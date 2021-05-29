剑指中国？欧盟打出"国际采购工具"这张牌

（德国之声中文网）经过多年谈判，欧盟终于同意针对那些封锁本国市场的第三国投资者建立制裁机制"国际采购工具"（IPI）。除了一些特别情况外，未来，来自这些国家的投标人要么将被排除在欧盟公共合同的招标之外，要么接受最高达40%溢价。
主导谈判的葡萄牙外长席尔瓦（Augusto Santos Silva）说，"这样一来，欧盟可以更好地保护欧洲公司免受一些重要合作伙伴歧视性、限制性做法的影响"。葡萄牙目前正担任欧盟理事会的轮值主席国。
在新机制生效前，各国仍需与欧洲议会就此达成一致。欧盟理事会6月2日表示，会与欧洲议会在今年夏季之后展开相关会谈，然后将尽快落实。
艰难而漫长的谈判
据德新社报道，欧盟2012年起就开始讨论相关措施，目的是为了防止欧盟企业在第三国公共采购市场上受到不公平对待。该制裁机制是针对那些封锁本国公共采购市场的第三国。
《法兰克福汇报》则指出，这是欧盟在面对中国竞争之时进一步武装自己的举措。
此前，谈判进展艰难的一个原因是，一些欧盟成员国起初担心，这会给欧盟的招标人造成大量的额外工作和法律不确定性。在很长时间里，反对声音也来自德国政府。柏林曾表示，IPI更多是封闭自家市场、鼓励保护主义的一种手段。
据《法兰克福汇报》报道，后来随着针对中国市场不公平做法抱怨的增加，柏林方面改变了想法。
此外，针对最初的提议，很多细节也进行了微调。按照欧盟理事会本周三（6月2日）的说法，确定投标来源等规则已经被简化。
德新社在报道中指出，匈牙利保证了某些选定的公共招标在某些特定条件下可以不受上述规则影响，例如在面临成本明显增加威胁之时。这让匈牙利可以无需额外的核查程序，继续授予中国公司、美国公司某些领域的合同。
根据德国工业联合会（BDI）数据，来自第三国的投标往往比最便宜的欧洲投标者还要低四分之一左右。
在欧盟，中国和美国都被指责存在不公平的市场限制行为。不过《法兰克福汇报》在报道中称，尽管美国几乎不允许欧洲公司参与公共招标、新机制也可以被用来对付美国，但主要针对的还是中国。中国对于公共采购市场（政府采购市场）进行严格限制，同时补贴本国企业，让其相对于欧洲竞争者获得价格优势。报道援引绿党籍的欧洲议会议员包瑞翰(Reinhard Bütikofer，又译彼蒂科菲尔) 说，"IPI很大程度上是因为不公平的中国政策所引发的"。包瑞翰代表绿党在欧洲议会处理该提案，他本人在今年３月受到中方制裁。
（德新社，法兰克福汇报）
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
MERICS：继续使命 不忘初心
有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚
遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
盖勒：不会放弃倡导民主和人权
盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。
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格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章
受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
欧洲议会：中方制裁“不可接受”
除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
危及欧中投资协议？
比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态
中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
欧洲权威学者集体声援
瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。