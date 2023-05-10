前高管指控字节跳动充当中国政府“宣传工具”

（德国之声中文网）周五，一名被字节跳动解雇的前高管对这家科技巨头提出了一系列指控，其中包括从竞争对手（比如Instagram和Snapchat）那里窃取内容，并且根据中国的国家利益对平台上的不同内容进行压制或者推广，充当中国政府的“宣传工具”。

据美联社报道，上述指控是于尹涛（音译）提起的针对字节跳动不当解雇诉讼的一部分。于曾在2017年8月到2018年11月之间担任字节跳动美国业务的工程部主管，他宣称自己是在披露公司“不当行为”之后遭到解雇。

他指控中国政府在字节跳动的北京总部监控其工作，并就如何推进“社会主义核心价值观”提供指导。他还称，政府官员有能力关闭中国版的抖音平台，并且保留了进入公司所有数据的通道，包括存储在美国的信息。

出于安全顾虑，美国军方、联邦政府以及超过半数的联邦州已经实施禁止公用设备和仪器使用安装TikTok，在欧盟、新西兰和加拿大，类似的措施也已生效。美国国会很多议员正在努力推动以国家安全为由要求全面禁止这款中国公司字节跳动拥有的社交媒体应用。

据《纽约时报》报道，于尹涛现年36岁，在中国出生长大，现居美国旧金山。他在接受采访时表示，在自己任职期间，TikTok上的美国用户数据是存储在美国的，但是在中国的工程师可以访问它。

他还讲述道，在字节跳动任职期间曾经到该公司在中国的办事处工作过一段时间，亲眼目睹了中国版抖音的工程师如何调整算法，推高表达仇日情绪内容的热度，并且他们是毫不犹豫地这样做的，没有经过任何的辩论。

字节跳动方面在通过电子邮件回复《纽约时报》的声明中回应称，“将强烈反对该诉讼中我们认为是毫无依据的指控和主张”。该声明还表示，于先生在字节跳动工作了不到一年，他的雇佣关系于2018年7月结束。在他短暂的工作时间里，他参与开发了一款名为Flipagram的应用，该应用已于数年前因为商业原因停止运营。

于尹涛针对字节跳动的这起诉讼由旧金山一名专门处理雇佣纠纷的律师代理。他要求这家科技公司向他支付收入损失、惩罚性赔偿以及他在被解职时未归属于他的22万股字节跳动股票。



（美联社、纽约时报）

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