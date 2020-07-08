前CIA雇员卖情报给中国 曾点收20万镁现钞

(德国之声中文网) 周一，美国司法部声明指出，美国前CIA雇员马玉清(Alexander Yuk Ching Ma) 涉嫌为中国从事间谍活动遭檀香山联邦法院起诉，若罪成，最重可判终身监禁。他将在周二(8月18日)首次出庭。

现年69岁的马玉清在香港出生，归化获得美国公民身份。他在1982到1989年间为中央情报局(CIA)工作，之后又在2004年以语言学家的身份进入联邦调查局(FBI)工作。他在为美国情报机构工作的期间为中国提供资料，多次泄露关键信息赚取报酬。

香港酒店首次泄密

马玉清第一次与中国情报机构的接触是在2001年3月。他在香港酒店住宿三天期间，向至少五名中国情报员提供机密情报，包括CIA的消息来源、CIA在国际间如何运作、CIA如何加密信息、以及其他CIA用来蒐集情报的手法。

美国检方称马玉清当时会见的对象包括他自己的亲戚，以及另一位CIA雇员。但是该雇员现年85岁，年事已高，并且患有认知衰竭类型的疾病，因此法院文件并未指出他的姓名，也不予以起诉。

根据法院取得该次酒店会谈的录像，马玉清被拍到低头点收5万美金现钞，作为提供资讯的报酬。

小狗照片藏指令

马玉清和中方的合作在那之后一直持续。即便在他2004年进入FBI之后，他仍然与中国情报机构保持联系，并用公务电脑拷贝与导弹和武器系统有关的文件和图像。后续几年，马玉清也多次携带数位相机进入FBI安全区域拍摄翻译文件的照片，并偷窃文件带到亚洲。这些行动涉嫌为外国蒐集与提供国防资料，最高可判终身监禁。

司法部还怀疑马玉清协助中方辩识美国的线民。司法部称马玉清曾收到一封电子邮件，发信方是中国情报机构的联络人。信中夹带一张照片，有五只小狗坐在一张公园长椅上。检方相信这张照片暗示马玉清着手安排一场会议，邀请他的亲戚、以及他在CIA的前同事讨论与五名潜在线民有关的会议。

马玉清的旅行记录也引起检方怀疑。2006年，马玉清在去一趟上海旅行之后，经过檀香山返回家中，他被发现比去程多带了一个高尔夫球袋，内装有2万美金现钞。

FBI 卧底「钓鱼」

2019年，联邦调查局(FBI)探员首次假扮成中国情报人员与马玉清接触。该卧底情报员在马玉清的檀香山办公室与他见面，并给他看一段2001年时他在香港酒店接触中国情报员的录像，请他帮忙指出当时有谁在场。在一番交流之后，马玉清相信这个人是中国派来的，表示愿意合作。两个月后，马玉清与该人员再度见面，并且接受以中国政府名义支付给他的2000美金报酬。

在那之后，马玉清更主动提议为中国做更多工作，并且在上周与卧底情报员见面，接受一个装有2000美金的红包袋，还说他希望「祖国」成功。他还说，他迫切希望疫情过后可以再次为中国工作。

马玉清的罪名最重可判处终身监禁。在他之前，其他涉嫌泄露机密给中国政府的前CIA雇员李振成(Jerry Chun Shing Lee)在去年11月被判处19年徒刑。检方称李振成提供中国政府美方线人名单、泄露美方蒐集情报的手法，并收受中国政府84万美金作为报酬。

张慈/杨威廉 (美联社)

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