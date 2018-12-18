 剑指中国 日本国防预算创纪录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2018

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时政风云

剑指中国 日本国防预算创纪录

日本政府决定为明年拨出创纪录军费。作为理由，安倍政府尤其提到朝鲜、以及中国的军事扩张。北京立即表示“强烈不满和反对”。

Japan F-35B Kampfjet (picture-alliance/AP Photo/Kyodo news/T. Kaneko)

日本欲购买F-35B垂直起降战斗机配置航母

（德国之声中文网）日本防卫省周五（12月21日）通报说，从2019年4月开始的下一财政年度的国防预算将增至5.3万亿日元（约为410亿欧元）。过去5年，日本国防支出每年都有明显增加。     

根据新防卫大纲，日本政府将拨款部署一套美国导弹防御系统，并购买6架可在计划中的两艘航母起降的新型战斗机。这将是二战结束以来日本首次拥有航母。

日本政府计划，继续大幅增加军费。根据内阁本周二通过的未来5年国防计划，至2024年3月，日本国防开支将增至2140亿欧元。

批评者指控安倍晋三政府背离本国和平宪法。政府则辩护称，鉴于地区安全政策领域所面对的挑战，有必要增加军费。政府尤其提到朝鲜、以及中国的军事扩张。日本还许诺，从美国购买更多军事装备。美国总统特朗普曾一再抱怨美国在对日贸易中有巨额赤字。

Japan Flugzeugträger (picture-alliance/AP Photo/Kyodo News)

日本海上自卫队拥有的“出云”级驱逐舰将被改装为航空母舰，

中方抗议

对日本的新国防预算大纲，北京立即表示了"强烈不满和反对"，敦促东京坚持"专守防卫"的政策承诺。

在继续强调对南中国海主权声索的背景下，去年中国首艘自制航母下水。在此之前，中国第一艘航母"辽宁号"是一艘舰龄近30年的苏联退役航母，2012年正式入列。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

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