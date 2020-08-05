剪不断理还乱: 美、中、台之间的恩恩怨怨

(德国之声中文网) 台海两岸的争端，要追溯到国民党与共产党的内战，而国共两党间的龃龉更是要回溯到1927年的国民党"清党运动"。二十多年的争斗后，国民党政权在大陆败北，携党政军机关全面撤至台湾岛，继续使用"中华民国"之国号，力图与在大陆另立"中国人民共和国"的中共政权继续抗衡。

1949年后的几十年间，统治台湾的蒋氏国民党政权坚持"中华民国"之主权范围依然包括大陆地区。与之相对应，中共政权也坚持"台湾是中华人民共和国一部分"，认为"中华人民共和国"已经取代了"中华民国"的国际法地位。换言之：两岸都坚持自己代表整个中国。

这种争夺"一个中国代表权"的局面，在90年代出现了变化。当时，台湾逐渐从威权专制转型为民主政体，台湾人的身份认同也渐渐转变，"本土意识"越发走向前台。

台湾当前的执政党民进党认为，台湾已经是事实上的主权国家，因此不是中国的一部分。而在野的、曾经与中共争斗了半个世纪的国民党如今更支持加强台海两岸的经济、社会等领域的联系，并且依然坚持台湾是中国(中华民国)的一部分。

1992年，台海两岸的代表会晤时，双方都曾认可"只有一个中国"，同时也默认对方对"一个中国"的含义有着不同的解读，即"一中各表"或所谓"九二共识"。不过，如今在台湾内部，各政治派别之间就"九二共识"是否存在也有着不小的争议；北京方面则坚持认为"九二共识"就是"一个中国原则"，否认有"各自表述"的空间。

华盛顿如何表述"一个中国"？

目前，全球只有十多个国家与"中华民国"有着正式外交关系，其余国家都选择"中华人民共和国"。北京当局近年来还在积极促动台湾的邦交国转向北京。全球唯一一个既没有与台北、也没有与北京建交的联合国会员国是不丹。

1949年两岸分治后，美国一度不承认北京的中共政权，而是与台北的国民党政权保持外交关系。1979年，华盛顿与"中华民国"断交，转而与"中华人民共和国"建交，并且通过《中美联合公报》"认可"了后者为中国的唯一代表。值得一提的是，在联合公报官方文本中，中文版提到"承认"台湾是中国一部分、"承认"中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，而英文版则是对前者采用acknowledge(认可、认知)、对后者采用recognize(承认)一词。这一表述上的差异留下了一定的模糊空间。

1979年后的40年间，美中经贸关系日益紧密，但是华盛顿对台湾依然有着举足轻重的支持，尽管这种支持方式在没有正式外交关系的情况下有时十分微妙。美国与台湾互相派驻的"非官方"代表，实际上也享有几乎与正式外交使节相同的待遇。

1979年美国在中止与台湾外交关系的同时，美国国会也通过了《与台湾关系法》，其中提到美国应向台湾提供"防御性质的武器"，"以抵抗任何诉诸武力、或使用其他方式高压手段，而危及台湾人民安全及社会经济制度的行动"。不过，特朗普之前的数届美国总统在对台军售案方面都相对克制，从而避免激怒北京。特朗普总统上台后，美国政府已经批准了一系列大额军售案，其中包括价值80亿美元的战斗机升级换代计划。

近年来，美国还试图推动台湾加入世卫组织等联合国机构，在新冠疫情爆发后，这一呼声进一步高涨。美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)如果成行，台湾加入世卫很有可能也会是一个重要话题。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



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文山综合报道(法新社)

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