 前香港民阵成员因持有爆炸品被判刑12年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2021

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时政风云

前香港民阵成员因持有爆炸品被判刑12年

一名前香港民族阵线成员因在2019年亲民主示威运动期间持有TATP爆炸品遭警方查获，周五被香港法院判入狱12年。

Symbolbild | Hongkong | Überwachung

（德国之声中文网）现年29岁的前“香港民族阵线”成员卢溢燊因承认持有爆炸品三过氧化三丙酮（TATP），周五被法院判刑12年。

卢溢燊曾是成立于2015年的香港民族阵线成员，该组织是一个诉求香港独立的小团体，在2020年《香港国安法》通过后宣布遣散成员。

香港警方前年7月在荃湾德士古道一座工厦单位破获炸药工厂，搜出约1公斤具高度爆炸性的TATP炸药并逮捕卢溢燊。警方还表示，在卢溢燊家中找到《香港独立论》等书籍，以及写有“香港独立，分裂国家，颠覆国家”字眼的宣传品。

香港高等法院法官陈庆伟在判刑时认为，卢溢燊负责租用涉案的工厦单位，炸药虽用途不明，但可在香港造成人命伤亡或财物损失，可见被告为“主脑”人物。法官还表示，若不判处有阻吓性刑期，当属法院无履行职责。此外，法官认为被告意图颠覆国家并传扬港独立，案情比当年的叶继欢案更严重，以该案的18年监禁作为量刑起点，考量到被告已承认制造炸药意图危害生命或财产罪，扣减刑期后判处12年监禁。

TATP过去曾被用于多起恐怖袭击案，包括2005年伦敦爆炸案，以及2019年斯里兰卡的酒店和教堂袭击事件。

Proteste in Hongkong

2019年反送中运动期间，“光复香港 时代革命”成为了重要口号

在2019年反送中运动期间，成千上万示威者走上街头诉求香港民主。示威者与警方间的暴力冲突在长达数月的示威活动中不断升级。香港警方在后期声称发现大量爆裂物和攻击性武器。
法新社指出，虽然1997年香港回归后，香港独立一直只是边缘的政治立场，但在反送中运动期间，“光复香港，时代革命”成为了重要口号，被北京视为无可容忍的挑衅。

去年北京快速通过《香港国安法》，列出分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或境外势力四宗罪。由于国安法的条文笼统模糊，导致该法能被广义解读与使用。迄今已有许多民主派异议人士遭到关押或担忧被捕而流亡海外。

（香港电台、法新社等）

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