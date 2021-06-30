前香港《头条新闻》主持人曾志豪离港赴台

（德国之声中文网）据《香港01》报道，去年年中被迫停播的《头条新闻》的主持人曾志豪在脸书发文，称自己已离开香港抵达台湾。

今年6月18日，已在香港电台任职16年的曾志豪突然被公司辞退，此前，虽然《头条新闻》下架，但他仍在该台主持休闲节目《瘋Show快活人》。

此次出走曾志豪没有透露原因，不过上月被解雇时，他曾表示，可能是牵涉政治，他说自己的言论跟公司的主流政治不符。他在网上写道，“睁开眼才醒觉，原来这里已不是香港……以后的路，就是要一直走下去了”。

香港唯一一家公共广播机构香港电台今年3月初被公务员身份的李百全接管，李接替提前解约的梁家荣，出任香港电台广播处长。李百全履新时曾表示，要带领雇员执行《香港电台约章》上的公共目的，确保港台编辑自主。

李百全上台后，香港电台有多个节目被撤档或者节目主持人被解聘，其中区家麟被突然通知“最后一次主持《自由风自由Phone》”。区家麟作为这个节目的主持人已有11年历史，他接受媒体采访时认为，电台的决定是“百分之百的政治判断”。

此外，香港电台的电视节目《视点31》、《五夜讲场》以及《日常8点半》等都将在7月中旬播出最后一期节目。

曾志豪在《头条新闻》下架一年后，也是《港区国安法》生效一年时，为《德国之声》撰写的评论这样写道：

“当特首说《港区国安法》是‘定海神针’，可以令香港人安心，我想起‘定海神针’的典故出处。《西游记》中孙悟空兵器‘如意金钢棒’，正是由龙宫取得的宝贝‘定海神针’变化而成。这个‘定海神针’最大特色，便是任意变化、可长可短可粗可细，可以顶天立地，也可以缩细到变成一根绣花针，藏在耳内。任意演绎变化，刺痛香港人的神经，这是《港区国安法》这根‘定海神针’的真正含意吗？”

(综合报道)

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