副厅长写奇书被免职 《平安经》未能保平安

（德国之声中文网）"宇宙时空平安、世界大地平安、世界各界平安、人类文明平安、国家地区平安、中华大地平安、中国各界平安、中华文明平安、中国各地平安、人类众生平安"-打开这本藏青色封面，售价299元人民币的《平安经》，可以看到全书由十篇内容构成，句句皆以数字、地名、年龄、行业、器官等加上"平安"两字组成。比如眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安......北京火车站平安，西安火车北站平安，郑州火车东站平安，上海虹桥火车站平安......初生平安、满月平安，百天平安、一岁平安、二岁平安、三岁平安、四岁平安…....以此类推。

该书标明为2019年12月初版，2020年5月再版，由人民出版社及群众出版社联合出版，贺电著。

今年5月8日，吉林网官方微信公众号发表一篇署名为张咏的《拜读出自当代作者的首部经书<平安经>》文章，称《平安经》作为跨国传世的经类大作力作，是历代和当代仅见的首部平安经书，"作者贺电博学多识，拥有警察和专家双重身份，已出版专著35部。从他的新作《平安经》中，令人感知到一位学者深邃的灵魂和宽广的情怀。"该文还称，"官员阅读此书，领悟初心使命。学者阅读此书，顿悟平安哲理。商贾阅读此书，企业平安无虞。民众阅读此书，安享世间太平。"

5月9日，吉林省应急管理厅官方微信公众号也发表了《拜读<平安经>感言》的文章。《长春日报》、《吉林日报》也相继报道《平安经》公益朗诵活动研讨会。报道中称，活动还将邀请国内及省市知名学者、诗人，共同创作原创诗歌、撰写《平安经》读后感，同时邀请全国知名艺术家和省朗诵艺术协会会员共同朗诵原创诗歌、《平安经》和读后感，并在网络平台和长春广播电视台等媒体进行展播。

然而，好景不长。该书具体内容的截图近日被多位微博大V转发后，在网上引起大量调侃和讥讽，网民们也扒出了该书作者的身份，确认其为吉林省公安厅党委副书记和常务副厅长贺电，此人的公开资料还显示他拥有博士研究生学历，法学博士学位，为二级教授，博士研究生导师和一级警监。

除了网民热议外，官媒公众号也助阵加入质疑的行列。《人民日报海外版》旗下账号"侠客岛"在新浪微博讽刺说"我1天写10万字《健康经》！有没有出版社愿意出版？"上海东方网评论说，"《平安经》只是简单的语句重复，完全没有逻辑和主题，甚至连小学生的水平都不如"，"官员写《平安经》，跟着一群捧臭脚的马屁精"，"因为官员出的不是书，而是权力。"新华网也评论说，如此"平安"令人不安，"作者写这样一本书的用意何在？......但是用这样一种丝毫显示不出专业能力、职业素养的方式求平安，真的能求来平安吗？这本定价299元的书是哪儿出版的？人民出版社在其官方微博发布声明，称从未出版《平安经》一书，也从未同意与任何单位联合出版该书。但书的封面上确实印着"人民出版社"几个字，到底是怎么回事呢？" 这篇评论还问道，"这么一本令公众"大跌眼镜"的书，却得到了当地众多学者、媒体的"吹捧"，又是研讨会，又是公益朗诵，又是读后感言的，他们是真的觉得这是一本好经吗？ 如此多谜团待解，这本"经"念得着实让人不安啊！"

"不当个人行为"

吉林官方很快做出反应。7月28日，吉林省公安厅出面表示《平安经》的创作系贺电业余时间的个人行为；与此同时，该书在淘宝、京东与孔夫子旧书网等电商平台下架，7月29日出版社官网的该书信息也消失。同样消失的还有网上吹捧、宣传《平安经》的文章。

7月29日，吉林省政府新闻办公室通报称，吉林省委决定，成立由吉林省委政法委牵头，省纪委监委、省委宣传部等部门组成的联合调查组，对贺电所作《平安经》有关问题进行调查核实。7月31日，吉林省委发布消息，宣布"免去贺电同志吉林省公安厅党委副书记、常务副厅长职务"，但并未提到任何将其免职的原因。

奇葩的《平安经》并不只是一个笑话，它身后尚有诸多谜团并未解开，比如当地官方机构在哪些人的参与下为《平安经》背书，当地媒体在哪些人的指示下加入吹捧《平安经》的行列，公权力和公共媒体何以被滥用等等。这些谜团是否有朝一日得到解答，责任人是否会被追究不得而知。如果就这样不了了之，写了千万句平安祝语、开创了"平安体"的贺姓官员估计会感到有些委屈。