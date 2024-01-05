剑指法国？中国对欧盟白兰地展开反倾销调查

（德国之声中文网）中国商务部周五（1月5日）宣布，对原产于欧盟的、装入200升以下容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒（通称白兰地）进行反倾销立案调查。商务部称于2023年11月30日收到中国酒业协会代表国内白兰地产业正式提交的反倾销调查申请。

据中国海关统计，2023年1月至11月，中国进口的白兰地价值达15.7亿美元。而法国白兰地占欧盟出口总量的99.8%。

过去一年来，中欧之间的贸易紧张势态不断加剧，双方都指责对方不公平竞争和贸易保护主义。最近的例子是去年12月，欧盟表示将对来自中国的生物柴油进行反倾销调查。

有分析认为，中国对白兰地的反倾销调查是对欧盟对中国电动车开启反补贴调查的报复性回应。去年九月，欧盟在宣布这一调查时指责北京通过政府补贴，让廉价的中国产电动车得以涌入欧盟市场。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

总部在上海的中国市场研究集团（China Market Research Group）总经理莱恩（Shaun Rein）对路透社表示，北京此举是对欧盟就中国产电动车开展反补贴调查的反制措施，为的是“让欧盟知道中国也能够对其认为日益增加的贸易保护主义祭出强硬手段”。

报复法国力挺调查中国电动车？

而中国将法国白兰地作为调查目标并非偶然。因为马克龙政府大力支持欧盟的电动车调查。

周五消息传出后，法国两家酿酒集团人头马君度（Remy Cointreau）和保乐力加（Pernod Ricard）的股价应声下跌。人头马君度（Remy Cointreau）股价下跌超过11%，创下2020年初以来的最低点。该集团以人头马（Remy Martin）和马爹利（Martell）等品牌销售法国干邑地区（Cognac）出产的白兰地。保乐力加集团（Pernod Ricard）10%的销售额来自中国，而白兰地则占其在中国销售额的50%以上。

法国干邑白兰地在中国是象征身份地位的奢侈品

中国在与某些国家关系紧张时，对其出口商品实施贸易制裁，有过先例。在2020年中国与澳大利亚外交关系紧张之时，中国政府曾对澳大利亚葡萄酒和一系列其他商品进行调查，并征收反倾销关税。但在去年中澳关系趋于缓和后，北京已取消了对绝大多数澳洲进口商品的惩罚性关税。

柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的中国经济研究学者曾林（Max Zenglein）认为，中国看来在对布鲁塞尔重复同一脚本。

“这是第一个非常有针对性的回应，旨在警告欧盟要小心行事”，曾林说，“这同中澳之间的对抗级别还相差甚远，但中国正在按照既定模式，在经济施压的同时试图将对本国经济的损害限制在小范围。”

（路透社、德广联）

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