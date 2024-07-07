前ASML首席执行官：美中芯片争端可能持续数十年

荷兰芯片设备制造商ASML的前任首席执行官温尼克认为，美国与中国在计算机芯片领域的争端短期内不会结束。对于这家全球领先的芯片制造设备供应商来说，情况非常困难。

（德国之声中文网）温尼克（Peter Wennink）本周六（7月6日）在接受荷兰BNR电台采访时表示：由于地缘政治利益攸关，美国与中国在计算机芯片领域的争端可能会持续数十年。他指出，这场争端是意识形态上的，而非基于事实。对于ASML这样一家在中国拥有30年客户和员工的公司来说，这非常困难，因为这也意味着承担一定的责任。“我们是一家需要平衡各方利益的公司……如果意识形态打破这种平衡，我会感到困扰。”温尼克在担任ASML首席执行官十年后于今年4月离职。

ASML管理层的难题

ASML是全球领先的先进计算机芯片制造设备供应商。为了遏制中国在技术和军事方面的崛起，美国限制了现代计算机芯片、生产设备和其他高科技产品面向中国出口。日本和荷兰也加入了这一行动。美国还试图阻止ASML为已售给中国客户的设备提供维护服务。

过去几年，中国一直是ASML的全球第三大市场，仅次于台湾和韩国。但在2023年第三季度，中国成为其最大的出口市场，占ASML销售总量的46%。温尼克在去年10月对投资者表示，美国的限制措施将影响该公司约15%的对华销售份额。

温尼克曾公开反对这些措施，警告称它们会激励中国开发新技术，进而对ASML构成竞争威胁。他在接受彭博新闻社采访时说：“你施加的压力越大，他们就越可能加倍努力。”

中美芯片科技战中 荷兰的ASML被推上了风口浪尖（资料图片） 图像来源: Peter Dejong/AP/picture alliance

荷兰政府的担忧

2024年4月，美国政府再次向荷兰施压，要求其限制ASML对中国部分设备的服务。今年3月底，荷兰首相吕特访华时，中国国家主席习近平表示，“脱钩断链”没有出路，割裂产业链只会导致分裂和对立，任何势力都无法阻遏中国科技发展进步。吕特则呼吁中国采取更多行动避免俄罗斯获得军民两用物资，比如ASML的设备以及用这些设备生产的芯片。今年2月，和吕特同行访问中国的荷兰外贸与发展合作大臣范莱文(Geoffrey van Leeuwen)曾对荷兰国会表示，中国在科技领域的“军民融合”战略促使荷兰政府决定限制对华光刻机出口。他认为ASML的光刻机可能被用于制造高端武器和大规模杀伤性武器中的芯片。

过去三年，ASML向中国售出了价值100亿欧元的设备，其中许多并不受出口限制。部分产品出售给在中国的外企，比如SK海力士和台积电。

专家表示，迄今为止，中国芯片制造商在面对美国制裁时展现出了惊人的韧性，未来将继续寻找途径绕过限制。中国驻华盛顿大使馆表示，北京反对美国“过度延伸”国家安全概念，并利用“借口胁迫其他国家加入对中国的技术封锁”。

中国“自力更生”的努力

这一举措也是拜登政府游说盟友加入美方打击中国制造高端芯片的最新努力。2023年9月，中国通讯巨头华为宣布推出一款采用中芯国际7纳米先进芯片的新手机Mate 60 Pro。该芯片由中芯国际利用ASML的DUV光刻机制造，其成本比使用极紫外（EUV）光刻机高出约6倍，显示出即使在受到美国限制的情况下，中国仍在大力打造国产高端芯片。

荷兰的光刻机厂商ASML在全球半导体产业链中具有举足轻重的地位，最先进芯片的生产几乎不可能离开该公司生产的设备。2023年，中国大陆跃升为ASML的第二大市场，占其总营业额的29%，仅次于台湾。分析人士指出，这是因为中国半导体企业赶在对华出口限制令今年初生效前抢购了ASML生产的深紫外光刻机（DUV）。而目前最为先进的极紫外光刻机（EUV）已在更早前应美国压力被禁止对华出口。

北京多次指责美国试图通过限制技术出口来阻碍中国经济发展，同时也在国内推动芯片等高科技产业链的自主化。习近平在今年3月第与荷兰首相吕特会晤时也强调：“中国人民有正当发展的权利，任何势力都无法阻遏中国科技发展的步伐。”根据中国外交部的通稿，吕特在会晤中表示，“脱钩断链”不是荷兰政府的政策选项，因为任何损害中国发展利益的行动也会伤及自身。

ASML当时也表达了对荷兰政府未能提供足够支持的不满，其首席执行官甚至威胁称，如果ASML在荷兰的发展继续受到限制，公司将考虑离开荷兰。除了中国业务，该公司还担心荷兰政府日益明显的反移民政策可能会损害ASML吸纳外国人才的能力。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。