业主，而实际工作并不到位的情况。

法新社注意到，通常会立刻删除批评政府言论的中国审查机构却对这段视频"手下留情"，着实令人惊讶。德国之声记者在微博上发现，虽可搜到相关视频，但也有部分用户反映，无法上传或转载相关视频。

一"喊"激起千层浪

当晚的中央电视台新闻新闻联播播放了孙春兰等视察武汉多个社区的画面，但并未提及"居民喊话"一事，只是强调："针对群众现场反映的困难和问题，孙春兰立即要求省、市领导深入调查，不回避矛盾，杜绝形式主义、官僚主义，要坚持务实作风，实事求是、切实解决问题，提升群众满意度。"

中国官媒《环球时报》当天也在微信上转载了公众号"陶然笔记"的文章，提及相关网帖时指出："据陶然笔记了解，帖子里关于现场的内容基本属实。" 次日，环球网发总编胡锡进的评论文章强调："都什么时候了，武汉还能够发生基层专门做给视察领导看的'摆拍'。视频中回荡的'假的、假的'这一呼喊应当引起广泛的警觉。我们的国家、我们的社会再不能让这种形式主义的弄虚作假泛滥了。"

武汉市内

中国新闻网一篇文章的标题直指"中央指导组回应武汉居民大喊假的假的：深入调查、要求立即整改"。《新京报》周五直言："从此次居民隔窗喊话风波不难看出，当地一些基层的工作仍然存在弄虚作假的形式主义问题。……'假的，假的'这句呼喊，是对某些基层管理者的当头棒喝。"

疫情之后呢？

网民纷纷对视频中的武汉居民表示赞赏与支持，有人称这种"拦驾喊冤"的勇气可嘉。但是也有微博用户心存疑虑。央视主持人徐卓阳在其微博上发问道："疫情期间不能聚集，居民是在自己的家里，一个有安全感的环境，而不是在鼓掌欢呼的人群里，没有'煞风景不合群'的压力，才有高喊打假的底气。平时那一套在疫情时玩不转了，以后呢？"

武汉一家药厂门口

《人民日报》英文版在推特上发表了相关视频的删减版，但是很快又将其删除。研究中国法律和政治的美国福特汉姆法学院（Fordham Law School）教授明克胜(Carl Minzner)注意到这一令人不解的做法并半开玩笑地推文表示："欢迎来到我们大家每天试图了解中国政治情况的常态中来"。