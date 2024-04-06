剑指中国？美日澳菲在南海举行“海上合作”

（德国之声中文网）菲律宾国防部发言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，周日（4月7日）举行的四国联合“海上合作活动”包括通信活动演习，以及在菲律宾专属经济区（EEZ）的演习。他还透露，美国巡洋舰“莫比尔”号（USS Mobile）、澳洲护卫舰“瓦拉蒙加”号（HMAS Warramunga）、日本护卫舰“曙”号（JS Akebono）和两艘菲律宾军舰都将参与这次活动。

共同社报道，四国在本周六（４月6日）发表的联合声明中称，海上合作活动：“有助于强化四国的战术、技能等相互运用性。” 在另外的一份声明中，日本防卫相木原稔也提到了中国，表示“强烈反对凭借实力单方面改变现状和加剧紧张的任何行为”。联合声明中还强调，《联合国海洋法公约》常设仲裁法院2016年否定中国在南中国海主权诉求的裁决，是最终裁决并具有法律约束力。

法新社报道，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在联合声明中说：“与我们的盟友澳大利亚、日本和菲律宾开展海上活动，凸显了我们共同致力于确保所有国家在国际法允许的范围内，能自由地开展合法的空中和海上行动。”

路透社指出，这次活动安排在日、美和菲律宾领导人三边峰会的前几天，会上也将讨论南中国海近期发生的事件。中菲两国近期多次在南中国海发生冲突。就在3月25日，菲律宾外交部宣布，已就中国海警几天前的攻击性行为召见中国大使馆临时代办，同时指示其驻北京大使馆就中国海警的“咄咄逼人的行为“向中国外交部提出正式抗议。3月2３日，菲律宾方面指控中国海警在该国附近的礁石海域阻挡一艘菲律宾补给船，并发射水炮对其进行破坏。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



日本首相岸田文雄周四（４月４日）接受《日经新经济新闻》采访时说，日本需要展现更大的存在感并“承担更大的责任“，为菲律宾和其他东南亚国家提供更多选择。他还表示，东京、华盛顿和马尼拉“将共同努力推进三边合作项目”，包括芯片、数字技术和下一代核能等领域。

（路透社，法新社等）

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