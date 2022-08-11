 “剪不断理还乱” 千丝万缕的两岸经济关系 | 经济纵横 | DW | 11.08.2022

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经济纵横

“剪不断理还乱” 千丝万缕的两岸经济关系

中国对台湾施加的压力，不仅体现在军事层面上，也表现在经济方面。中国政府周三发布的所谓台湾问题白皮书中，再度强调了台湾是中国一部分的立场。白皮书中承诺，实现统一后，台湾将变得更加富庶。而事实上，就在上周，中国刚刚宣布了对台湾的经济制裁措施。由此可见，两岸政治关系对双边的经济往来有着直接的影响。

尽管台海两岸关系紧张，但双边一直保持着密切的经济来往（资料图片）

尽管台海两岸关系紧张，但双边一直保持着密切的经济来往（资料图片）

（德国之声中文网）尽管台海两岸关系紧张，但双边一直保持着密切的经济来往。中华人民共和国是台湾最大的贸易伙伴。台湾出口额的四成面向包括香港在内的中国大陆。

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在美国众议院议长佩洛西高调访台后，从酱油生产商到专事亚洲业务的资产管理公司，处于地缘政治紧张局势之中的在华企业纷纷表态，与台湾切割。

本周三（8月3日），中国大陆海关总署发布暂停“台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆的通知”，中国商务部也宣布从即日起暂停天然砂对台湾出口。此前，中国还宣布暂停台湾100多家食品进口。

目前，美国众议院议长佩洛西的旋风访台行程已经结束。不过，中国军方在台湾岛周边展开的一系列军事演习才刚拉开序幕。除了担心军演影响海运、空运外，也有台湾学者指出， “台海中线”恐从此不复存在，“两岸的军事互动会升级到新常态”。

虽然官方行程表中没有提及台湾，但美国众议院议长佩洛西仍在离开马来西亚之后在台湾短暂停留。佩洛西访台的必要性以及访台之后带来的影响，成为台湾舆论焦点。

正值台海敏感時機，國民黨副主席、前陸委會主委夏立言週三宣布啟程赴中國訪問。台灣陸委會除昨日已表達「第一時間勸阻」外，今日又表示對此「非常遺憾」。

德国工业界：中国有风险 投资应谨慎在俄罗斯入侵乌克兰后，中国对台湾动武成了一个现实的危胁。在历届联邦政府的鼓励和资助下，德国企业在中国进行了巨大的投资。现在看来，这是否太天真了？

德国经济界人士担心主要贸易伙伴中国和台湾之间的冲突进一步升级，表示如果发生战争，其给德国经济带来的损失将是俄乌战争的“数倍”。

在两岸贸易谈判中担当政治顾问以及台湾世贸组织代表团专家李淳表示，台湾对大陆的贸易额占比很高，但台湾同时也是一个高科技国家，经济体量全球排名第22位，同全球经济有着密切的关系。即便是全球第二大经济体中国也离不开台湾的技术。李淳说："当前，中国芯片需求总量的70%仍需要进口。而其中一半来自台湾，另一半来自韩国。"

台湾是世界上最大的芯片生产国，广泛用于智能手机、电脑以及汽车的生产。尤其是七纳米以下的微芯片，更是主要来自台湾。中国通常会对芯片进行继续加工，并将终端电子产品出口至世界各国。

作为贸易问题专家，李淳坚信，一旦两岸发生冲突，台湾在技术领域的领先地位将发挥效力。他说："中国并不是台湾芯片的唯一进口国，只要台湾能找到替代市场，台湾就能保持优势。"

过去六年以来，台湾成功扩展了同东南亚各国的贸易往来。2021年，台湾对东南亚的投资额首次超过对中国的投资。但挑战依旧存在：由于中国方面要求各国只能同北京保持外交关系，台湾很难同上述国家签署自由贸易协定，这使的台湾陷入孤立境地。过去几天中国进行的军演显示，一旦航运道路遭到封锁，贸易将受到严重影响，受波及的不仅是台湾，韩国日本也不能幸免。

台湾大约有250家德国企业。德国驻台商会表示，上述企业正在密切关注台海局势的发展。此前中方已发出制裁威胁，不过，观察家们普遍表示，这类制裁只具有象征意义。中国只是对一些特定食品发出了进口禁令，并宣布禁止向台湾出口对建筑业和芯片工业至关重要的天然沙。

德国外贸及投资地协会的豪格（Achim Haug）也在德广联关于中国的系列播客节目"Welt.Macht.China"中证实了德国经济界的这一担忧："德国经济界非常担心东亚局势的进一步恶化，因为这直接涉及到德国重要的贸易伙伴。这里包括重要的市场，也包括芯片卖家，同时也涉及德国经济的重要供货商中国。企业必须做好最坏的打算。"

China Soldat der Volksbefreiungsarmee beobachtet Manöver

台海局势变得越来越紧张。图为八月五日中国海军在台湾海峡举行军演的场面。

迄今为止，尚未出现德国企业撤离台湾和中国的趋势。毕竟这是一个非常重要的市场，德国汽车40%的营业额都是在中国完成的。

一些几个月前还曾答应接受记者访谈的中国专家，现在突然纷纷推脱，因为台海局势已经变成了敏感话题。台湾贸易问题专家李淳认为，一旦冲突升级，中国也同样会面临严重后果。民主国家一旦对中国实施制裁，将使中国蒙受沉重打击。中国经济高度依赖对美国和欧洲的出口。此外，中国的出口产品也离不开来自台湾的元部件。

李淳说："中国是世界工厂。没有任何一个国家有中国这么大规模的进出口业务。但一些产品的核心部件来自台湾。假设中国和台湾的贸易往来完全中断，那么，中国的世界工厂地位就将面临严峻挑战。"

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