剑指「一带一路」 美将启动「重建更好世界」倡议

（德国之声中文网）一位美国高阶官员周一（11月8日）表示，拜登政府预计在明年1月开始对全球5至10个大型基础建设项目进行投资，作为七国集团（G7）对抗中国「一带一路」倡议的「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W）计划的一部分。

B3W的名称来自美国总统拜登的竞选口号，是由世界上最富有的民主国家的领导人在今年6月的七国集团峰会上发起。 该计划旨在抗衡中国的「一带一路」倡议，并将为具备较高劳动标准的项目提供资金、关注气候因素，并帮助女性企业家等弱势群体。

该名美国官员向路透社表示，B3W预计在2035年前为开发中国家提供40兆美元的基础建设投资，且美国也将向发展中国家提供「全方位」的美国金融工具，包括股权、贷款担保、政治保险、赠款和技术专长，以关注气候、卫生、数字技术和性别平等等议题。

该官员说，由美国副国家安全顾问辛格（Daleep Singh）率领的美国代表团上周访问了西非的塞内加尔和加纳，并确定了至少10个有潜力的开发项目。9月时他们也已拜访了中南美洲的哥伦比亚、厄瓜多尔和巴拿马，并计划在年底之前再前往亚洲。

路透社报道，塞内加尔和加纳的政府官员对美国表示欢迎，并称美国与中国不同，不会要求签订保密协议或可能导致日后扣押其港口或机场的抵押协议。

美国与两国官员讨论的合作项目包括在塞内加尔为西非建立一个疫苗制造中心、加强可再生能源供应、促进对女性创业家的贷款，以及缩小数字鸿沟。

这位官员表示，透过这些项目，美国希望能证明「重建更美好的世界」概念的可行性，同时也能让参与国更容易去评估融资计划的成效。

欧盟、英国也发起倡议

在欧洲，欧盟与英国也发起了类似的计划来进行全球基础建设的投资。9月时，欧盟委员会主席冯德莱恩在发表年度咨文时提出「全球门户」（Global Gateway）倡议，表示欧盟希望藉此与世界各国建立「全球门户伙伴关系」。

冯德莱恩说，欧盟希望把「全球门户」变成一个全世界可信赖的品牌，并对高质量的基础设施自行投资，将世界各地的商品、人员和服务连接起来。欧盟预计在明年2月的地区峰会上与非洲国家就此计划展开讨论。

而在联合国气候变化大会（COP26）上，英国首相约翰逊也提出了30亿英镑（约40.5亿美元）的「清洁绿色倡议」(Clean Green Initiative)，打算帮助开发中国家推行绿色技术和永续基础建设。

11月3日，在COP26会议期间，拜登、冯德莱恩与约翰逊也一同参与了一场「重建更好世界」的全球基建倡议会议。席间，约翰逊提到英国正在为越南的可再生能源投资绿色债券，并投资布基纳法索、巴基斯坦、尼泊尔和乍得的太阳能发电项目。

冯德莱恩则表示，欧盟的「全球门户」倡议与和「重建更好世界」倡议以及「清洁绿色」倡议不仅是互补的，而且是相辅相成的，且其规模将扩展到全球，从非洲到拉丁美洲再到印太地区，是「21世纪各国合作的积极愿景」。

对于美国提出的B3W倡议，中国《澎湃新闻》7月时引述中国社会科学院美国研究所助理研究员杨楠表示，B3W倡议所获得的资金将以人权、气候变化、腐败程度和国内法律法规等作为附加条件。

杨楠说：「美国凭什么自信地认为，中低收入国家会选择放弃流程简化且无条件附加的『一带一路』倡议，而选择会影响其内政、具有『入侵性』前提条件的融资计划进行合作？」他认为B3W是「美西方要在全球基础设施建设领域同中国竞争的明确信号」，而双方将有一场持久的布局和投入之战。

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。