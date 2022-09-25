 前香港立法會議員許智峯被控藐視法庭 判刑三年半 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

前香港立法會議員許智峯被控藐視法庭 判刑三年半

流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯，週四被香港高等法院以「因藐視法庭罪」，判處三年半的有期徒刑。他並未出庭，但透過社交媒體對此一判決表示嗤之以鼻。

香港立法會前議員許智峯（資料照）

香港立法會前議員許智峯（資料照）

（德國之聲中文網）流亡澳洲的香港前立法會議員許智峯，週四（9月29日）被香港法院以藐視法庭罪，判處三年半的監禁，理由是他在幾次的刑事案件中都未能出庭受審，但他對此回應表示：「嗤之以鼻」。

路透社報導，在香港頒布國安法後，許智峯在多起案件中面臨刑事指控，包括妨礙司法公正、以不誠實的意圖使用電腦，以及涉嫌刑事損害。網路上公開的判決顯示，香港高等法官陳慶偉概述了許智峯在2020年底時，如何以虛假文件欺騙法院，以取消旅行限制、並逃避刑事訴訟。

香港明報報導，法官在判刑時批評，許智峯精心計劃行動，欺騙香港警方和法庭，嚴重動搖公眾對香港司法公義的信心，「行為不旦嘲諷司法制度，更構成妨礙司法公正罪」，故參考過去一宗妨礙司法公正罪的區域法院案例，同樣以3年半為量刑起點。

法官亦認為許智峯的案情嚴重，涉及到使用虛假文件，並考慮許智峯潛逃的後果及對司法制度的影響，加上許智峯「毫無悔意」，判刑3年半並且要付出訴訟費用。

對此，許智峯在個人臉書回應，國安法強行在香港生效後，香港的法庭已淪為共產黨的法庭，針對異見的政治審訊、判刑，已成為香港常態，香港人早已不會驚訝。「陳官在判詞中指我不回港審訊的行為損害公眾對司法公義的信心，其實真正徹底毀掉香港司法公義的，正是陳官此類欣然接受成為國安法官、為暴政背書的權貴」，他說。

許智峯強調，在普世價值中、歷史洪流下，有罪的必然是暴政，而不是抗爭者。他指出，「所以，就由港共法庭對著空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能」，「而我，則會繼續公開藐視港共不義的法庭，繼續以自由身，為香港人的自由抗爭到底」，許智峯說。

流亡澳洲

許智峯為香港島選出的前立法會議員，也曾當選過香港中西區的區議員。他是參加2020年8月參加泛民主派初選的數十名人士之一，該初選後來被香港政府視為非法。

參加初選的47名泛民主派人士人於2021年初被捕，罪名是涉嫌陰謀進行顛覆活動，可能會被判終身監禁。這些訴訟目前還在進行中，許多被告在審判前被拘留，並且被法庭拒絕保釋。

此外，許智峯還牽涉的4宗刑事案件包括，連同香港民主黨前副主席林卓廷等人，於2019年7月「光復屯門」遊行中，要求一名市民刪去示威者照片的「意圖妨礙司法公正」案，以及3宗泛民主派的議會藐視案。

他在2020年時獲香港法庭批准前往丹麥參加會議，但之後沒有回到香港，而是去了英國，之後轉到澳洲，並宣布流亡海外，他目前仍居住在澳洲。

路透指出，自2020年以來，香港已有200多人因涉嫌違反國家安全法而被捕。但香港特區政府和中國政府都表示，在2019年大規模民主抗議之後，國家安全法已恢復香港的穩定，且司法機構保持獨立。

香港特區政府和中國政府都認為，香港國安法制定後，維護了社會穩定（資料照）

香港特區政府和中國政府都認為，香港國安法制定後，維護了社會穩定（資料照）

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

September 15, 2022, Hong Kong, Hong Kong, China: At dawn on the 7th day since Queen Elizabeth II passed, flowers over the pavement outside the British Consulate in Admiralty, Hong Kong. Hong Kong, once a British Colony, has been handed back to China with sedition a crime under the new regime. As flowers and messages increase, so to do references to the Golden Era of British Rule. Such messages could be seen as seditious. (Credit Image: Â© Jayne Russell/ZUMA Press Wire

墙外文摘：“煽动罪”在香港借尸还魂 25.09.2022

有评论指出，除了《国安法》之外，香港政府近年“活化”荒废多年的“煽动罪”，不断以此殖民苛法打压异议声音。而煽动罪是非常古老及过时的法律。

July 22, 2021, Hong Kong, China: Li Kwai-wah, senior superintendent of Police National Security Department, poses with evidence including three children s books on stories that revolve around a village of sheep which has to deal with wolves from a different village, before a press conference at Police Headquarters in Wan Chai. Hong Kong s national security police on Thursday arrested five members of the General Union of Hong Kong Speech Therapists on suspicion of conspiring to publish and distribute seditious material, in the latest arrests made amid a crackdown on dissent in the city. 22JUL21 SCMP / Hong Kong China - ZUMAs251 20210722_zin_s251_006 Copyright: xEdmondxSox

羊村繪本案：被告五人發佈煽動刊物罪成 08.09.2022

香港數十年來首宗煽動刊物案，5名言語治療師工會理事被判罪成。法官指，故事令兒童誤信中港政府是傷害人民的「狼」，而動亂的種子仍在，限制自由來維護國安實屬必要。學者形容這是言論自由倒退，且法庭愈趨傾向運用國安法審理煽動案。

A flag raising ceremony is held at the Golden Bauhinia Square to mark the 25th anniversary of the former British colony's return to Chinese rule, in Hong Kong, Friday, July 1, 2022. (AP Photo/Magnum Chan, Pool)

港大學首辦開學升旗禮 中大邀國安署官員 06.09.2022

新學年開始，推動國安和國情教育是港府的重點工作，香港部分大學首次在開學日舉辦升旗禮。其中，國安公署官員和港府保安系統高官成為中文大學的升旗禮座上客，為以往罕見。

广告

媒体看中国

台湾屏东9月举行的一次实弹军事演习

德语媒体：围绕台湾的战争可能会变成核战争？

《星期五周报》文章认为，围绕台湾的冲突隐含着爆发核战争的危险。《法兰克福汇报》关注了拜登邀请12个太平洋岛国领导人到白宫参加峰会反映出的战略变化。  