剑指北京？英斥资强化印太安全 美军售印菲武器

（德国之声中文网）英国首相约翰逊与澳大利亚总理莫里森周四（2月17日）结束通话后，发表联合声明称，英国承诺将斥资2500万英镑（约3400万美元）以强化印太地区的安全。

上周美国才宣布向印太地区投入更多的外交和安全资源，以抵御其认为的中国建立地区势力范围。現在西方再次做出有关强化印太地区强安全的承诺。

英澳两国领导人在17日的视频通话中称，这笔针对印太安全协议的资金，将会用在网络空间、国家威胁和海上安全等领域，以强化区域的韧性。

英国与澳洲这场双边会谈，是在澳大利亚、美国、日本和印度的四方安全对话（Quad）后举行，该会谈旨深化合作以确保印太地区不受中国经济与军事扩张的威胁。

两国领袖也强调南海的海洋权利与自由重要性，并表示强烈反对「任何单方面造成情势紧张，破坏区域稳定、以及基于法规的国际秩序的行为」，包括军事、胁迫和恐吓。

约翰逊与莫里森在会谈中，也谈及了中国新疆、香港、台海安全、南海主权及俄乌情势等议题。他们两人强调南海的海洋权利和自由的重要性。

他们呼吁台湾海峡两岸要维持和平稳定，并支持台湾有意义地参与国际事务。另外，他们也对中国在新疆地区的政策表示「严重关切」，也要求中国保护香港的自由及高度自治权。

两名领袖也警告俄罗斯不要入侵乌克兰，会后的联合声明中写道：「他们同意需要缓和局势，并强调俄罗斯对乌克兰的任何进一步入侵都将是一个巨大的战略错误。」

菲印军购抗北京？

上周，美国国务院声明称称，已经批准可能向印尼出售的F-15战斗机以及其他各种军事装备，虽然美国并未提到中国，但华盛顿正寻求在印太地区对抗中国的崛起，因此在这时候发声明特别耐人寻味。

更早前，美国去年6月也宣布同意分3项协议对菲律宾军售，包括F-16战斗机、响尾蛇空对空飞弹与鱼叉反舰飞弹等，总价值逾25亿美元。

当时路透社报导称，五角大厦发布该声明之际，美国正寻求更新与菲律宾管理美国驻军的协议，面对中国在亚洲行动日益扩张，这对华府战略而言至关重要。

另外，印度与菲律宾1月也达成了一项军事贸易协议，菲国向印度购买「布拉莫斯」超音速反舰导弹，分析称是为了要用来遏制北京海警、舰艇和渔船南海出没。

菲律宾预计5月9日举行总统大选，目前民调最高的总统候选人小费迪南德·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）日前表示，他希望菲律宾在南海军事部署，他强调，不会优先考虑通过军事手段解决南海争端，但会持续以「正确作法」奉行与中国接触的政策。

马科斯说：「我之所以说要在那里派驻军队，是为了让政府在那里有所存在，以向中国表明，我们正在捍卫我们所认定的领海。」

美航母与中国军舰

南海主权争议是中国与东盟多国的争端，但近年已成为中美地缘政治角力主要议题。日前，美国“卡尔·文森”号航母在印太地区部署了6个半月后，2月14日返回位于加州圣迭戈的母港。

美国海军回顾了这段部署的日子。据《美国国防新闻周刊》报导称，「卡尔·文森」号打击群司令马丁（Dan Martin）指出，一旦接近南海，你可以期待中国的船只会出来「迎接」并「护送」，你永远不会在没有「护卫」的情况下采取行动，这就是为什么我们试图做出一些不可预测的举动，试图摆脱这种「护卫」。

他说，「他试图让航母以25节或更快的速度通过南海，以保持不可预测性」。不过马丁也指出，「所有水手和年轻军官都学会了如何在中国日夜持续存在的情况下操作，这意味着要随时保持警惕，整晚都要全神贯注值班」。

（中央社、路透社、美国国防新闻周刊等）

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