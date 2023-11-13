前首相卡梅伦再出山 担任英国外交大臣

（德国之声中文网）周一（11月13日），英国首相苏纳克（Rishi Sunak）开始对内阁进行改组，而他的前任卡梅伦则出人意料地重新“出山”，担纲外相一职。而原外交大臣克莱弗利（James Cleverly）则被任命为内政大臣，接替此前被解职的布雷弗曼（Suella Braverman）。

卡梅伦和布雷弗曼如何表态？

上周，布雷弗曼在英国《泰晤士报》发表的一篇文章中，称“亲巴勒斯坦暴徒”上街游行的场面“令人不安地想起“北爱尔兰冲突中最激烈的场景，引发舆论争议。

人们批评布雷弗曼的言论激化了11月11日周六在伦敦举行支持巴勒斯坦游行之前的紧张局势，这一天正是英国的阵亡将士纪念日（Remembrance Day），而当日也发生了有极右翼抗议者参与的暴力事件。

“能够担任内政大臣是我一生最荣幸的事”，布雷福利对英国广播公司表示，“在适当的时候，我会有更多的话要说。”

卡梅伦前不久也登上了新闻头条，是他因为公开批评苏纳克有关取消HS2高铁项目中伯明翰到曼彻斯特这一段线路的决定。

“尽管我对他个人的一些决定并不赞同，但是我很清楚，苏纳克是一位坚强且有能力的首相，在艰难时期他已经展现出了堪称典范的领导力”，卡梅伦在社交平台X上发布确认自己接受任命的推文时写道。

“我们面临着一系列艰巨的国际挑战，包括乌克兰战争和中东危机。在全球发生深刻变化的时刻，对于我们这个国家来说，与我们的盟友站在一起，加强我们的伙伴关系并确保我们的声音被听到，比以往任何时候都更加重要。”

卡梅伦：前首相成为新外相

卡梅伦从2005年到2016年担任保守党主席，通常被视为党内中间派，他曾在2010到2016年之间担任英国首相，就任时是英国自1812年以来最年轻的首相。

2016年他发起了英国脱欧公投并且遭遇失败，之后辞职。英国政治因此陷入了动荡时期，而保守党也进一步朝着右翼民粹的方向倾斜。

2016年离开英国政府内阁后，卡梅伦被卷入了“格林希尔丑闻”。根据《金融时报》和《星期日泰晤士报》的报道，2021年，他曾经游说当时担任英国财政大臣的苏纳克，使其允许陷入困境的金融服务公司格林希尔（Greensill Capital）去获得英国政府在疫情期间提供的支持资金。

相关的三项独立调查都没有发现卡梅伦违反院外游说规则或是从事非法行动。

在英国以外，卡梅伦也曾被指与中国在印太地区的利益有所关联。据上个月Politico报道，卡梅伦支持斯里兰卡科伦坡港口城的项目，该项目耗资数十亿美元且备受争议，是中国国家主席习近平“一带一路”倡议的一部分。

被解职的布雷弗曼是何许人也？

作为执政的保守党内部右翼势力的关键人物，布雷弗曼是坚定的脱欧派，她还曾因计划将避难申请者驱逐到卢旺达而登上新闻头条——欧洲人权法院批评她的这一计划是“不可接受的”。

在前首相特拉斯（Liss Truss）的短暂任期内，她曾经担任过内政大臣，但在2022年9月因为从私人电邮地址发送官方文件而辞职。不过在苏纳克就任首相六天后，她就恢复了这一职位。

布雷弗曼被视为保守党右翼最看好的党魁热门人选，此前也曾因有关移民的极端言论成为舆论焦点，不久前她还将无家可归者称作一种“生活方式的选择”。

（法新社、德新社、美联社）

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