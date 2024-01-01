剩菜剩饭不要扔！但要安全地吃

（德国之声中文网）统计数据着实令人震惊：根据联合国环境规划署2021年发布的食物浪费指数报告，全世界生产的食物总量中约有17%被浪费，即超过9.3亿吨的食物，其中61%的浪费发生在我们的家中。

与此同时，地球上有31亿人无力为自己或家人购买或烹饪健康饮食。

浪费食物即浪费全球资源--比如用于生产食物的水、土地和电力。人们总会在节假日放纵饮食而导致大量饭菜被剩。其中大部分进了冰箱，却被再次遗忘，直到变质长霉，最后被扔进垃圾桶。

但是，通过一些简单的小贴士，您可以在享受节日美食的同时减少浪费，而且不会在整个过程中食物中毒。

什么是食物浪费？

食物浪费发生在食物从生产到消费的各个阶段 --"从农场到餐桌"-- 但其中大部分发生在家庭中：包括你我在内地普通消费者浪费了超过54%的食物，7%的浪费发生批发和零售环节，9%发生在餐馆和餐饮服务中。

这加起来相当于每人每年浪费131公斤的食物。

浪费食物=破坏气候

我该如何减少食物浪费？

联合国粮农组织就如何避免浪费食物列出了15条建议。以下是一些有用的建议:

只购买需要的食物：这需要一些计划性，但是这样做是值得的。

理解"在此日期前最佳"和"在此日期前食用"的区别：如果食物已经过了保质期，请不要食用--换句话说，如果您购买的东西接近保质期，请确保在它仍然安全的时候食用。如果您的牛奶过了最佳食用日期，请在喝之前闻一下看看是否变质。

储存剩菜：将食物盛入容器中密封并放进冰箱内保鲜。确保容器密闭，以延长食物的保鲜时间并防止昆虫进入。

吃剩菜，但要安全地吃：剩菜可以冷冻进冰柜或"重新混合"成一道新菜，以供第二次食用。要注意的是，在下一次食用前要确保食物被充分加热，并且温度要足够高以杀灭细菌。如果加热后的菜仍未吃完，剩下的部分应该扔掉。剩菜只应被加热一次。

食物捐赠：分享就是关爱--向朋友或邻居捐赠食物。

德国人每年浪费多少食物？

如何安全地储存食物？

食用剩菜不当是食物中毒的常见原因。在存放和食用剩菜时，可以通过遵循四个C原则以避免引起肠胃不适：

清洁（Cleaning）：保持双手、工作台面、餐具、砧板和厨房抹布的清洁。在烹饪前将生肉放在自来水龙头下"冲洗"是很常见的，但研究显示，这样做实际上增加了厨房交叉污染的风险。因此，请定期擦拭工作台面、并清洗、更换抹布和毛巾。

冷藏（Chilling）：使用适当的容器存放食物。玻璃容器对于储存肉类来说是很好的选择--容易清洗，且比塑料更不容易出现刮痕，刮痕会留下缝隙，令食物残渣沾附其中并滋生细菌。

烹饪（Cooking）：烹饪时有很多不同的事项需要注意，特别是肉类。可以使用烹饪温度计检查肉是否煮熟，也可以用看的--如果看起来生，那么它可能就是没熟（因此不可食用）。如果您在烹饪家禽时在骨头附近仍能看到血，那就需要继续烹饪。

防交叉污染（Cross-contamination）：将不同种类的食物--肉类、鱼类、奶制品、蔬菜--分开存放，以避免细菌滋生并扩散。出于同样的原因，请定期清理您的冰箱。

最健康的五种食物

如何安全地将剩菜二次利用？

充分烹饪剩菜是杀死任何可能导致食源性疾病的真菌或细菌的最好方法。

美国卫生与公众服务部发表了一张有用的图表，列出了食物在冰箱和冰柜里可以储存的时长。时间长短因产品而异。

就熟食而言，一般的建议是剩菜应该在三到四天内吃完。冷藏并不能阻止细菌和真菌的生长，只能减缓其生长速度。

引起食物变质的微生物有两种：一种是导致食物中毒的致病菌，另一种是导致食物产生不良气味、味道和质地的腐败菌和其他微生物

食源性致病菌包括大肠杆菌、李斯特菌和沙门氏菌。

腐败微生物包括酵母、霉菌、真菌和细菌。

对待任何食物，无论是生的还是熟的，首先用眼睛（视觉）、嗅觉和触觉来检查冰箱里的食物是否仍然可以安全食用。

无论是第一次煮食还是重新加热剩菜，都要确保将食物充分烹饪至熟透。没有必要将食物烧焦，但要看到有蒸汽冒出，并至少持续几分钟。

加热食物时，要不停翻动或搅拌食物，以确保均匀受热并被完全煮熟。

之后便可以坐下来享受美食了！

德国人最爱吃的10道肉菜 第10名：咖喱香肠 Currywurst 除非是素食主义者，在德国好像很少有人不爱吃这口。咖喱香肠加薯条，虽然是快餐小吃，但却特别受欢迎，尤其是有洋葱、蒜、番茄、糖调制的汁特别开胃。不过这道菜有1790大卡热量，绝不适合天天吃。

德国人最爱吃的10道肉菜 第9名：匈牙利汤 Gulasch 最初是匈牙利草原牧民的传统饮食,后来传到欧洲各国乃至全球，是一种牛肉和蔬菜为主料加入辣椒粉，具甜味的浓汤。

德国人最爱吃的10道肉菜 第8名：熏肉 Kasseler 这道肉食虽然叫卡塞尔， 但和德国城市卡塞尔没关系，发明这一熏肉做法的是一位来自柏林的肉匠，姓Kassel。一般选材用猪的两肋的肉。

德国人最爱吃的10道肉菜 第7名：牛排 Steak 或称牛扒，是西餐常见的肉菜，烹调以煎和烧烤为主。德国人最喜欢吃5分熟，就是外围呈灰褐色，剖面分红，核心仍有血红。

德国人最爱吃的10道肉菜 第6名：烤鸡 Brathähnchen 德国人每人每年平均食肉60公斤，其中10公斤禽类。德式烤鸡最讲究的是要做到外焦里嫩，所以要不停的转动鸡肉，鸡身上还要不停刷油。

德国人最爱吃的10道肉菜 第5名：酸味炖牛肉 Sauerbraten 这道菜的酸汁是关键，将切好的牛腿肉或臀肉块放入用洋葱、月桂叶、杜松子、丁香、胡椒粒和提味的红葡萄酒、醋中浸泡3～4天，然后风干使呈褐色，再放入滤过的调味道渍肉汁中煨燉。德国莱茵地区的酸味炖肉正宗做法用的是马肉。施瓦本地区也有酸味炖肉，主要用牛肉。

德国人最爱吃的10道肉菜 第4名：牛肉卷 Rinderroulade 德国有句话：要做一个合格的德国好媳妇，就要会做这道菜！做法如下：牛肉切片然后敲打平整，撒上盐、胡椒、芥末、洋葱末。卷起牛肉片，用牙签或线绳固定。入油锅煎，之后加少量水再进烤箱烤30分钟。

德国人最爱吃的10道肉菜 第3名：萨拉米比萨 Pizza Salami 德国人爱吃的肉食里居然还混进了意大利比萨饼！是啊，德国民众说爱吃萨拉米肠，最爱的吃法是铺在比萨饼上，再铺一层厚厚的奶酪。这一张比萨饼的热量就够一个成年人一天所需了，减肥者慎用！

德国人最爱吃的10道肉菜 第2名：维也纳香肉排 Wiener Schnitzel 这是维也纳最著名的特色菜之一，也是邻国德国人喜欢吃的肉食之一。维也纳肉排的原料一定是小牛肉，切得很薄，再敲打得又平又薄，之后裹面、鸡蛋、面包屑，然后下锅炸。撒上盐和胡椒，配上薯条，齐活！

德国人最爱吃的10道肉菜 第1名：居然是...Spaghetti bolognese 意大利番茄肉酱面，也称波隆那肉酱面，因为是来自意大利波隆那地区的特色意面做法。这道菜也是德国人最喜欢的含肉菜肴。波隆那肉酱一定会用牛肉，外加意式培根、洋葱、胡萝卜、芹菜、番茄糊，肉炖清汤、红酒、鲜奶油。 作者: 谢菲



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