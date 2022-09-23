剑指中国对台湾威胁 美菲扩大军事合作

（德国之声中文网）美国正在同其盟友菲律宾加强在军事领域的合作。据《金融时报》报道，美菲将为明年举行的年度联合军事演习扩充一倍的士兵，將双方参与士兵人数提升至16000人。以上消息由菲律宾联合作战训练中心主任洛基科（Michael Logico）上校接受金融时报采访时宣布。

他表示，这将是一次全方位训练演习，地点包括吕宋岛北部接近台湾边界的水域。

据报道，本周美菲国防会谈将在夏威夷举行，届时两国军方高层商讨的双边军事活动事项从今年的约300项增加到明年的500多项。知情人士透露，美国防长奥斯丁（Lloyd Austin）同菲律宾防长佛斯蒂诺（Jose Faustino）将出席本次会谈，他们二人也将举行单独会晤。这也是这两个盟友国家的国防部长首次参与这类会谈。

美菲加强军事合作之际，美与中国正因台海问题加剧紧张关系。鉴于其地理位置，美国希望一旦需要在军事上协防台湾不受中国攻击，菲律宾势必扮演重要的战略角色。有鉴于此，美方一直希望能安排更深入的美菲军事合作，比如使用菲律宾军事基地。

菲律宾驻美国大使、同时也是总统小马科斯亲戚的罗曼德斯（Jose Manuel Romualdez）本月曾向日本《日经新闻》表示，菲律宾将在台湾发生冲突时让美军使用该国的军事基地。

拜登：美菲关系至关重要、非常关键

上周，拜登总统会晤菲律宾总统小马克斯时曾径直表示“要谈谈南海”，而中国和菲律宾在南海的主权申索地区有重叠，2016年的国际仲裁法庭做出不利于中国的判决也是菲律宾提出的诉讼。但同年杜特尔特（Rodrigo Duterte）当选菲律宾总统后，采取了对华友好政策，同时美菲关系进入低谷，并时常发生摩擦。

拜登在与小马科斯的首次面对面会谈中承诺，在历经过去所谓的“坎坷时期”之后，。拜登对小马科斯说：“我们有过一些坎坷的时期，但事实是，从我们的角度来看，这是一种至关重要的、关键的关系。我希望你们有同样的感觉。”

事实上，在杜特尔特执政时期，美菲关系已在发生悄悄变化。2021年11月，两国已就增添美军轮流驻守地点达成协议，观察家当时即认为，此举意味着美军将得到登陆相关菲律宾岛屿的许可。

菲律宾联合作战训练中心主任洛基科在接受《金融时报》采访时提到，2019年，中国有一家公司为开发一个项目试图控制吕宋岛以北的富家岛，但受到菲律宾军方制止，在此之后，军方加大了对北方岛屿的关注度。洛基科认为，富家岛对中国人而言一点用处也没有，“与我们作对，间接与美国作对，这是因为台湾嘛！”

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（路透社、美联社、金融时报）

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