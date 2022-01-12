剧情再反转 澳移民部长取消德约科维奇签证



（德国之声中文网）当地时间周五晚间，澳大利亚移民部长霍克（Alex Hawke）做出决定，动用自己的部长权力，取消网球名将德约科维奇（Novak Djokovic）的签证。霍克解释道，采取这一举措是“出于健康和良好秩序的考虑，因为这样做符合公众利益”。

目前世界男网排名第一的球员德约科维奇此前因为没有接种新冠疫苗而被澳大利亚拒绝入境。其代理律师提出的豁免理由是，德约科维奇去年12月曾经感染过新冠。在他提出申诉之后，联邦法院周一（1月10日）裁定，海关人员作出取消德约科维奇签证的决定是不合理的。然而如今澳政府再次做出取消其签证的决定，对于这位网球名将来说却是时机不妙。

因为澳网公开赛下周一就要拉开帷幕了。德约科维奇的律师团队表示，现在必须争分夺秒，尽快提交上诉，并且向法庭强调事情的紧迫性。周六，德约科维奇本人将接受有关部门的问讯，之后将会被拘等待驱逐出境。如果他针对吊销签证的上诉被驳回，他不仅会被驱逐出境，无缘本届澳网公开赛，而且还可能会被禁止在未来三年内入境澳大利亚。

争议不断

澳移民部长霍克表示，如果允许德约科维奇在澳大利亚逗留，将会助长那些疫苗反对者的气势。这位34岁的球星围绕新冠的一系列行为在过去一段时间也引发不少争议。一开始是他的律师团队表示，德约科维奇12月曾被检测出感染新冠病毒，因此有资格获得疫苗豁免签证。

本周三，德约科维奇承认自己的团队向澳洲方面提交了错误的行程信息。他在入境提交行程信息时声称，在1月5日抵达澳大利亚之前的14天内没有其他国家的旅行史，但近期的照片显示，他这期间到达过西班牙。此外，他也承认自己在去年12月已经感染新冠病毒的情况下接受媒体采访。此前有媒体曝光他在感染新冠时参加活动并且不戴口罩和孩子合影，但他否认那时候已知自己感染。

德约科维奇1月14日在墨尔本进行备战澳网的训练

澳大利亚总理莫里森周五就取消德约科维奇签证一事发表声明指出：“澳大利亚民众在疫情中已经做出了很多牺牲，他们有权利期待自己付出代价所取得的成果受到保护。这就是（移民）部长今天采取这一举措的目的所在。”

德约科维奇的签证风波已经连续多日成为国际关注的焦点，甚至还造成了塞尔维亚和澳大利亚两国之间的外交摩擦。

在本周初从墨尔本的集中隔离区获得释放之后，德约科维奇已经在正常进行训练，备战澳网公开赛。作为卫冕冠军，通过周四的首轮比赛分组抽签，他已经被安排和同样来自塞尔维亚的年轻选手凯茨曼诺维奇（Miomir Kecmanovic）对阵。



（德新社、美联社等）

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