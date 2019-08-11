剧情反转:倒阁派偃旗息鼓 意总理坚持辞职

在遭到几乎所有政党反对后，意大利右翼联盟收回了对总理的不信任案。但是，意大利总理孔特仍然对萨尔维尼发起猛攻，并且坚持要辞职。
（德国之声中文网）周二晚上，很多罗马人都屏住呼吸，盯着电视屏幕。咖啡馆里几乎只有一个话题--二战后第65届意大利政府正走向终点。
意大利总理孔特（Giuseppe Conte）宣布，他将向总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）请辞，结束14个月的民粹主义政府。在参议院讲话前，孔特对内政部长、副总理萨尔维尼（Metteo Salvini）发起猛烈抨击，称他为了个人和党派利益制造政治危机是"不负责任"的。
萨尔维尼的政党在5月的欧盟选举中风头很劲，他本人也在世界舞台越来越以意大利主要领导人身份自居。
两周前，萨尔维尼出人意料地宣布，其右翼联盟不再想留在与反建制的五星运动组建的政府联盟内，他提出了对孔特的不信任案，并推动新选举。
大约100多名五星运动支持者顶着烈日，在参议院大楼前露营数小时，高呼"孔特，孔特"。尽管孔特是无党派身份，但秉持着五星运动的精神，许多人都不希望他辞职。
一些人希望和中左翼民主党组成新的联盟。五星运动可以笼统地归为偏左，但很难准确地定义其主张，因为其领导人迪马约（Luigi di Maio）也和萨尔维尼一样反对移民。
民主党现在仍由意欲重归的前总理伦齐（Matteo Renzi）领导。组建新的联盟可以让意大利避免最快10月就举行新的大选。
参议院大楼前一名名叫斯蒂芬诺（Stefano)的示威者向德国之声表示，"现在是我们的机会，我们应该和民主党组建联盟，把萨尔维尼赶走。"
恶性循环
但是，在附近一个酒吧工作的马尔科(Marco)却不那么乐观。他说，意大利的民主就像这样，我们像是被卷进一个车轮李，不管我们以为取得了多大进步，最终还是回到起点。"
许多关注周二形势发展的人也有同感。意大利仿佛陷入恶性循环。人们预见会对政府感到失望，再看着预见变成现实。又一届政府垮掉，新一届成立，如此周而复始。
早该反对萨尔维尼
33岁的瑟尔韦娅（Silvia)是民主党选民，她也很悲观。她说，其它党在萨尔维尼提出不信任案后才站出来，他们本来早就该这么做。"我觉得他们是因为反感萨尔维尼的傲慢才这么做，而不是因为原则问题或者他的种族主义言论。"
意大利新闻网站的民调显示，萨尔维尼的支持率为36%，五星运动只有18%，但这在罗马并不明显。罗马周二没有其它支持某政党的集会。
萨尔维尼撤回不信任案
在孔特以及其他数名重要议员的发言之后，萨尔维尼的极右联盟突然撤回了不信任案。许多意大利的社交媒体用户嘲讽萨尔维尼想要在危机中胜出，成为意大利的强人领袖，但却失败了。
那些不支持五星运动、但仍强烈反对萨尔维尼的抗议者都对萨尔维尼被打脸感到高兴。
"难民们在死去，他做了什么呢？他驱散难民，关闭难民营，强迫孩子和孕妇呆在船上，不准在兰佩杜萨岛靠岸。"示威者毛罗（Mauro）所在的团体据称从萨尔维尼去年6月进入政府以来每天都上街抗议。他说，"萨尔维尼想把法西斯主义重新带回意大利，希望他做不下去。"
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