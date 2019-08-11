剧情反转:倒阁派偃旗息鼓 意总理坚持辞职

（德国之声中文网）周二晚上，很多罗马人都屏住呼吸，盯着电视屏幕。咖啡馆里几乎只有一个话题--二战后第65届意大利政府正走向终点。

意大利总理孔特（Giuseppe Conte）宣布，他将向总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）请辞，结束14个月的民粹主义政府。在参议院讲话前，孔特对内政部长、副总理萨尔维尼（Metteo Salvini）发起猛烈抨击，称他为了个人和党派利益制造政治危机是"不负责任"的。

萨尔维尼的政党在5月的欧盟选举中风头很劲，他本人也在世界舞台越来越以意大利主要领导人身份自居。

两周前，萨尔维尼出人意料地宣布，其右翼联盟不再想留在与反建制的五星运动组建的政府联盟内，他提出了对孔特的不信任案，并推动新选举。

大约100多名五星运动支持者顶着烈日，在参议院大楼前露营数小时，高呼"孔特，孔特"。尽管孔特是无党派身份，但秉持着五星运动的精神，许多人都不希望他辞职。

一些人希望和中左翼民主党组成新的联盟。五星运动可以笼统地归为偏左，但很难准确地定义其主张，因为其领导人迪马约（Luigi di Maio）也和萨尔维尼一样反对移民。

民主党现在仍由意欲重归的前总理伦齐（Matteo Renzi）领导。组建新的联盟可以让意大利避免最快10月就举行新的大选。

参议院大楼前一名名叫斯蒂芬诺（Stefano)的示威者向德国之声表示，"现在是我们的机会，我们应该和民主党组建联盟，把萨尔维尼赶走。"

恶性循环

但是，在附近一个酒吧工作的马尔科(Marco)却不那么乐观。他说，意大利的民主就像这样，我们像是被卷进一个车轮李，不管我们以为取得了多大进步，最终还是回到起点。"

许多关注周二形势发展的人也有同感。意大利仿佛陷入恶性循环。人们预见会对政府感到失望，再看着预见变成现实。又一届政府垮掉，新一届成立，如此周而复始。

早该反对萨尔维尼

33岁的瑟尔韦娅（Silvia)是民主党选民，她也很悲观。她说，其它党在萨尔维尼提出不信任案后才站出来，他们本来早就该这么做。"我觉得他们是因为反感萨尔维尼的傲慢才这么做，而不是因为原则问题或者他的种族主义言论。"

意大利新闻网站的民调显示，萨尔维尼的支持率为36%，五星运动只有18%，但这在罗马并不明显。罗马周二没有其它支持某政党的集会。

意大利五星运动的支持者反对孔特辞职

萨尔维尼撤回不信任案

在孔特以及其他数名重要议员的发言之后，萨尔维尼的极右联盟突然撤回了不信任案。许多意大利的社交媒体用户嘲讽萨尔维尼想要在危机中胜出，成为意大利的强人领袖，但却失败了。

那些不支持五星运动、但仍强烈反对萨尔维尼的抗议者都对萨尔维尼被打脸感到高兴。

"难民们在死去，他做了什么呢？他驱散难民，关闭难民营，强迫孩子和孕妇呆在船上，不准在兰佩杜萨岛靠岸。"示威者毛罗（Mauro）所在的团体据称从萨尔维尼去年6月进入政府以来每天都上街抗议。他说，"萨尔维尼想把法西斯主义重新带回意大利，希望他做不下去。"

意大利特色民主：大选期间欢乐多 贝卢斯科尼变身素食者 2017年复活节期间，打算重返政坛的贝卢斯科尼试图通过一系列举措来让自己的形象变得更温柔。他参加了一场促进素食主义的广告活动。在短片中，他在轻松的背景音乐衬托下，用奶瓶喂食一头绵羊。尽管由于诈骗指控，贝卢斯科尼仍暂时被禁止担任公职，但是他领导的政党却在这之后获得了更高的民意支持度。

意大利特色民主：大选期间欢乐多 “没有人愿意和你结婚” 贝卢斯科尼向来以冒犯性的言语以及贬低女性而著称。因此，他在选战期间即出言不逊、又冒犯女性就丝毫不令人奇怪了。今年2月，他对一名英国广播公司女记者说，她的握手太具男性气概：“男人会以为这个女人会打败我，所以没有人会想和你结婚。”

意大利特色民主：大选期间欢乐多 抽奖赢取与萨尔维尼的单独约会 极右翼的北方联盟党主席萨尔维尼（Matteo Salvini）则用了不同寻常的手段。凡是关注他脸书页面的网友，就有机会赢取与他合影、通电话、甚至私人会面的机会。这一造势手段被舆论骂得狗血淋头。《共和报》评论说，即便是最好年华的贝卢斯科尼，也会在这种自命不凡面前甘拜下风。

意大利特色民主：大选期间欢乐多 请考虑一下！ 前总理伦齐在一则宣传片中骑自行车出场，并对汽车内的一家人说“请考虑给我投票”。要是伦齐想靠这则宣传片进行自我炒作，那他显然成功了。这则乏善可陈、牵强笨拙的短片在社交媒体上遭到了无数次恶搞。

意大利特色民主：大选期间欢乐多 我们一起上天！ 反体制的五星运动党候选人马尤（Luigi Di Maio）则不断地拿自己31岁的年龄大做文章，试图去赢得更多的年轻选民。他在社交媒体上非常活跃。在一则短片中，他说五星运动党将让意大利“飞上高空”，然后他自己就在某游乐装置上“起飞”了。

意大利特色民主：大选期间欢乐多 教宗：假新闻就好比粪便嗜好症 在2016年美国总统大选后，教宗警告说，在意大利也有假新闻蔓延，造成了不恰当的影响。他认为耸人听闻的不实新闻“是媒体所能造成的最大损害”。在接受比利时的天主教周刊《Tertio》采访时，他说，“媒体不能落入‘粪便嗜好症’的圈套里。”

意大利特色民主：大选期间欢乐多 笑星治国 包治百病 喜剧演员、评论家奥利佛(John Oliver)在其节目中提到了意大利大选，引发了贝卢斯科尼的不满。奥利佛在节目中为意大利特色民主开出了“药方”：国会议员们应当任命他做总理。奥利佛说：“难以置信，我绝对不是你们最糟糕的选择。”说这话时，他还搂着一头绵羊。 作者: Elizabeth Schumacher



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